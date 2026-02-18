Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Ці рослини "токсичні" для томатів — що не можна садити поруч

Ці рослини "токсичні" для томатів — що не можна садити поруч

Дата публікації: 18 лютого 2026 21:48
Що не можна садити поруч із помідорами — список рослин-шкідників
Городники перевіряють врожай помідорів. Фото: freepik.com

Помідори — одна з найпопулярніших культур на городі, але водночас і одна з найвибагливіших. Урожай залежить не лише від поливу чи підживлення, а й від правильного сусідства на грядці. Неправильно підібрані рослини-сусіди можуть пригнічувати ріст томатів, поширювати хвороби та знижувати врожайність.

Новини.LIVE розповідає, які овочі та зелень не варто висаджувати поруч із томатами, щоб не зіпсувати врожай.

Читайте також:

Чому сусідство на грядці важливе

Кожна рослина має свої властивості та свої особливості, до прикладу, різкий запах або ефірні масла. Вони можуть змінювати структуру ґрунту та його склад. Тож не дивно, що вони мають здатність впливати один на одного. Саме тому грамотне планування грядок є основою здорового врожаю.

Для помідорів особливо небезпечні:

  • конкуренція за поживні речовини;
  • поширення спільних захворювань;
  • підвищена вологість;
  • алелопатія — виділення шкідливих речовин у ґрунт.

 

Які овочі, квіти та зелень категорично не можна садити на городі поруч із помідорами
Сусідство рослин на городі. Фото: google.com

Список рослин, які не можна садити поруч із томатами

Картопля — головний ворог томатів

Картопля належить до родини пасльонових, як і помідори. Через це ці культури мають спільних шкідників і хвороби.

Як картопля шкодить томатам:

  • поширює фітофтороз;
  • приваблює колорадського жука;
  • виснажує ґрунт;
  • підвищує ризик грибкових інфекцій.

Між цими культурами бажано залишати кілька метрів відстані. Фахівці радять також не садити помідори на ділянці після картоплі і навпаки.

Перець

Солодкий і гіркий перець також належать до пасльонових. 

Як шкодить томатам:

  • передає вірусні та грибкові хвороби;
  • сприяє швидкому поширенню шкідників;
  • конкурує за поживні речовини.

Краще розміщувати перець і помідори на різних грядках або в різних частинах теплиці.

Баклажани

Баклажани — ще один представник пасльонових, який не підходить для сусідства з помідорами.

Як баклажани шкодять:

  • накопичують збудників фітофторозу;
  • послаблюють імунітет томатів;
  • сприяють зараженню ґрунту.

Між баклажанами й помідорами варто робити просторову ізоляцію або висаджувати між ними нейтральні культури або ж рослини, які є корисними для пасльонових.

Капуста

Білокачанна капуста та її різновиди активно поглинають мікроелементи з ґрунту.

Як може зашкодити томатам:

  • виснажує землю;
  • пригнічує формування зав'язі;
  • уповільнює дозрівання плодів.

Броколі

Броколі має потужну кореневу систему й швидко забирає поживні речовини.

Як шкодить:

  • гальмує ріст томатів;
  • зменшує кількість плодів;
  • створює конкуренцію за вологу.

Не розміщуйте броколі поруч із помідорами, особливо на бідних ґрунтах.

Кольрабі

Кольрабі здається компактною культурою, але її коренева система дуже активна.

Як шкодить:

  • порушує живлення томатів;
  • знижує стійкість до стресу;
  • впливає на формування куща.

Кольрабі краще садити поряд із зеленню або бобовими.

Кріп

Попри користь кропу, він може негативно впливати на розвиток томатів.

Як кріп може нашкодити:

  • виділяє речовини, що пригнічують ріст;
  • затінює молоді кущі;
  • заважає циркуляції повітря.

Огірки

Огірки й помідори мають зовсім різні вимоги до вологості.

Яка найбільша шкода:

  • підвищують вологість повітря;
  • провокують грибкові хвороби;
  • сприяють гниттю коренів томатів.

Нагадаємо, ми розповідали, які сорти помідорів чері можна посадити на городі цього сезону, щоб мати стабільно високий врожай та солодкі плоди.

Також пропонуємо вам дізнатися, які добрива можна закладати в лунки перед посадкою помідорів, щоб покращити стійкість рослин та забезпечити ріст.

овочі рослини помідор город зелень томат
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
