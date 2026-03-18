Что посадить рядом с арбузами и дынями: урожай побьет рекорды

Посадка полезных растений для увеличения урожая бахчевых. Коллаж: Новини.LIVE

Арбузы и дыни кажутся капризными культурами. Но на самом деле даже небольшие изменения в посадках способны положительно повлиять на урожай. Главными помощниками, на которые часто не обращают внимание, являются растения-соседи. Они помогут вырастить большие и сладкие бахчевые.

Новини.LIVE делится секретами опытных огородников, какие растения посадить рядом с бахчевыми, чтобы ваш урожай принес вам радость.

Почему крайне важно учитывать соседство растений

Арбузы и дыни обычно высаживают отдельно от других растений, ведь они быстро разрастаются и занимают много места. Но это не значит, что они должны расти в полной изоляции. Правильно подобранные соседи для бахчевых культур могут:

отпугивать вредителей естественным способом;

привлекать пчел и других опылителей;

улучшать структуру почвы;

создавать благоприятный микроклимат.

Какие растения станут лучшими соседями для арбуза и дыни

Цветы, приносящие пользу бахчевым:

Настурция : сильным ароматом отпугивает вредителей, уничтожает тлю и привлекает полезных насекомых;

Бархатцы : отпугивают вредителей, борются с почвенными паразитами, улучшают почву;

Подсолнечник : защищает от сильного ветра, создает легкое притенение, привлекает птиц, которые уничтожают вредителей;

Пижма: отпугивает муравьев, тлю и мелких жуков. Но важно контролировать его рост, чтобы оно не вытеснило другие культуры;

Также хорошо работают алиссум, космея и эхинацея — они активно привлекают опылителей, что особенно важно для формирования плодов.

Овощи рядом с которыми можно выращивать арбузы и дыни:

Кукуруза : создает естественный барьер от ветра и помогает удерживать влагу в почве;

Фасоль : обогащает почву азотом, что положительно влияет на развитие бахчевых;

Лук и чеснок : запах отпугивает многих вредителей, в частности тлю и мелких насекомых;

Петрушка: улучшает вкусовые качества плодов и дополнительно привлекает полезных насекомых.

Как повысить урожайность арбузов и дынь

Чтобы бахчевые культуры хорошо плодоносили, важно учесть базовые условия выращивания:

выбирайте солнечный участок;

высаживайте в рыхлую, плодородную почву с высоким содержанием гумуса;

используйте качественные семена;

позаботьтесь о защите от вредителей, таких как тля, белокрылка и дынная муха.

