Какой редис посеять в апреле 2026: три самых сладких сорта

Посейте эти сорта редиса в апреле 2026: очень сладкие и урожайные
Апрель — идеальное время для посева редиса. Но в 2026 году погода обещает быть переменчивой, поэтому, чтобы иметь стабильный урожай, важно выбрать правильный сорт редиса, который не боится капризов погоды, не стрелкуется и дарит невероятно сладкие и сочные плоды.
Новини.LIVE рассказывает, какой редис стоит посеять в апреле и как получить хороший урожай.
Три самые сладкие сорта редиса, которые стоит посеять в апреле 2026
Рондар F1
Этот гибрид считается одним из лучших для раннего посева. Он быстро созревает — через 18-20 дней после всходов можно собирать первый урожай. Хорошо переносит весенние похолодания, не боится короткого светового дня. Корнеплоды ровные, округлые, насыщенно-красные, с плотной белой мякотью без пустот. Главное преимущество — отсутствие горечи даже при нестабильной погоде. Что стоит знать о Рондар F1:
- подходит для открытого грунта и теплиц;
- не подвержен растрескиванию;
- дает до 3 кг с кв. м;
- идеален для раннего урожая.
Джоли F1
Этот сорт часто называют "конфетным" за нежный и сладкий вкус. Он формирует крупные, плотные корнеплоды с хрустящей текстурой и долго сохраняет свежесть после сбора. Редис хорошо растет даже при недостаточном освещении, поэтому подходит для ранневесеннего выращивания. Он не стрелкуется, устойчив к болезням и легко адаптируется к перепадам температур.
Основные преимущества:
- созревает за 30-35 дней;
- не теряет сочность и плотность;
- не образует пустот;
- подходит для транспортировки и хранения.
Адель
Это универсальный гибрид, который сочетает приятную сладость с легкой остротой. Корнеплоды ровные, плотные, не трескаются и долго остаются свежими после сбора. Редис хорошо адаптируется к различным условиям и стабильно плодоносит даже в сложном климате. Особенности:
- созревает за 20-25 дней;
- не образует пустот;
- обладает высокой стрессоустойчивостью;
- подходит для длительного хранения.
Когда сеять редис в апреле 2026, чтобы не потерять урожай
Апрель — идеальный период для первого массового посева. Семена могут прорастать уже при температуре почвы от +2 до +4°C, но для формирования качественных корнеплодов нужно, чтобы температура стабильно держалась от +15 до +20°C. Но если опоздать и попасть на длинный световой день и жару, редиска пойдет в стрелку и станет горькой.
Как правильно сеять редиску, чтобы получить большой урожай
Важно соблюсти базовую агротехнику. Основные шаги:
- сделайте бороздки глубиной 1-1,5 см;
- оставляйте 10 см между рядками;
- высевайте семена на расстоянии 3-4 см;
- после посева слегка уплотните почву и полейте.
Первые всходы появляются через несколько дней. После этого важно проредить растения, чтобы корнеплоды имели место для развития.
Где лучше сеять редиску
Редиска любит легкую, рыхлую почву и хорошо освещенные участки. Лучше всего он растет на суглинках, но при регулярном поливе дает хороший результат и на песчаных почвах. Не высаживайте редис после капусты или других крестоцветных культур.
Как ухаживать за редисом: простые правила большого урожая
Главный секрет сочного редиса — регулярный полив. Если почва пересыхает, корнеплоды становятся жесткими и горькими. Также нужно:
- рыхлить землю после дождей;
- убирать сорняки;
- при необходимости подкормить калием;
- использовать древесную золу или агроволокно от вредителей.
