Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Какие сорта арбуза сеять в 2026 году: дают гигантские медовые плоды

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 03:13
Выращивание арбузов на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Какой дачник не мечтает о больших и медовых арбузах на собственном огороде. Но во многих регионах Украины они вырастают пресными и маленькими. Секрет хорошего урожая не в климате, а в правильном выборе семян. Современные сорта способны вырастать до 12 кг и удивляют своей выносливостью, урожайностью и сладостью.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта арбузов стоит посадить в 2026 году, чтобы получить медовые ягоды-гиганты.

"Талисман F1"

Это один из самых популярных ультраранних гибридов. Талисман хорошо завязывает плоды даже в прохладные годы, поэтому подходит для большинства регионов Украины. Особенности сорта:

  • период созревания 60–65 дней;
  • плоды правильной округлой формы до 12 кг;
  • мякоть ярко-красная, очень сочная и сладкая.
"Бархан F1"

Хорошо известен среди опытных фермеров. Его ценят за стабильность урожая, плоды хорошо переносят транспортировку. Основные характеристики:

  • средний период созревания 70–75 дней;
  • устойчивость к жаре и кратковременным засухам;
  • размер арбузов до 12 кг;
  • мякоть плотная, сочная и очень сладкая.
"Варда F1"

Принадлежит к популярному типу "Кримсон Свит" Славится гармоничным сладким вкусом, тонким ароматом и сочной структурой мякоти. Характеристики:

  • период созревания 70–80 дней;
  • вес плодов — 8–10 кг;
  • плоды имеют привлекательный внешний вид: зеленую кожуру с темными полосами и ярко-красную мякоть.
"Фарао F1"

Если ваша цель — получить максимально крупные арбузы, стоит обратить внимание на гибрид Фарао. Его главные особенности:

  • период созревания составляет примерно 75–85 дней;
  • арбузы могут вырастать до 12–15 кг;
  • мякоть темно-красная, очень сладкая и зернистая.
"Атаман F1"

Один из самых выносливых для украинского климата. Его часто рекомендуют для южных и центральных областей. Что надо знать о "Атамане F1":

  • созревает за 70–75 дней;
  • хорошо переносит жару и недостаток влаги;
  • плоды крупные, обычно 9–12 кг;
  • мякоть красная, сочная с насыщенным сладким вкусом.

овощи ягоды советы огород арбуз сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации