Посадіть ці сорти картоплі у квітні 2026: холодостійкі й врожайні

Посадіть ці сорти картоплі у квітні 2026: холодостійкі й врожайні

Дата публікації: 31 березня 2026 03:13
Посадка картоплі у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Більшість городників чекають тепла, перш ніж садити картоплю. Проте, кидати бульби у відкритий ґрунт можна навіть на початку квітня, щоб отримати ранній врожай. Головне — знати, які сорти картоплі врожайні та не бояться холоду.

Новини.LIVE розповідає, які два сорти картоплі варто обрати для посадки у квітні 2026 року, щоб ранній врожай був рекордний.

Чи можна садити картоплю у квітні

Картоплю можна висаджувати навіть ранньою весною, коли температура ґрунту тримається на рівні від +8 до +12°C. Така посадка має ряд своїх переваг:

  • бульби швидше формуються;
  • рослини використовують весняну вологу;
  • зменшується ризик фітофторозу влітку;
  • врожай можна отримати на кілька тижнів раніше.

Які два холодостійкі сорти картоплі можна посадити у квітні 2026

Сорт Рів'єра

Один із найпопулярніших варіантів для тих, хто хоче отримати ранню картоплю без зайвих ризиків. Це ультраранній сорт, який дозріває вже через 40-60 днів після сходів. Переваги Рів'єри:

  • добре переносить прохолодний ґрунт;
  • швидко проростає навіть при нестабільній весняній погоді;
  • встигає дати врожай до активного розвитку хвороб;
  • формує великі, рівні бульби;
  • має приємний смак і світлу м'якоть.

Важливий нюанс: Рів'єра не призначена для тривалого зберігання.

Сорт Коломба

Цей сорт перевірений роками і завжди дає стабільно високий врожай. Підходить новачкам, адже невибагливий до умов та стійкий до хвороб. Основні характеристики:

  • ранній термін дозрівання;
  • добре реагує на весняну вологу;
  • висока адаптація до прохолодного ґрунту;
  • дружні сходи;
  • рівномірні бульби середнього розміру.

Як правильно садити картоплю у квітні

Щоб рання посадка дала результат, важливо дотриматися кількох простих правил:

  1. Не заглиблюйте бульби більше ніж на 10 см. Земля швидше прогріється і сходи з'являться раніше.
  2. Ґрунт має бути пухким і не надто вологим.
  3. Для старту достатньо базового живлення: жменя деревного попелу в лунку, трохи компосту. Якщо ґрунт бідний, можна додати невелику кількість комплексного добрива.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
