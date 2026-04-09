Какие сорта томатов посеять в 2026 году, чтобы получить мясистые и сладкие плоды

Эти сорта томатов дарят мясистые и сладкие плоды: что посеять
В апреле еще есть время посеять томаты на рассаду или же определиться, что сеять в открытый грунт. Есть особенно урожайные сорта помидоров, которые требуют минимального ухода и способны удивить своей мясистостью и вкусом.
Новини.LIVE рассказывает, что же посеять в 2026 году, чтобы урожай вас не подвел.
Какие сорта томатов стоит посеять в 2026 году
"Большая слива"
Этот среднеспелый сорт один из лучших для зимней консервации, поскольку его плоды не растрескиваются. Помидоры имеют удлиненную форму, плотную структуру и насыщенный вкус.
Особенности сорта "Большая слива":
- кусты высокорослые, поэтому нуждаются в подвязывании и формировании в 1-2 стебля;
- первые плоды появляются примерно через 100-110 дней после всходов;
- устойчив к основным болезням томатов;
- не боится перепадов температур;
- подходит как для открытого грунта, так и для теплиц.
"Сахарный бизон"
Это среднеспелый крупноплодный сорт томатов с насыщенным вкусом. Мясистые помидоры могут весить от 250 до 700 г. Идеальны для свежего потребления и приготовления соков.
Что стоит знать о "Сахарном бизоне":
- имеет высокие кусты, которые требуют подвязки и пасынкования;
- хорошо переносит типичные заболевания;
- стабильно плодоносит даже при неидеальных условиях.
"Дерзкая Мэри"
Это также среднеспелый сорт, который сочетает высокую урожайность с неприхотливостью. Плоды выровненные, привлекательного красного цвета, со средней массой около 100-120 г. Благодаря плотной кожуре томаты хорошо транспортируются и долго хранятся без потери качества.
Главные характеристики сорта:
- кусты компактные, удобные в выращивании, не нуждаются в сложной формировке;
- период созревания составляет около 105-110 дней;
- устойчив к болезням;
- хорошо переносит кратковременную засуху и похолодание.
"Лимонные дольки"
Сорт относится к среднепоздним сортам. Имеет красивые желтые плоды с нежным, сладким вкусом с легкой фруктовой ноткой. Плоды крупные, сочные, с мясистой структурой, хорошо подходят для салатов, свежего употребления и консервирования.
Характеристика сорта "Лимонные дольки":
- кусты высокорослые, поэтому обязательно нуждаются в подвязывании;
- созревает примерно за 110-115 дней;
- плоды созревают гроздьями по 4-8 штук;
- лучшие результаты показывает в теплицах или парниках, но можно сеять и в открытый грунт.
Для активного роста важно регулярно вносить удобрения и поддерживать стабильный уровень влаги.
