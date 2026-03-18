Що посадити поруч з кавунами та динями: врожай поб'є рекорди

Посадка корисних рослин для збільшення врожаю баштанних.

Кавуни та дині здаються примхливими культурами. Та насправді навіть невеличкі зміни у посадках здатні позитивно вплинути на врожай. Головними помічниками, на які часто не звертають увагу, є рослини-сусіди. Вони допоможуть виростити великі та солодкі баштанні.

Новини.LIVE ділиться секретами досвідчених городників, які рослини посадити поруч з баштанними, щоб ваш врожай приніс вам радість.

Чому вкрай важливо враховувати сусідство рослин

Кавуни та дині зазвичай висаджують окремо від інших рослин, адже їхні батоги швидко розростаються і займають багато місця. Але це не означає, що вони мають рости в повній ізоляції. Правильно підібрані сусіди для баштанних культур можуть:

відлякувати шкідників природним способом;

залучати бджіл та інших запилювачів;

покращувати структуру ґрунту;

створювати сприятливий мікроклімат.

Які рослини стануть найкращими сусідами для кавуна та дині

Квіти, що приносять користь баштанним:

Настурція : сильним ароматом відлякує шкідників, знищує попелицю й приваблює корисних комах;

: сильним ароматом відлякує шкідників, знищує попелицю й приваблює корисних комах; Чорнобривці : відлякують шкідників, боряться з ґрунтовими паразитами, покращують ґрунт;

: відлякують шкідників, боряться з ґрунтовими паразитами, покращують ґрунт; Соняшник : захищає від сильного вітру, створює легке притінення, приваблює птахів, які знищують шкідників;

: захищає від сильного вітру, створює легке притінення, приваблює птахів, які знищують шкідників; Пижмо: відлякує мурах, попелицю та дрібних жуків. Але важливо контролювати його ріст, щоб воно не витіснило інші культури;

Також добре працюють аліссум, космея та ехінацея — вони активно приваблюють запилювачів, що особливо важливо для формування плодів.

Овочі поруч з якими можна вирощувати кавуни та дині:

Кукурудза : створює природний бар'єр від вітру і допомагає утримувати вологу в ґрунті;

: створює природний бар'єр від вітру і допомагає утримувати вологу в ґрунті; Квасоля : збагачує ґрунт азотом, що позитивно впливає на розвиток баштанних;

: збагачує ґрунт азотом, що позитивно впливає на розвиток баштанних; Цибуля та часник : запах відлякує багатьох шкідників, зокрема попелицю та дрібних комах;

: запах відлякує багатьох шкідників, зокрема попелицю та дрібних комах; Петрушка: покращує смакові якості плодів і додатково приваблює корисних комах.

Як підвищити врожайність кавунів і динь

Щоб баштанні культури добре плодоносили, важливо врахувати базові умови вирощування:

обирайте сонячну ділянку;

висаджуйте у пухкий, родючий ґрунт із високим вмістом гумусу;

використовуйте якісне насіння;

подбайте про захист від шкідників, таких як попелиця, білокрилка та динна муха.

