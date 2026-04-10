Какой редис посеять в апреле 2026: три самых сладких сорта

Посев редиса в открытый грунт. Колаж: Новини.LIVE

Апрель — идеальное время для посева редиса. Но в 2026 году погода обещает быть переменчивой, поэтому, чтобы иметь стабильный урожай, важно выбрать правильный сорт редиса, который не боится капризов погоды, не стрелкуется и дарит невероятно сладкие и сочные плоды.

Три самые сладкие сорта редиса, которые стоит посеять в апреле 2026

Рондар F1

Этот гибрид считается одним из лучших для раннего посева. Он быстро созревает — через 18-20 дней после всходов можно собирать первый урожай. Хорошо переносит весенние похолодания, не боится короткого светового дня. Корнеплоды ровные, округлые, насыщенно-красные, с плотной белой мякотью без пустот. Главное преимущество — отсутствие горечи даже при нестабильной погоде. Что стоит знать о Рондар F1:

подходит для открытого грунта и теплиц;

не подвержен растрескиванию;

дает до 3 кг с кв. м;

идеален для раннего урожая.

Джоли F1

Этот сорт часто называют "конфетным" за нежный и сладкий вкус. Он формирует крупные, плотные корнеплоды с хрустящей текстурой и долго сохраняет свежесть после сбора. Редис хорошо растет даже при недостаточном освещении, поэтому подходит для ранневесеннего выращивания. Он не стрелкуется, устойчив к болезням и легко адаптируется к перепадам температур.

Основные преимущества:

созревает за 30-35 дней;

не теряет сочность и плотность;

не образует пустот;

подходит для транспортировки и хранения.

Адель

Это универсальный гибрид, который сочетает приятную сладость с легкой остротой. Корнеплоды ровные, плотные, не трескаются и долго остаются свежими после сбора. Редис хорошо адаптируется к различным условиям и стабильно плодоносит даже в сложном климате. Особенности:

созревает за 20-25 дней;

не образует пустот;

обладает высокой стрессоустойчивостью;

подходит для длительного хранения.

Когда сеять редис в апреле 2026, чтобы не потерять урожай

Апрель — идеальный период для первого массового посева. Семена могут прорастать уже при температуре почвы от +2 до +4°C, но для формирования качественных корнеплодов нужно, чтобы температура стабильно держалась от +15 до +20°C. Но если опоздать и попасть на длинный световой день и жару, редиска пойдет в стрелку и станет горькой.

Как правильно сеять редиску, чтобы получить большой урожай

Важно соблюсти базовую агротехнику. Основные шаги:

сделайте бороздки глубиной 1-1,5 см;

оставляйте 10 см между рядками;

высевайте семена на расстоянии 3-4 см;

после посева слегка уплотните почву и полейте.

Первые всходы появляются через несколько дней. После этого важно проредить растения, чтобы корнеплоды имели место для развития.

Где лучше сеять редиску

Редиска любит легкую, рыхлую почву и хорошо освещенные участки. Лучше всего он растет на суглинках, но при регулярном поливе дает хороший результат и на песчаных почвах. Не высаживайте редис после капусты или других крестоцветных культур.

Как ухаживать за редисом: простые правила большого урожая

Главный секрет сочного редиса — регулярный полив. Если почва пересыхает, корнеплоды становятся жесткими и горькими. Также нужно:

рыхлить землю после дождей;

убирать сорняки;

при необходимости подкормить калием;

использовать древесную золу или агроволокно от вредителей.

