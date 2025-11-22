Что посадить после чеснока - культуры для быстрого урожая и восстановления почвы

Что стоит посадить после чеснока — лучшие культуры для урожая
После уборки чеснока грядку стоит сразу засадить культурами, которые быстро растут и улучшают плодородие почвы. Это поможет сохранить землю живой и получить второй урожай сезона.
Новини.LIVE делится простыми и проверенными вариантами, которые подойдут каждому огороднику.
Почему грядку после чеснока нельзя оставлять пустой
Пустая грядка после чеснока быстро истощается, поэтому засаживать ее нужно сразу. Это поможет сохранить влагу, сдержать сорняки и поддержать плодородие земли. Существует несколько простых культур, которые хорошо принимаются на таком месте и подходят даже начинающим.
Дайкон
- Быстро растет быстро.
- Неприхотлив в уходе.
- Дает крупный хрустящий корнеплод.
Пекинская капуста
- Выбирайте ранние сорта.
- Любит прохладу, поэтому хорошо растет в конце лета и осенью.
- Быстро формирует кочан.
Горох
- Подходит для умеренного климата.
- Не истощает почву.
- Добавляет азот в землю.
Сидераты как простой вариант
Если не планируете высаживать овощи, засейте грядку сидератами. Они:
- Улучшают структуру почвы.
- Сдерживают сорняки.
- Насыщают землю полезными элементами.
Так грядка будет работать весь сезон и останется плодородной для следующего года.
