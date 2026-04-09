Які сорти томатів посіяти у 2026 році, щоб отримати м'ясисті та солодкі плоди

Ці сорти томатів дарують м'ясисті та солодкі плоди: що посіяти
У квітні ще є час посіяти томати на розсаду або ж визначитися, що сіяти у відкритий ґрунт. Є особливо врожайні сорти помідорів, які потребують мінімального догляду та здатні здивувати своєю м'ясистістю та смаком.
Які сорти томатів варто посіяти у 2026 році
"Велика слива"
Цей середньостиглий сорт один з найкращих для зимової консервації, оскільки його плоди не розтріскуються. Помідори мають видовжену форму, щільну структуру та насичений смак.
Особливості сорту "Велика слива":
- кущі високорослі, тому потребують підв'язування та формування у 1-2 стебла;
- перші плоди з'являються приблизно через 100-110 днів після сходів;
- стійкий до основних хвороб томатів;
- не боїться перепадів температур;
- підходить як для відкритого ґрунту, так і для теплиць.
"Цукровий бізон"
Це середньостиглий великоплідний сорт томатів з насиченим смаком. М'ясисті помідори можуть важити від 250 до 700 г. Ідеальні для свіжого споживання та приготування соків.
Що варто знати про "Цукровий бізон":
- має високі кущі, які потребують підв'язки та пасинкування;
- добре переносить типові захворювання;
- стабільно плодоносить навіть за неідеальних умов.
"Зухвала Мері"
Це також середньостиглий сорт, який поєднує високу врожайність із невибагливістю. Плоди вирівняні, привабливого червоного кольору, із середньою масою близько 100-120 г. Завдяки щільній шкірці томати добре транспортуються і довго зберігаються без втрати якості.
Головні характеристики сорту:
- кущі компактні, зручні у вирощуванні, не потребують складного формування;
- період дозрівання становить близько 105-110 днів;
- стійкий до хвороб;
- добре переносить короткочасну посуху та похолодання.
"Лимонні дольки"
Сорт належить до середньопізніх. Має красиві жовті плоди з ніжним, солодким смаком із легкою фруктовою ноткою. Плоди великі, соковиті, з м'ясистою структурою, добре підходять для салатів, свіжого вживання та консервування.
Характеристика сорту "Лимонні дольки":
- кущі високорослі, тому обов'язково потребують підв'язування;
- дозріває приблизно за 110-115 днів;
- плоди дозрівають гронами по 4-8 штук;
- найкращі результати показує у теплицях або парниках, але можна сіяти і у відкритий ґрунт.
Для активного росту важливо регулярно вносити добрива та підтримувати стабільний рівень вологи.
Також ділимося іншими корисними порадами з городництва
Коли можна сіяти помідори у квітні 2026 року за місячним календарем.
Що зробити з розсадою томатів, щоб вона росла здоровою та міцною.
Які сім поширених помилок під час посадки розсади томатів можуть зіпсувати врожай.
