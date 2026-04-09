Які сорти томатів посіяти у 2026 році, щоб отримати м'ясисті та солодкі плоди

У квітні ще є час посіяти томати на розсаду або ж визначитися, що сіяти у відкритий ґрунт. Є особливо врожайні сорти помідорів, які потребують мінімального догляду та здатні здивувати своєю м'ясистістю та смаком.

Які сорти томатів варто посіяти у 2026 році

"Велика слива"

Цей середньостиглий сорт один з найкращих для зимової консервації, оскільки його плоди не розтріскуються. Помідори мають видовжену форму, щільну структуру та насичений смак.

Особливості сорту "Велика слива":

кущі високорослі, тому потребують підв'язування та формування у 1-2 стебла;

перші плоди з'являються приблизно через 100-110 днів після сходів;

стійкий до основних хвороб томатів;

не боїться перепадів температур;

підходить як для відкритого ґрунту, так і для теплиць.

"Цукровий бізон"

Це середньостиглий великоплідний сорт томатів з насиченим смаком. М'ясисті помідори можуть важити від 250 до 700 г. Ідеальні для свіжого споживання та приготування соків.

Що варто знати про "Цукровий бізон":

має високі кущі, які потребують підв'язки та пасинкування;

добре переносить типові захворювання;

стабільно плодоносить навіть за неідеальних умов.

"Зухвала Мері"

Це також середньостиглий сорт, який поєднує високу врожайність із невибагливістю. Плоди вирівняні, привабливого червоного кольору, із середньою масою близько 100-120 г. Завдяки щільній шкірці томати добре транспортуються і довго зберігаються без втрати якості.

Головні характеристики сорту:

кущі компактні, зручні у вирощуванні, не потребують складного формування;

період дозрівання становить близько 105-110 днів;

стійкий до хвороб;

добре переносить короткочасну посуху та похолодання.

"Лимонні дольки"

Сорт належить до середньопізніх. Має красиві жовті плоди з ніжним, солодким смаком із легкою фруктовою ноткою. Плоди великі, соковиті, з м'ясистою структурою, добре підходять для салатів, свіжого вживання та консервування.

Характеристика сорту "Лимонні дольки":

кущі високорослі, тому обов'язково потребують підв'язування;

дозріває приблизно за 110-115 днів;

плоди дозрівають гронами по 4-8 штук;

найкращі результати показує у теплицях або парниках, але можна сіяти і у відкритий ґрунт.

Для активного росту важливо регулярно вносити добрива та підтримувати стабільний рівень вологи.

