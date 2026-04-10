Україна
Головна Дім та город Посійте ці сорти редиски у квітні 2026: дуже солодкі та врожайні



Дата публікації: 10 квітня 2026 03:13
Яку редиску посіяти у квітні 2026: три найсолодші сорти
Посів редиски у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Квітень — ідеальний час для посіву редиски. Але у 2026 році погода обіцяє бути мінливою, тому, щоб мати стабільний врожай, важливо обрати правильний сорт редиски, який не боїться примх погоди, не стрілкується та дарує неймовірно солодкі й соковиті плоди. 

Новини.LIVE розповідає, яку редиску варто посіяти у квітні та як отримати гарний урожай.

Три найсолодші сорти редиски, які варто посіяти у квітні 2026

Рондар F1

Цей гібрид вважається одним із найкращих для раннього посіву. Він швидко дозріває — через 18-20 днів після сходів можна збирати перший урожай. Добре переносить весняні похолодання, не боїться короткого світлового дня. Коренеплоди рівні, округлі, насичено-червоні, з щільною білою м'якоттю без порожнеч. Головна перевага — відсутність гіркоти навіть за нестабільної погоди. Що варто знати про Рондар F1:

  • підходить для відкритого ґрунту і теплиць;
  • не схильний до розтріскування;
  • дає до 3 кг з кв. м;
  • ідеальний для раннього врожаю.
Джолі F1

Цей сорт часто називають "цукерковим" за ніжний і солодкий смак. Він формує великі, щільні коренеплоди з хрумкою текстурою і довго зберігає свіжість після збору. Редиска добре росте навіть за недостатнього освітлення, тому підходить для ранньовесняного вирощування. Вона не стрілкується, стійка до хвороб і легко адаптується до перепадів температур.

Основні переваги:

  • дозріває за 30-35 днів;
  • не втрачає соковитість і щільність;
  • не утворює порожнеч;
  • підходить для транспортування і зберігання.
Адель

Це універсальний гібрид, який поєднує приємну солодкість із легкою гостротою. Коренеплоди рівні, щільні, не тріскаються і довго залишаються свіжими після збору. Редиска добре адаптується до різних умов і стабільно плодоносить навіть у складному кліматі. Особливості:

  • дозріває за 20-25 днів;
  • не утворює пустот;
  • має високу стресостійкість;
  • підходить для тривалого зберігання.

Коли сіяти редиску у квітні 2026, щоб не втратити врожай

Квітень — ідеальний період для першого масового посіву. Насіння може проростати вже при температурі ґрунту від +2 до +4°C, але для формування якісних коренеплодів потрібно, щоб температура стабільно трималася від +15 до +20°C. Але якщо запізнитися і потрапити на довгий світловий день та спеку, редиска піде в стрілку і стане гіркою.

Як правильно сіяти редиску, щоб отримати великий урожай

Важливо дотриматися базової агротехніки. Основні кроки:

  • зробіть борозенки глибиною 1-1,5 см;
  • залишайте 10 см між рядками;
  • висівайте насіння на відстані 3-4 см;
  • після посіву злегка ущільніть ґрунт і полийте.

Перші сходи з'являються через кілька днів. Після цього важливо прорідити рослини, щоб коренеплоди мали місце для розвитку.

Де краще сіяти редиску

Редиска любить легкий, пухкий ґрунт і добре освітлені ділянки. Найкраще вона росте на суглинках, але при регулярному поливі дає хороший результат і на піщаних ґрунтах. Не висаджуйте редиску після капусти чи інших хрестоцвітих культур.

Як доглядати за редискою: прості правила великого врожаю

Головний секрет соковитої редиски — регулярний полив. Якщо ґрунт пересихає, коренеплоди стають жорсткими і гіркими. Також потрібно:

  • розпушувати землю після дощів;
  • прибирати бур'яни;
  • за потреби підживити калієм;
  • використовувати деревну золу або агроволокно від шкідників.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
