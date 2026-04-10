Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Посейте эти сорта редиса в апреле 2026: очень сладкие и урожайные

Посейте эти сорта редиса в апреле 2026: очень сладкие и урожайные

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 03:13
Какой редис посеять в апреле 2026: три самых сладких сорта
Посев редиса в открытый грунт. Колаж: Новини.LIVE

Апрель — идеальное время для посева редиса. Но в 2026 году погода обещает быть переменчивой, поэтому, чтобы иметь стабильный урожай, важно выбрать правильный сорт редиса, который не боится капризов погоды, не стрелкуется и дарит невероятно сладкие и сочные плоды.

Новини.LIVE рассказывает, какой редис стоит посеять в апреле и как получить хороший урожай.

Три самые сладкие сорта редиса, которые стоит посеять в апреле 2026

Рондар F1

Этот гибрид считается одним из лучших для раннего посева. Он быстро созревает — через 18-20 дней после всходов можно собирать первый урожай. Хорошо переносит весенние похолодания, не боится короткого светового дня. Корнеплоды ровные, округлые, насыщенно-красные, с плотной белой мякотью без пустот. Главное преимущество — отсутствие горечи даже при нестабильной погоде. Что стоит знать о Рондар F1:

  • подходит для открытого грунта и теплиц;
  • не подвержен растрескиванию;
  • дает до 3 кг с кв. м;
  • идеален для раннего урожая.
Джоли F1

Этот сорт часто называют "конфетным" за нежный и сладкий вкус. Он формирует крупные, плотные корнеплоды с хрустящей текстурой и долго сохраняет свежесть после сбора. Редис хорошо растет даже при недостаточном освещении, поэтому подходит для ранневесеннего выращивания. Он не стрелкуется, устойчив к болезням и легко адаптируется к перепадам температур.

Основные преимущества:

Читайте также:
  • созревает за 30-35 дней;
  • не теряет сочность и плотность;
  • не образует пустот;
  • подходит для транспортировки и хранения.
Адель

Это универсальный гибрид, который сочетает приятную сладость с легкой остротой. Корнеплоды ровные, плотные, не трескаются и долго остаются свежими после сбора. Редис хорошо адаптируется к различным условиям и стабильно плодоносит даже в сложном климате. Особенности:

  • созревает за 20-25 дней;
  • не образует пустот;
  • обладает высокой стрессоустойчивостью;
  • подходит для длительного хранения.

Когда сеять редис в апреле 2026, чтобы не потерять урожай

Апрель — идеальный период для первого массового посева. Семена могут прорастать уже при температуре почвы от +2 до +4°C, но для формирования качественных корнеплодов нужно, чтобы температура стабильно держалась от +15 до +20°C. Но если опоздать и попасть на длинный световой день и жару, редиска пойдет в стрелку и станет горькой.

Как правильно сеять редиску, чтобы получить большой урожай

Важно соблюсти базовую агротехнику. Основные шаги:

  • сделайте бороздки глубиной 1-1,5 см;
  • оставляйте 10 см между рядками;
  • высевайте семена на расстоянии 3-4 см;
  • после посева слегка уплотните почву и полейте.

Первые всходы появляются через несколько дней. После этого важно проредить растения, чтобы корнеплоды имели место для развития.

Где лучше сеять редиску

Редиска любит легкую, рыхлую почву и хорошо освещенные участки. Лучше всего он растет на суглинках, но при регулярном поливе дает хороший результат и на песчаных почвах. Не высаживайте редис после капусты или других крестоцветных культур.

Как ухаживать за редисом: простые правила большого урожая

Главный секрет сочного редиса — регулярный полив. Если почва пересыхает, корнеплоды становятся жесткими и горькими. Также нужно:

  • рыхлить землю после дождей;
  • убирать сорняки;
  • при необходимости подкормить калием;
  • использовать древесную золу или агроволокно от вредителей.

выращивание овощей урожай овощей сорт редиса
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации