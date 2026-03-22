Что нельзя сажать рядом с капустой: вырастет маленькая и червивая

Вы можете тщательно ухаживать за капустой, поливать ее и подкармливать, но кочаны все равно вырастут мелкими, слабыми и поврежденными. Потому что часто причина не в уходе. Стоит знать, какие растения плохие соседи для овоща, "вытягивают" из почвы все силы или привлекают опасных вредителей.

Читайте также:

Почему важно правильно выбирать соседей для капусты

Капуста — одна из самых требовательных культур на огороде. Она активно потребляет питательные вещества, особенно азот, калий и фосфор, и нуждается в стабильной влаге. Если рядом растут "неудачные соседи", начинается конкуренция за ресурсы, а вместе с ней — проблемы с ростом, болезни и нашествие вредителей.

Какие культуры нельзя сажать рядом с капустой

Другие крестоцветные культуры

Одна из самых распространенных ошибок — высаживать рядом родственные овощи. Ведь они имеют одинаковые потребности и одинаковых "врагов". На огороде быстро распространяются вредители капусты, в частности блошки, капустная белянка и моль, возрастает риск болезней, таких как кила капусты или черная ножка. Поэтому, возле капусты не сажайте:

редис;

репа;

брокколи;

цветная капуста;

кольраби;

горчица;

руккола;

хрен.

Клубника

Обе культуры активно забирают питательные вещества из почвы. В результате капуста недополучает питание и формирует мелкие кочаны, так же и урожай клубника получается скудным. Также из-за того, что клубника быстро разрастается и "забирает" пространство, возможно распространение грибковых заболеваний.

Томаты

Основные проблемы такого соседства:

разные требования к поливу: капуста любит влагу, томаты — умеренность, а избыток влаги провоцирует болезни томатов;

возможна взаимная конкуренция за питательные вещества.

Кукуруза и подсолнечник

Эти культуры создают густую тень. Капуста нуждается в солнце, поэтому даже частичное затенение уже вредит. Кроме того кукуруза и подсолнечник имеют мощные корни и забирают воду и минералы, замедляя формирование кочанов.

Укроп в большом количестве

Укроп считают полезным, но здесь есть нюанс. Если его слишком много он может подавлять рост капусты и создает конкуренцию за питательные вещества. Небольшое количество допустимо.

Делимся другими полезными статьями по огородничеству

Какие ранние сорта капусты стоит посадить в 2026 году, чтобы собрать большой урожай.

Что посадить рядом с арбузами и дынями, чтобы урожай был богатый.

Чем нельзя подкармливать лук весной.