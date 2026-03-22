Что нельзя сажать рядом с капустой: вырастет маленькая и червивая
Вы можете тщательно ухаживать за капустой, поливать ее и подкармливать, но кочаны все равно вырастут мелкими, слабыми и поврежденными. Потому что часто причина не в уходе. Стоит знать, какие растения плохие соседи для овоща, "вытягивают" из почвы все силы или привлекают опасных вредителей.
Почему важно правильно выбирать соседей для капусты
Капуста — одна из самых требовательных культур на огороде. Она активно потребляет питательные вещества, особенно азот, калий и фосфор, и нуждается в стабильной влаге. Если рядом растут "неудачные соседи", начинается конкуренция за ресурсы, а вместе с ней — проблемы с ростом, болезни и нашествие вредителей.
Какие культуры нельзя сажать рядом с капустой
Другие крестоцветные культуры
Одна из самых распространенных ошибок — высаживать рядом родственные овощи. Ведь они имеют одинаковые потребности и одинаковых "врагов". На огороде быстро распространяются вредители капусты, в частности блошки, капустная белянка и моль, возрастает риск болезней, таких как кила капусты или черная ножка. Поэтому, возле капусты не сажайте:
- редис;
- репа;
- брокколи;
- цветная капуста;
- кольраби;
- горчица;
- руккола;
- хрен.
Клубника
Обе культуры активно забирают питательные вещества из почвы. В результате капуста недополучает питание и формирует мелкие кочаны, так же и урожай клубника получается скудным. Также из-за того, что клубника быстро разрастается и "забирает" пространство, возможно распространение грибковых заболеваний.
Томаты
Основные проблемы такого соседства:
- разные требования к поливу: капуста любит влагу, томаты — умеренность, а избыток влаги провоцирует болезни томатов;
- возможна взаимная конкуренция за питательные вещества.
Кукуруза и подсолнечник
Эти культуры создают густую тень. Капуста нуждается в солнце, поэтому даже частичное затенение уже вредит. Кроме того кукуруза и подсолнечник имеют мощные корни и забирают воду и минералы, замедляя формирование кочанов.
Укроп в большом количестве
Укроп считают полезным, но здесь есть нюанс. Если его слишком много он может подавлять рост капусты и создает конкуренцию за питательные вещества. Небольшое количество допустимо.
Делимся другими полезными статьями по огородничеству
Какие ранние сорта капусты стоит посадить в 2026 году, чтобы собрать большой урожай.
Что посадить рядом с арбузами и дынями, чтобы урожай был богатый.
Чем нельзя подкармливать лук весной.
