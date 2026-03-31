Посадите эти сорта картофеля в апреле 2026: холодостойкие и урожайные

Посадка картофеля в открытый грунт.

Большинство огородников ждут тепла, прежде чем сажать картофель. Однако, бросать клубни в открытый грунт можно даже в начале апреля, чтобы получить ранний урожай. Главное — знать, какие сорта картофеля урожайные и не боятся холода.

Новини.LIVE рассказывает, какие два сорта картофеля стоит выбрать для посадки в апреле 2026 года, чтобы ранний урожай был рекордный.

Можно ли сажать картофель в апреле

Картофель можно высаживать даже ранней весной, когда температура почвы держится на уровне от +8 до +12°C. Такая посадка имеет ряд своих преимуществ:

клубни быстрее формируются;

растения используют весеннюю влагу;

уменьшается риск фитофтороза летом;

урожай можно получить на несколько недель раньше.

Какие два холодостойких сорта картофеля можно посадить в апреле 2026 года

Сорт Ривьера

Один из самых популярных вариантов для тех, кто хочет получить ранний картофель без лишних рисков. Это ультраранний сорт, который созревает уже через 40-60 дней после всходов. Преимущества Ривьеры:

хорошо переносит прохладную почву;

быстро прорастает даже при нестабильной весенней погоде;

успевает дать урожай до активного развития болезней;

формирует крупные, ровные клубни;

имеет приятный вкус и светлую мякоть.

Важный нюанс: Ривьера не предназначена для длительного хранения.

Сорт Коломба

Этот сорт проверен годами и всегда дает стабильно высокий урожай. Подходит новичкам, ведь неприхотлив к условиям и устойчив к болезням. Основные характеристики:

ранний срок созревания;

хорошо реагирует на весеннюю влагу;

высокая адаптация к прохладной почве;

дружные всходы;

равномерные клубни среднего размера.

Как правильно сажать картофель в апреле

Чтобы ранняя посадка дала результат, важно соблюсти несколько простых правил:

Не заглубляйте клубни больше чем на 10 см. Земля быстрее прогреется и всходы появятся раньше. Почва должна быть рыхлой и не слишком влажной. Для старта достаточно базового питания: горсть древесной золы в лунку, немного компоста. Если почва бедная, можно добавить небольшое количество комплексного удобрения.

