Україна
Головна Дім та город Що варто посадити після часнику — найкращі культури для врожаю

Що варто посадити після часнику — найкращі культури для врожаю

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 07:32
Оновлено: 17:27
Що посадити після часнику - культури для швидкого врожаю та відновлення ґрунту
Врожай озимого часнику на городі. Фото: Pinterest

Після збирання часнику грядку варто одразу засадити культурами, які швидко ростуть і покращують родючість ґрунту. Це допоможе зберегти землю живою та отримати другий урожай сезону.

Новини.LIVE ділиться простими й перевіреними варіантами, що підійдуть кожному городнику.

Чому грядку після часнику не можна залишати порожньою

Порожня грядка після часнику швидко виснажується, тому засаджувати її потрібно одразу. Це допоможе зберегти вологу, стримати бур’яни та підтримати родючість землі. Існує кілька простих культур, які добре приймаються на такому місці та підходять навіть початківцям.

Дайкон

  • Швидко росте.
  • Невибагливий у догляді.
  • Дає великий хрумкий коренеплід.

Пекінська капуста

  • Обирайте ранні сорти.
  • Любить прохолоду, тому добре росте наприкінці літа та восени.
  • Швидко формує качан.

Горох

  • Підходить для помірного клімату.
  • Не виснажує ґрунт.
  • Додає азот у землю.

Сидерати як простий варіант

Якщо не плануєте висаджувати овочі, засійте грядку сидератами. Вони:

  • Покращують структуру ґрунту.
  • Стримують бур’яни.
  • Насичують землю корисними елементами.

Так грядка працюватиме весь сезон і залишиться родючою для наступного року.

Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Детальніше розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

врожай город сад часник сидерат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
