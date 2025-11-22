Видео
Главная Дом и огород Что стоит посадить после чеснока — лучшие культуры для урожая

Что стоит посадить после чеснока — лучшие культуры для урожая

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 07:32
обновлено: 17:27
Что посадить после чеснока - культуры для быстрого урожая и восстановления почвы
Урожай озимого чеснока на огороде. Фото: Pinterest

После уборки чеснока грядку стоит сразу засадить культурами, которые быстро растут и улучшают плодородие почвы. Это поможет сохранить землю живой и получить второй урожай сезона.

Новини.LIVE делится простыми и проверенными вариантами, которые подойдут каждому огороднику.

Почему грядку после чеснока нельзя оставлять пустой

Пустая грядка после чеснока быстро истощается, поэтому засаживать ее нужно сразу. Это поможет сохранить влагу, сдержать сорняки и поддержать плодородие земли. Существует несколько простых культур, которые хорошо принимаются на таком месте и подходят даже начинающим.

Дайкон

  • Быстро растет быстро.
  • Неприхотлив в уходе.
  • Дает крупный хрустящий корнеплод.

Пекинская капуста

  • Выбирайте ранние сорта.
  • Любит прохладу, поэтому хорошо растет в конце лета и осенью.
  • Быстро формирует кочан.

Горох

  • Подходит для умеренного климата.
  • Не истощает почву.
  • Добавляет азот в землю.

Сидераты как простой вариант

Если не планируете высаживать овощи, засейте грядку сидератами. Они:

  • Улучшают структуру почвы.
  • Сдерживают сорняки.
  • Насыщают землю полезными элементами.

Так грядка будет работать весь сезон и останется плодородной для следующего года.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
