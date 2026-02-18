Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Эти растения опасны для томатов — что сажать рядом запрещено

Эти растения опасны для томатов — что сажать рядом запрещено

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 21:48
Что нельзя сажать рядом с помидорами на огороде — список растений
Огородники проверяют урожай помидоров. Фото: freepik.com

Одна из самых популярных культур на огороде — помидоры. Однако она и одна из самых требовательных. Урожай на прямую зависит не только от полива или подкормки, но и от правильного соседства на грядке. Неправильно подобранные растения-соседи могут подавлять рост томатов, распространять болезни и снижать урожайность.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи и зелень нельзя высаживать рядом с томатами, чтобы не испортить урожай.

Реклама
Читайте также:

Почему соседство на грядке важно

Каждое растение имеет свои свойства и свои особенности, к примеру, резкий запах или эфирные масла. Они могут менять структуру почвы и ее состав. Неудивительно, что они обладают способностью влиять друг на друга. Именно поэтому грамотное планирование грядок является основой здорового урожая.

Для помидоров особенно опасны:

  • конкуренция за питательные вещества;
  • распространение общих заболеваний;
  • повышенная влажность;
  • аллелопатия — выделение вредных веществ в почву.

 

Какие овощи и зелень категорически нельзя сажать на огороде рядом с помидорами
Соседство растений на огороде. Фото: google.com

Список растений, которые нельзя сажать рядом с томатами

Картофель главный враг томатов

Картофель относится к семейству пасленовых, как и помидоры. Поэтому эти культуры имеют общих вредителей и болезни.

Как картофель вредит томатам:

  • распространяет фитофтороз;
  • привлекает колорадского жука;
  • истощает почву;
  • повышает риск грибковых инфекций.

Между этими культурами желательно оставлять несколько метров расстояния. Специалисты советуют также не сажать помидоры на участке после картофеля и наоборот.

Перец

Сладкий и горький перец также относятся к пасленовым.

Как вредит томатам:

  • передает вирусные и грибковые болезни;
  • способствует быстрому распространению вредителей;
  • конкурирует за питательные вещества.

Лучше размещать перец и помидоры на разных грядках или в разных частях теплицы.

Баклажаны

Баклажаны — еще один представитель пасленовых, который не подходит для соседства с помидорами.

Как баклажаны вредят:

  • накапливают возбудителей фитофтороза;
  • ослабляют иммунитет томатов;
  • способствуют заражению почвы.

Между баклажанами и помидорами следует делать пространственную изоляцию или высаживать между ними нейтральные культуры или растения, которые являются полезными для пасленовых.

Капуста

Белокочанная капуста и ее разновидности активно поглощают микроэлементы из почвы.

Как может навредить томатам:

  • истощает землю;
  • подавляет формирование завязи;
  • замедляет созревание плодов.

Брокколи

Брокколи имеет мощную корневую систему и быстро забирает питательные вещества.

Как вредит:

  • тормозит рост томатов;
  • уменьшает количество плодов;
  • создает конкуренцию за влагу.

Не размещайте брокколи рядом с помидорами, особенно на бедных почвах.

Кольраби

Кольраби кажется компактной культурой, но ее корневая система очень активна.

Как вредит:

  • нарушает питание томатов;
  • снижает устойчивость к стрессу;
  • влияет на формирование куста.

Кольраби лучше сажать рядом с зеленью или бобовыми.

Укроп

Несмотря на пользу укропа, он может негативно влиять на развитие томатов.

Как укроп может навредить:

  • выделяет вещества, подавляющие рост;
  • затеняет молодые кусты;
  • мешает циркуляции воздуха.

Огурцы

Огурцы и помидоры имеют совершенно разные требования к влажности.

Какой наибольший вред:

  • повышают влажность воздуха;
  • провоцируют грибковые болезни;
  • способствуют гниению корней томатов.

Напомним, мы рассказывали, какие сорта помидоров черри можно посадить на огороде в этом сезоне, чтобы иметь стабильно высокий урожай и сладкие плоды.

Также предлагаем вам узнать, какие удобрения можно закладывать в лунки перед посадкой помидоров, чтобы улучшить устойчивость растений и обеспечить рост.

овощи растения помидор огород зелень томат
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации