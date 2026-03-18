Що посадити поруч з кавунами та динями: врожай поб'є рекорди
Кавуни та дині здаються примхливими культурами. Та насправді навіть невеличкі зміни у посадках здатні позитивно вплинути на врожай. Головними помічниками, на які часто не звертають увагу, є рослини-сусіди. Вони допоможуть виростити великі та солодкі баштанні.
Новини.LIVE ділиться секретами досвідчених городників, які рослини посадити поруч з баштанними, щоб ваш врожай приніс вам радість.
Чому вкрай важливо враховувати сусідство рослин
Кавуни та дині зазвичай висаджують окремо від інших рослин, адже їхні батоги швидко розростаються і займають багато місця. Але це не означає, що вони мають рости в повній ізоляції. Правильно підібрані сусіди для баштанних культур можуть:
- відлякувати шкідників природним способом;
- залучати бджіл та інших запилювачів;
- покращувати структуру ґрунту;
- створювати сприятливий мікроклімат.
Які рослини стануть найкращими сусідами для кавуна та дині
Квіти, що приносять користь баштанним:
- Настурція: сильним ароматом відлякує шкідників, знищує попелицю й приваблює корисних комах;
- Чорнобривці: відлякують шкідників, боряться з ґрунтовими паразитами, покращують ґрунт;
- Соняшник: захищає від сильного вітру, створює легке притінення, приваблює птахів, які знищують шкідників;
- Пижмо: відлякує мурах, попелицю та дрібних жуків. Але важливо контролювати його ріст, щоб воно не витіснило інші культури;
Також добре працюють аліссум, космея та ехінацея — вони активно приваблюють запилювачів, що особливо важливо для формування плодів.
Овочі поруч з якими можна вирощувати кавуни та дині:
- Кукурудза: створює природний бар'єр від вітру і допомагає утримувати вологу в ґрунті;
- Квасоля: збагачує ґрунт азотом, що позитивно впливає на розвиток баштанних;
- Цибуля та часник: запах відлякує багатьох шкідників, зокрема попелицю та дрібних комах;
- Петрушка: покращує смакові якості плодів і додатково приваблює корисних комах.
Як підвищити врожайність кавунів і динь
Щоб баштанні культури добре плодоносили, важливо врахувати базові умови вирощування:
- обирайте сонячну ділянку;
- висаджуйте у пухкий, родючий ґрунт із високим вмістом гумусу;
- використовуйте якісне насіння;
- подбайте про захист від шкідників, таких як попелиця, білокрилка та динна муха.
