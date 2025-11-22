Что посадить после чеснока - культуры для быстрого урожая и восстановления почвы

Урожай озимого чеснока на огороде. Фото: Pinterest

После уборки чеснока грядку стоит сразу засадить культурами, которые быстро растут и улучшают плодородие почвы. Это поможет сохранить землю живой и получить второй урожай сезона.

Новини.LIVE делится простыми и проверенными вариантами, которые подойдут каждому огороднику.

Реклама

Читайте также:

Почему грядку после чеснока нельзя оставлять пустой

Пустая грядка после чеснока быстро истощается, поэтому засаживать ее нужно сразу. Это поможет сохранить влагу, сдержать сорняки и поддержать плодородие земли. Существует несколько простых культур, которые хорошо принимаются на таком месте и подходят даже начинающим.

Дайкон

Быстро растет быстро.

Неприхотлив в уходе.

Дает крупный хрустящий корнеплод.

Пекинская капуста

Выбирайте ранние сорта.

Любит прохладу, поэтому хорошо растет в конце лета и осенью.

Быстро формирует кочан.

Горох

Подходит для умеренного климата.

Не истощает почву.

Добавляет азот в землю.

Сидераты как простой вариант

Если не планируете высаживать овощи, засейте грядку сидератами. Они:

Улучшают структуру почвы.

Сдерживают сорняки.

Насыщают землю полезными элементами.

Так грядка будет работать весь сезон и останется плодородной для следующего года.

Мы уже писали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Ранее объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Подробнее рассказывали о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.