Что посадить рядом с арбузами и дынями: урожай побьет рекорды
Арбузы и дыни кажутся капризными культурами. Но на самом деле даже небольшие изменения в посадках способны положительно повлиять на урожай. Главными помощниками, на которые часто не обращают внимание, являются растения-соседи. Они помогут вырастить большие и сладкие бахчевые.
Новини.LIVE делится секретами опытных огородников, какие растения посадить рядом с бахчевыми, чтобы ваш урожай принес вам радость.
Почему крайне важно учитывать соседство растений
Арбузы и дыни обычно высаживают отдельно от других растений, ведь они быстро разрастаются и занимают много места. Но это не значит, что они должны расти в полной изоляции. Правильно подобранные соседи для бахчевых культур могут:
- отпугивать вредителей естественным способом;
- привлекать пчел и других опылителей;
- улучшать структуру почвы;
- создавать благоприятный микроклимат.
Какие растения станут лучшими соседями для арбуза и дыни
Цветы, приносящие пользу бахчевым:
- Настурция: сильным ароматом отпугивает вредителей, уничтожает тлю и привлекает полезных насекомых;
- Бархатцы: отпугивают вредителей, борются с почвенными паразитами, улучшают почву;
- Подсолнечник: защищает от сильного ветра, создает легкое притенение, привлекает птиц, которые уничтожают вредителей;
- Пижма: отпугивает муравьев, тлю и мелких жуков. Но важно контролировать его рост, чтобы оно не вытеснило другие культуры;
Также хорошо работают алиссум, космея и эхинацея — они активно привлекают опылителей, что особенно важно для формирования плодов.
Овощи рядом с которыми можно выращивать арбузы и дыни:
- Кукуруза: создает естественный барьер от ветра и помогает удерживать влагу в почве;
- Фасоль: обогащает почву азотом, что положительно влияет на развитие бахчевых;
- Лук и чеснок: запах отпугивает многих вредителей, в частности тлю и мелких насекомых;
- Петрушка: улучшает вкусовые качества плодов и дополнительно привлекает полезных насекомых.
Как повысить урожайность арбузов и дынь
Чтобы бахчевые культуры хорошо плодоносили, важно учесть базовые условия выращивания:
- выбирайте солнечный участок;
- высаживайте в рыхлую, плодородную почву с высоким содержанием гумуса;
- используйте качественные семена;
- позаботьтесь о защите от вредителей, таких как тля, белокрылка и дынная муха.
Делимся с вами и другими полезными темами по огородничеству
При каких погодных условиях можно сеять арбузы в открытый грунт.
Какие сорта арбуза дают крупные и медовые плоды.
Какие сорта тыквы посадить в 2026 году, чтобы получить вкусные плоды со вкусом ананаса и меда.
Читайте Новини.LIVE!