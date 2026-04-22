Дом и огород

Не сажайте это растение возле капусты: вредители съедят сразу

Дата публикации 22 апреля 2026 23:45
Какое растение нельзя сажать возле капусты, чтобы вредители не уничтожили урожай
Огородник осматривает капусту на грядках. Фото: freepik.com

Капуста одна из тех культур, которая особенно чувствительна к окружению, ведь легко поддается атакам вредителей и грибковых болезней. Поэтому важно знать, что нельзя сажать рядом с капустой, чтобы не потерять урожай. Одно растение особенно опасно.

Новини.LIVE рассказывает, какую культуру нужно держать подальше от капустной грядки.

Какое растение категорически нельзя сажать возле капусты

Главный нежелательный сосед для капусты — горчица. Несмотря на то, что ее часто используют как сидерат для улучшения почвы, в данном случае она работает против вас. Причина проста: и капуста, и горчица относятся к одному семейству. А потому они имеют общих вредителей и одинаковые болезни.

Чем опасно соседство капусты с горчицей

1. Нашествие вредителей

Горчица активно привлекает крестоцветную блошку — одного из самых опасных врагов капусты. Сначала насекомое поедает горчицу, а затем быстро переходит на капустные листья.

2. Распространение болезней капусты

Еще одна серьезная угроза — кила. Это грибковое заболевание поражает корневую систему. А хуже всего то, что эффективного лечения почти не существует. Если одно растение заражено, болезнь легко переходит на другие. Признаки проблемы следующие:

  • на корнях появляются наросты;
  • растение увядает даже при достаточном поливе;
  • кочаны не формируются или остаются мелкими.

Что посадить рядом с капустой для защиты

Чтобы защитить урожай капусты и уменьшить риск появления вредителей, лучше выбрать растения, которые работают как естественная защита. Хорошие соседи для капусты:

  • бархатцы — отпугивают вредителей своим запахом;
  • настурция — действует как естественный барьер против насекомых;
  • сельдерей — помогает снизить активность вредителей;
  • укроп — привлекает полезных насекомых.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
