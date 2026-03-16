Які сорти кавуна сіяти у 2026 році: дають гігантські медові плоди

Вирощування кавунів на городі.

Який дачник не мріє про великі та медові кавуни на власному городі. Та в багатьох регіонах України вони виростають прісними й маленькими. Секрет гарного врожаю не в кліматі, а у правильному виборі насіння. Сучасні сорти здатні виростати до 12 кг та дивують своєю витривалістю, врожайністю й солодкістю.

Новини.LIVE розповідає, які сорти кавунів варто посадити у 2026 році, щоб отримати медові ягоди-гіганти.

Реклама

"Талісман F1"

Це один з найпопулярніших ультраранніх гібридів. Талісман добре зав'язує плоди навіть у прохолодні роки, тому підходить для більшості регіонів України. Особливості сорту:

період дозрівання 60–65 днів;

плоди правильної округлої форми до 12 кг;

м'якоть яскраво-червона, дуже соковита і солодка.

"Бархан F1"

Добре відомий серед досвідчених фермерів. Його цінують за стабільність урожаю. Плоди добре переносять транспортування. Основні характеристики:

середній період дозрівання 70–75 днів;

стійкість до спеки та короткочасних посух;

розмір кавунів до 12 кг;

м'якоть щільна, соковита та дуже солодка.

"Варда F1"

Належить до популярного типу "Кримсон Світ". Славиться гармонійним солодким смаком, тонким ароматом та соковитою структурою м'якоті. Характеристики:

період дозрівання 70–80 днів;

вага плодів — 8–10 кг;

плоди мають привабливий зовнішній вигляд: зелену шкірку з темними смугами та яскраво-червону м'якоть.

"Фарао F1"

Якщо ваша мета — отримати максимально великі кавуни, варто звернути увагу на гібрид Фарао. Його головні особливості:

період дозрівання становить приблизно 75–85 днів;

кавуни можуть виростати до 12–15 кг;

м'якоть темно-червона, дуже солодка та зерниста.

"Атаман F1"

Один із найвитриваліших для українського клімату. Його часто рекомендують для південних і центральних областей. Що треба знати про "Атаман F1":

дозріває за 70–75 днів;

добре переносить спеку та нестачу вологи;

плоди великі, зазвичай 9–12 кг;

м'якоть червона, соковита з насиченим солодким смаком.

