Какое растение нельзя сажать возле капусты, чтобы вредители не уничтожили урожай

Не сажайте это растение возле капусты: вредители съедят сразу
Капуста одна из тех культур, которая особенно чувствительна к окружению, ведь легко поддается атакам вредителей и грибковых болезней. Поэтому важно знать, что нельзя сажать рядом с капустой, чтобы не потерять урожай. Одно растение особенно опасно.
Новини.LIVE рассказывает, какую культуру нужно держать подальше от капустной грядки.
Какое растение категорически нельзя сажать возле капусты
Главный нежелательный сосед для капусты — горчица. Несмотря на то, что ее часто используют как сидерат для улучшения почвы, в данном случае она работает против вас. Причина проста: и капуста, и горчица относятся к одному семейству. А потому они имеют общих вредителей и одинаковые болезни.
Чем опасно соседство капусты с горчицей
1. Нашествие вредителей
Горчица активно привлекает крестоцветную блошку — одного из самых опасных врагов капусты. Сначала насекомое поедает горчицу, а затем быстро переходит на капустные листья.
2. Распространение болезней капусты
Еще одна серьезная угроза — кила. Это грибковое заболевание поражает корневую систему. А хуже всего то, что эффективного лечения почти не существует. Если одно растение заражено, болезнь легко переходит на другие. Признаки проблемы следующие:
- на корнях появляются наросты;
- растение увядает даже при достаточном поливе;
- кочаны не формируются или остаются мелкими.
Что посадить рядом с капустой для защиты
Чтобы защитить урожай капусты и уменьшить риск появления вредителей, лучше выбрать растения, которые работают как естественная защита. Хорошие соседи для капусты:
- бархатцы — отпугивают вредителей своим запахом;
- настурция — действует как естественный барьер против насекомых;
- сельдерей — помогает снизить активность вредителей;
- укроп — привлекает полезных насекомых.
