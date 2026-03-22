Дом и огород Что нельзя сажать рядом с капустой: вырастет маленькая и червивая

Что нельзя сажать рядом с капустой: вырастет маленькая и червивая

Дата публикации 22 марта 2026 19:49
Овощи и цветы на огороде. Фото: Аlamy

Вы можете тщательно ухаживать за капустой, поливать ее и подкармливать, но кочаны все равно вырастут мелкими, слабыми и поврежденными. Потому что часто причина не в уходе. Стоит знать, какие растения плохие соседи для овоща, "вытягивают" из почвы все силы или привлекают опасных вредителей.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя сажать рядом с капустой, чтобы не испортить урожай.

Почему важно правильно выбирать соседей для капусты

Капуста — одна из самых требовательных культур на огороде. Она активно потребляет питательные вещества, особенно азот, калий и фосфор, и нуждается в стабильной влаге. Если рядом растут "неудачные соседи", начинается конкуренция за ресурсы, а вместе с ней — проблемы с ростом, болезни и нашествие вредителей.

 

Капуста, картопля та інші культури на городі
Овощи и цветы на огороде. Фото: shutterstock.com

Какие культуры нельзя сажать рядом с капустой

Другие крестоцветные культуры

Одна из самых распространенных ошибок — высаживать рядом родственные овощи. Ведь они имеют одинаковые потребности и одинаковых "врагов". На огороде быстро распространяются вредители капусты, в частности блошки, капустная белянка и моль, возрастает риск болезней, таких как кила капусты или черная ножка. Поэтому, возле капусты не сажайте:

  • редис;
  • репа;
  • брокколи;
  • цветная капуста;
  • кольраби;
  • горчица;
  • руккола;
  • хрен.
Клубника

Обе культуры активно забирают питательные вещества из почвы. В результате капуста недополучает питание и формирует мелкие кочаны, так же и урожай клубника получается скудным. Также из-за того, что клубника быстро разрастается и "забирает" пространство, возможно распространение грибковых заболеваний.

Томаты

Основные проблемы такого соседства:

  • разные требования к поливу: капуста любит влагу, томаты — умеренность, а избыток влаги провоцирует болезни томатов;
  • возможна взаимная конкуренция за питательные вещества.
Кукуруза и подсолнечник

Эти культуры создают густую тень. Капуста нуждается в солнце, поэтому даже частичное затенение уже вредит. Кроме того кукуруза и подсолнечник имеют мощные корни и забирают воду и минералы, замедляя формирование кочанов.

Укроп в большом количестве

Укроп считают полезным, но здесь есть нюанс. Если его слишком много он может подавлять рост капусты и создает конкуренцию за питательные вещества. Небольшое количество допустимо.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
