Что посадить рядом с арбузами и дынями: урожай побьет рекорды

Что посадить рядом с арбузами и дынями: урожай побьет рекорды

Дата публикации 18 марта 2026 19:49
Посадка полезных растений для увеличения урожая бахчевых. Коллаж: Новини.LIVE

Арбузы и дыни кажутся капризными культурами. Но на самом деле даже небольшие изменения в посадках способны положительно повлиять на урожай. Главными помощниками, на которые часто не обращают внимание, являются растения-соседи. Они помогут вырастить большие и сладкие бахчевые.

Новини.LIVE делится секретами опытных огородников, какие растения посадить рядом с бахчевыми, чтобы ваш урожай принес вам радость.

Почему крайне важно учитывать соседство растений

Арбузы и дыни обычно высаживают отдельно от других растений, ведь они быстро разрастаются и занимают много места. Но это не значит, что они должны расти в полной изоляции. Правильно подобранные соседи для бахчевых культур могут:

  • отпугивать вредителей естественным способом;
  • привлекать пчел и других опылителей;
  • улучшать структуру почвы;
  • создавать благоприятный микроклимат.

Какие растения станут лучшими соседями для арбуза и дыни

Цветы, приносящие пользу бахчевым:
  • Настурция: сильным ароматом отпугивает вредителей, уничтожает тлю и привлекает полезных насекомых;
  • Бархатцы: отпугивают вредителей, борются с почвенными паразитами, улучшают почву;
  • Подсолнечник: защищает от сильного ветра, создает легкое притенение, привлекает птиц, которые уничтожают вредителей;
  • Пижма: отпугивает муравьев, тлю и мелких жуков. Но важно контролировать его рост, чтобы оно не вытеснило другие культуры;

Также хорошо работают алиссум, космея и эхинацея — они активно привлекают опылителей, что особенно важно для формирования плодов.

Овощи рядом с которыми можно выращивать арбузы и дыни:
  • Кукуруза: создает естественный барьер от ветра и помогает удерживать влагу в почве;
  • Фасоль: обогащает почву азотом, что положительно влияет на развитие бахчевых;
  • Лук и чеснок: запах отпугивает многих вредителей, в частности тлю и мелких насекомых;
  • Петрушка: улучшает вкусовые качества плодов и дополнительно привлекает полезных насекомых.

Как повысить урожайность арбузов и дынь

Чтобы бахчевые культуры хорошо плодоносили, важно учесть базовые условия выращивания:

  • выбирайте солнечный участок;
  • высаживайте в рыхлую, плодородную почву с высоким содержанием гумуса;
  • используйте качественные семена;
  • позаботьтесь о защите от вредителей, таких как тля, белокрылка и дынная муха.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
