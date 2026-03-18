Що посадити поруч з кавунами та динями: врожай поб'є рекорди

Що посадити поруч з кавунами та динями: врожай поб'є рекорди

Дата публікації: 18 березня 2026 19:49
Посадка корисних рослин для збільшення врожаю баштанних. Колаж: Новини.LIVE

Кавуни та дині здаються примхливими культурами. Та насправді навіть невеличкі зміни у посадках здатні позитивно вплинути на врожай. Головними помічниками, на які часто не звертають увагу, є рослини-сусіди. Вони допоможуть виростити великі та солодкі баштанні.

Новини.LIVE ділиться секретами досвідчених городників, які рослини посадити поруч з баштанними, щоб ваш врожай приніс вам радість.

Чому вкрай важливо враховувати сусідство рослин

Кавуни та дині зазвичай висаджують окремо від інших рослин, адже їхні батоги швидко розростаються і займають багато місця. Але це не означає, що вони мають рости в повній ізоляції. Правильно підібрані сусіди для баштанних культур можуть:

  • відлякувати шкідників природним способом;
  • залучати бджіл та інших запилювачів;
  • покращувати структуру ґрунту;
  • створювати сприятливий мікроклімат.

Які рослини стануть найкращими сусідами для кавуна та дині

Квіти, що приносять користь баштанним:
  • Настурція: сильним ароматом відлякує шкідників, знищує попелицю й приваблює корисних комах;
  • Чорнобривці: відлякують шкідників, боряться з ґрунтовими паразитами, покращують ґрунт;
  • Соняшник: захищає від сильного вітру, створює легке притінення, приваблює птахів, які знищують шкідників;
  • Пижмо: відлякує мурах, попелицю та дрібних жуків. Але важливо контролювати його ріст, щоб воно не витіснило інші культури;

Також добре працюють аліссум, космея та ехінацея — вони активно приваблюють запилювачів, що особливо важливо для формування плодів.

Овочі поруч з якими можна вирощувати кавуни та дині:
  • Кукурудза: створює природний бар'єр від вітру і допомагає утримувати вологу в ґрунті;
  • Квасоля: збагачує ґрунт азотом, що позитивно впливає на розвиток баштанних;
  • Цибуля та часник: запах відлякує багатьох шкідників, зокрема попелицю та дрібних комах;
  • Петрушка: покращує смакові якості плодів і додатково приваблює корисних комах.

Як підвищити врожайність кавунів і динь

Щоб баштанні культури добре плодоносили, важливо врахувати базові умови вирощування:

  • обирайте сонячну ділянку;
  • висаджуйте у пухкий, родючий ґрунт із високим вмістом гумусу;
  • використовуйте якісне насіння;
  • подбайте про захист від шкідників, таких як попелиця, білокрилка та динна муха.

Леонід Волков - Редактор
