Посадіть ці сорти картоплі у квітні 2026: холодостійкі й врожайні

Більшість городників чекають тепла, перш ніж садити картоплю. Проте, кидати бульби у відкритий ґрунт можна навіть на початку квітня, щоб отримати ранній врожай. Головне — знати, які сорти картоплі врожайні та не бояться холоду.

Чи можна садити картоплю у квітні

Картоплю можна висаджувати навіть ранньою весною, коли температура ґрунту тримається на рівні від +8 до +12°C. Така посадка має ряд своїх переваг:

бульби швидше формуються;

рослини використовують весняну вологу;

зменшується ризик фітофторозу влітку;

врожай можна отримати на кілька тижнів раніше.

Які два холодостійкі сорти картоплі можна посадити у квітні 2026

Сорт Рів'єра

Один із найпопулярніших варіантів для тих, хто хоче отримати ранню картоплю без зайвих ризиків. Це ультраранній сорт, який дозріває вже через 40-60 днів після сходів. Переваги Рів'єри:

добре переносить прохолодний ґрунт;

швидко проростає навіть при нестабільній весняній погоді;

встигає дати врожай до активного розвитку хвороб;

формує великі, рівні бульби;

має приємний смак і світлу м'якоть.

Важливий нюанс: Рів'єра не призначена для тривалого зберігання.

Сорт Коломба

Цей сорт перевірений роками і завжди дає стабільно високий врожай. Підходить новачкам, адже невибагливий до умов та стійкий до хвороб. Основні характеристики:

ранній термін дозрівання;

добре реагує на весняну вологу;

висока адаптація до прохолодного ґрунту;

дружні сходи;

рівномірні бульби середнього розміру.

Як правильно садити картоплю у квітні

Щоб рання посадка дала результат, важливо дотриматися кількох простих правил:

Не заглиблюйте бульби більше ніж на 10 см. Земля швидше прогріється і сходи з'являться раніше. Ґрунт має бути пухким і не надто вологим. Для старту достатньо базового живлення: жменя деревного попелу в лунку, трохи компосту. Якщо ґрунт бідний, можна додати невелику кількість комплексного добрива.

