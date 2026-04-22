Какое растение нельзя сажать возле капусты, чтобы вредители не уничтожили урожай

Огородник осматривает капусту на грядках.

Капуста одна из тех культур, которая особенно чувствительна к окружению, ведь легко поддается атакам вредителей и грибковых болезней. Поэтому важно знать, что нельзя сажать рядом с капустой, чтобы не потерять урожай. Одно растение особенно опасно.

Какое растение категорически нельзя сажать возле капусты

Главный нежелательный сосед для капусты — горчица. Несмотря на то, что ее часто используют как сидерат для улучшения почвы, в данном случае она работает против вас. Причина проста: и капуста, и горчица относятся к одному семейству. А потому они имеют общих вредителей и одинаковые болезни.

Чем опасно соседство капусты с горчицей

1. Нашествие вредителей

Горчица активно привлекает крестоцветную блошку — одного из самых опасных врагов капусты. Сначала насекомое поедает горчицу, а затем быстро переходит на капустные листья.

2. Распространение болезней капусты

Еще одна серьезная угроза — кила. Это грибковое заболевание поражает корневую систему. А хуже всего то, что эффективного лечения почти не существует. Если одно растение заражено, болезнь легко переходит на другие. Признаки проблемы следующие:

на корнях появляются наросты;

растение увядает даже при достаточном поливе;

кочаны не формируются или остаются мелкими.

Что посадить рядом с капустой для защиты

Чтобы защитить урожай капусты и уменьшить риск появления вредителей, лучше выбрать растения, которые работают как естественная защита. Хорошие соседи для капусты:

бархатцы — отпугивают вредителей своим запахом;

настурция — действует как естественный барьер против насекомых;

сельдерей — помогает снизить активность вредителей;

укроп — привлекает полезных насекомых.

