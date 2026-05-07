Какие овощи посадить после гороха и фасоли, чтобы собрать рекордный урожай

Горох и фасоль способны буквально "оживить" истощенную грядку. После них почва становится рыхлой, питательной и насыщенной природным азотом. Есть огородные культуры, которые после таких предшественников растут вдвое активнее, формируют крупные плоды и реже болеют.

Как горох и фасоль улучшают почву

Горох, фасоль, нут и соя считаются одними из лучших предшественников для многих овощей. Их главное преимущество — способность насыщать землю азотом.

На корнях бобовых живут некие клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и превращают его в доступное питание для растений. После сбора урожая корни бобовых остаются в почве и постепенно перегнивают. Благодаря этому земля становится более плодородной, рыхлой и хорошо удерживает влагу. Кроме того, активизируются полезные почвенные микроорганизмы, что положительно влияет на развитие последующих культур.

Какие овощи стоит посадить после гороха и фасоли

Томаты, перцы и баклажаны. Пасленовые культуры нуждаются в большом количестве азота на старте роста. Если посадить их после бобовых, растения будут формировать крепкие стебли и здоровые листья. Белокочанная капуста, брокколи и цветная капуста очень быстро истощают землю. Но после фасоли или гороха они получают идеальные условия для роста и формирования больших початков. Огурцы и кабачки и другие тыквенные культуры любят плодородную и хорошо увлажненную почву. После бобовых грядка становится именно такой. Огурцы после фасоли быстро наращивают плети, имеют насыщенные зеленые листья и дольше плодоносят. Кабачки также формируют больше завязей. Морковь и свекла в таком грунте растут ровными, крупными, сочными, сладкими и без деформаций.

Что нельзя сажать после бобовых

Не стоит высаживать горох после фасоли или наоборот. Ведь в почве могут накапливаться общие болезни и вредители, в частности фузариоз. Возвращать бобовые на ту же грядку рекомендуют не ранее чем через три-четыре года.

Также не стоит сажать лук или чеснок, поскольку они не любят избыток азота. Из-за этого растения могут активно наращивать зеленое перо, но сами головки будут мелкими и хуже сохраняться зимой.

