Эти сорта томатов дарят мясистые и сладкие плоды: что посеять

Эти сорта томатов дарят мясистые и сладкие плоды: что посеять

Дата публикации 9 апреля 2026 03:13
Какие сорта томатов посеять в 2026 году, чтобы получить мясистые и сладкие плоды
Посев помидоров в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

В апреле еще есть время посеять томаты на рассаду или же определиться, что сеять в открытый грунт. Есть особенно урожайные сорта помидоров, которые требуют минимального ухода и способны удивить своей мясистостью и вкусом.

Новини.LIVE рассказывает, что же посеять в 2026 году, чтобы урожай вас не подвел.

Какие сорта томатов стоит посеять в 2026 году

"Большая слива"

Этот среднеспелый сорт один из лучших для зимней консервации, поскольку его плоды не растрескиваются. Помидоры имеют удлиненную форму, плотную структуру и насыщенный вкус.

Особенности сорта "Большая слива":

  • кусты высокорослые, поэтому нуждаются в подвязывании и формировании в 1-2 стебля;
  • первые плоды появляются примерно через 100-110 дней после всходов;
  • устойчив к основным болезням томатов;
  • не боится перепадов температур;
  • подходит как для открытого грунта, так и для теплиц.
"Сахарный бизон"

Это среднеспелый крупноплодный сорт томатов с насыщенным вкусом. Мясистые помидоры могут весить от 250 до 700 г. Идеальны для свежего потребления и приготовления соков.

Что стоит знать о "Сахарном бизоне":

  • имеет высокие кусты, которые требуют подвязки и пасынкования;
  • хорошо переносит типичные заболевания;
  • стабильно плодоносит даже при неидеальных условиях.
"Дерзкая Мэри"

Это также среднеспелый сорт, который сочетает высокую урожайность с неприхотливостью. Плоды выровненные, привлекательного красного цвета, со средней массой около 100-120 г. Благодаря плотной кожуре томаты хорошо транспортируются и долго хранятся без потери качества.

Главные характеристики сорта:

  • кусты компактные, удобные в выращивании, не нуждаются в сложной формировке;
  • период созревания составляет около 105-110 дней;
  • устойчив к болезням;
  • хорошо переносит кратковременную засуху и похолодание.
"Лимонные дольки"

Сорт относится к среднепоздним сортам. Имеет красивые желтые плоды с нежным, сладким вкусом с легкой фруктовой ноткой. Плоды крупные, сочные, с мясистой структурой, хорошо подходят для салатов, свежего употребления и консервирования.

Характеристика сорта "Лимонные дольки":

  • кусты высокорослые, поэтому обязательно нуждаются в подвязывании;
  • созревает примерно за 110-115 дней;
  • плоды созревают гроздьями по 4-8 штук;
  • лучшие результаты показывает в теплицах или парниках, но можно сеять и в открытый грунт.

Для активного роста важно регулярно вносить удобрения и поддерживать стабильный уровень влаги.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
