Что нельзя сажать рядом с помидорами на огороде — список растений

Одна из самых популярных культур на огороде — помидоры. Однако она и одна из самых требовательных. Урожай на прямую зависит не только от полива или подкормки, но и от правильного соседства на грядке. Неправильно подобранные растения-соседи могут подавлять рост томатов, распространять болезни и снижать урожайность.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи и зелень нельзя высаживать рядом с томатами, чтобы не испортить урожай.

Почему соседство на грядке важно

Каждое растение имеет свои свойства и свои особенности, к примеру, резкий запах или эфирные масла. Они могут менять структуру почвы и ее состав. Неудивительно, что они обладают способностью влиять друг на друга. Именно поэтому грамотное планирование грядок является основой здорового урожая.

Для помидоров особенно опасны:

конкуренция за питательные вещества;

распространение общих заболеваний;

повышенная влажность;

аллелопатия — выделение вредных веществ в почву.

Список растений, которые нельзя сажать рядом с томатами

Картофель — главный враг томатов

Картофель относится к семейству пасленовых, как и помидоры. Поэтому эти культуры имеют общих вредителей и болезни.

Как картофель вредит томатам:

распространяет фитофтороз;

привлекает колорадского жука;

истощает почву;

повышает риск грибковых инфекций.

Между этими культурами желательно оставлять несколько метров расстояния. Специалисты советуют также не сажать помидоры на участке после картофеля и наоборот.

Перец

Сладкий и горький перец также относятся к пасленовым.

Как вредит томатам:

передает вирусные и грибковые болезни;

способствует быстрому распространению вредителей;

конкурирует за питательные вещества.

Лучше размещать перец и помидоры на разных грядках или в разных частях теплицы.

Баклажаны

Баклажаны — еще один представитель пасленовых, который не подходит для соседства с помидорами.

Как баклажаны вредят:

накапливают возбудителей фитофтороза;

ослабляют иммунитет томатов;

способствуют заражению почвы.

Между баклажанами и помидорами следует делать пространственную изоляцию или высаживать между ними нейтральные культуры или растения, которые являются полезными для пасленовых.

Капуста

Белокочанная капуста и ее разновидности активно поглощают микроэлементы из почвы.

Как может навредить томатам:

истощает землю;

подавляет формирование завязи;

замедляет созревание плодов.

Брокколи

Брокколи имеет мощную корневую систему и быстро забирает питательные вещества.

Как вредит:

тормозит рост томатов;

уменьшает количество плодов;

создает конкуренцию за влагу.

Не размещайте брокколи рядом с помидорами, особенно на бедных почвах.

Кольраби

Кольраби кажется компактной культурой, но ее корневая система очень активна.

Как вредит:

нарушает питание томатов;

снижает устойчивость к стрессу;

влияет на формирование куста.

Кольраби лучше сажать рядом с зеленью или бобовыми.

Укроп

Несмотря на пользу укропа, он может негативно влиять на развитие томатов.

Как укроп может навредить:

выделяет вещества, подавляющие рост;

затеняет молодые кусты;

мешает циркуляции воздуха.

Огурцы

Огурцы и помидоры имеют совершенно разные требования к влажности.

Какой наибольший вред:

повышают влажность воздуха;

провоцируют грибковые болезни;

способствуют гниению корней томатов.

