Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Які сорти кавуна сіяти у 2026 році: дають гігантські медові плоди

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 03:13
Вирощування кавунів на городі. Колаж: Новини.LIVE

Який дачник не мріє про великі та медові кавуни на власному городі. Та в багатьох регіонах України вони виростають прісними й маленькими. Секрет гарного врожаю не в кліматі, а у правильному виборі насіння. Сучасні сорти здатні виростати до 12 кг та дивують своєю витривалістю, врожайністю й солодкістю. 

Новини.LIVE розповідає, які сорти кавунів варто посадити у 2026 році, щоб отримати медові ягоди-гіганти.

"Талісман F1"

Це один з найпопулярніших ультраранніх гібридів. Талісман добре зав'язує плоди навіть у прохолодні роки, тому підходить для більшості регіонів України. Особливості сорту:

  • період дозрівання 60–65 днів;
  • плоди правильної округлої форми до 12 кг;
  • м'якоть яскраво-червона, дуже соковита і солодка.
"Бархан F1"

Добре відомий серед досвідчених фермерів. Його цінують за стабільність урожаю. Плоди добре переносять транспортування. Основні характеристики:

  • середній період дозрівання 70–75 днів;
  • стійкість до спеки та короткочасних посух;
  • розмір кавунів до 12 кг;
  • м'якоть щільна, соковита та дуже солодка.
"Варда F1"

Належить до популярного типу "Кримсон Світ". Славиться гармонійним солодким смаком, тонким ароматом та соковитою структурою м'якоті. Характеристики:

  • період дозрівання 70–80 днів;
  • вага плодів — 8–10 кг;
  • плоди мають привабливий зовнішній вигляд: зелену шкірку з темними смугами та яскраво-червону м'якоть.
"Фарао F1"

Якщо ваша мета — отримати максимально великі кавуни, варто звернути увагу на гібрид Фарао. Його головні особливості: 

  • період дозрівання становить приблизно 75–85 днів;
  • кавуни можуть виростати до 12–15 кг;
  • м'якоть темно-червона, дуже солодка та зерниста.
"Атаман F1"

Один із найвитриваліших для українського клімату. Його часто рекомендують для південних і центральних областей. Що треба знати про "Атаман F1":

  • дозріває за 70–75 днів;
  • добре переносить спеку та нестачу вологи;
  • плоди великі, зазвичай 9–12 кг;
  • м'якоть червона, соковита з насиченим солодким смаком.

овочі ягоди поради город кавун сорт
Леонід Волков - Редактор
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації