Какие сорта томатов посеять в 2026 году, чтобы получить мясистые и сладкие плоды

В апреле еще есть время посеять томаты на рассаду или же определиться, что сеять в открытый грунт. Есть особенно урожайные сорта помидоров, которые требуют минимального ухода и способны удивить своей мясистостью и вкусом.

Новини.LIVE рассказывает, что же посеять в 2026 году, чтобы урожай вас не подвел.

Какие сорта томатов стоит посеять в 2026 году

"Большая слива"

Этот среднеспелый сорт один из лучших для зимней консервации, поскольку его плоды не растрескиваются. Помидоры имеют удлиненную форму, плотную структуру и насыщенный вкус.

Особенности сорта "Большая слива":

кусты высокорослые, поэтому нуждаются в подвязывании и формировании в 1-2 стебля;

первые плоды появляются примерно через 100-110 дней после всходов;

устойчив к основным болезням томатов;

не боится перепадов температур;

подходит как для открытого грунта, так и для теплиц.

"Сахарный бизон"

Это среднеспелый крупноплодный сорт томатов с насыщенным вкусом. Мясистые помидоры могут весить от 250 до 700 г. Идеальны для свежего потребления и приготовления соков.

Что стоит знать о "Сахарном бизоне":

имеет высокие кусты, которые требуют подвязки и пасынкования;

хорошо переносит типичные заболевания;

стабильно плодоносит даже при неидеальных условиях.

"Дерзкая Мэри"

Это также среднеспелый сорт, который сочетает высокую урожайность с неприхотливостью. Плоды выровненные, привлекательного красного цвета, со средней массой около 100-120 г. Благодаря плотной кожуре томаты хорошо транспортируются и долго хранятся без потери качества.

Главные характеристики сорта:

кусты компактные, удобные в выращивании, не нуждаются в сложной формировке;

период созревания составляет около 105-110 дней;

устойчив к болезням;

хорошо переносит кратковременную засуху и похолодание.

"Лимонные дольки"

Сорт относится к среднепоздним сортам. Имеет красивые желтые плоды с нежным, сладким вкусом с легкой фруктовой ноткой. Плоды крупные, сочные, с мясистой структурой, хорошо подходят для салатов, свежего употребления и консервирования.

Характеристика сорта "Лимонные дольки":

кусты высокорослые, поэтому обязательно нуждаются в подвязывании;

созревает примерно за 110-115 дней;

плоды созревают гроздьями по 4-8 штук;

лучшие результаты показывает в теплицах или парниках, но можно сеять и в открытый грунт.

Для активного роста важно регулярно вносить удобрения и поддерживать стабильный уровень влаги.

