Посадите эти сорта картофеля в апреле 2026: холодостойкие и урожайные

Посадите эти сорта картофеля в апреле 2026: холодостойкие и урожайные

Дата публикации 31 марта 2026 03:13
Посадка картофеля в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство огородников ждут тепла, прежде чем сажать картофель. Однако, бросать клубни в открытый грунт можно даже в начале апреля, чтобы получить ранний урожай. Главное — знать, какие сорта картофеля урожайные и не боятся холода.

Новини.LIVE рассказывает, какие два сорта картофеля стоит выбрать для посадки в апреле 2026 года, чтобы ранний урожай был рекордный.

Можно ли сажать картофель в апреле

Картофель можно высаживать даже ранней весной, когда температура почвы держится на уровне от +8 до +12°C. Такая посадка имеет ряд своих преимуществ:

  • клубни быстрее формируются;
  • растения используют весеннюю влагу;
  • уменьшается риск фитофтороза летом;
  • урожай можно получить на несколько недель раньше.

Какие два холодостойких сорта картофеля можно посадить в апреле 2026 года

Сорт Ривьера

Один из самых популярных вариантов для тех, кто хочет получить ранний картофель без лишних рисков. Это ультраранний сорт, который созревает уже через 40-60 дней после всходов. Преимущества Ривьеры:

  • хорошо переносит прохладную почву;
  • быстро прорастает даже при нестабильной весенней погоде;
  • успевает дать урожай до активного развития болезней;
  • формирует крупные, ровные клубни;
  • имеет приятный вкус и светлую мякоть.

Важный нюанс: Ривьера не предназначена для длительного хранения.

Сорт Коломба

Этот сорт проверен годами и всегда дает стабильно высокий урожай. Подходит новичкам, ведь неприхотлив к условиям и устойчив к болезням. Основные характеристики:

  • ранний срок созревания;
  • хорошо реагирует на весеннюю влагу;
  • высокая адаптация к прохладной почве;
  • дружные всходы;
  • равномерные клубни среднего размера.

Как правильно сажать картофель в апреле

Чтобы ранняя посадка дала результат, важно соблюсти несколько простых правил:

  1. Не заглубляйте клубни больше чем на 10 см. Земля быстрее прогреется и всходы появятся раньше.
  2. Почва должна быть рыхлой и не слишком влажной.
  3. Для старта достаточно базового питания: горсть древесной золы в лунку, немного компоста. Если почва бедная, можно добавить небольшое количество комплексного удобрения.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
