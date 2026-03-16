Какие сорта арбуза сеять в 2026 году: дают гигантские медовые плоды
Какой дачник не мечтает о больших и медовых арбузах на собственном огороде. Но во многих регионах Украины они вырастают пресными и маленькими. Секрет хорошего урожая не в климате, а в правильном выборе семян. Современные сорта способны вырастать до 12 кг и удивляют своей выносливостью, урожайностью и сладостью.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта арбузов стоит посадить в 2026 году, чтобы получить медовые ягоды-гиганты.
"Талисман F1"
Это один из самых популярных ультраранних гибридов. Талисман хорошо завязывает плоды даже в прохладные годы, поэтому подходит для большинства регионов Украины. Особенности сорта:
- период созревания 60–65 дней;
- плоды правильной округлой формы до 12 кг;
- мякоть ярко-красная, очень сочная и сладкая.
"Бархан F1"
Хорошо известен среди опытных фермеров. Его ценят за стабильность урожая, плоды хорошо переносят транспортировку. Основные характеристики:
- средний период созревания 70–75 дней;
- устойчивость к жаре и кратковременным засухам;
- размер арбузов до 12 кг;
- мякоть плотная, сочная и очень сладкая.
"Варда F1"
Принадлежит к популярному типу "Кримсон Свит" Славится гармоничным сладким вкусом, тонким ароматом и сочной структурой мякоти. Характеристики:
- период созревания 70–80 дней;
- вес плодов — 8–10 кг;
- плоды имеют привлекательный внешний вид: зеленую кожуру с темными полосами и ярко-красную мякоть.
"Фарао F1"
Если ваша цель — получить максимально крупные арбузы, стоит обратить внимание на гибрид Фарао. Его главные особенности:
- период созревания составляет примерно 75–85 дней;
- арбузы могут вырастать до 12–15 кг;
- мякоть темно-красная, очень сладкая и зернистая.
"Атаман F1"
Один из самых выносливых для украинского климата. Его часто рекомендуют для южных и центральных областей. Что надо знать о "Атамане F1":
- созревает за 70–75 дней;
- хорошо переносит жару и недостаток влаги;
- плоды крупные, обычно 9–12 кг;
- мякоть красная, сочная с насыщенным сладким вкусом.
