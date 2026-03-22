Що не можна садити поруч із капустою: виросте мала і червива

Овочі та квіти на городі.

Ви можете ретельно доглядати капусту, поливати її й підживлювати, але качани все одно виростуть дрібними, слабкими й пошкодженими. Бо часто причина не в догляді. Варто знати, які рослини погані сусіди для овочу, "витягують" із ґрунту всі сили або приваблюють небезпечних шкідників.

Що не можна садити поруч із капустою, щоб не зіпсувати врожай.

Чому важливо правильно обирати сусідів для капусти

Капуста — одна з найвибагливіших культур на городі. Вона активно споживає поживні речовини, особливо азот, калій і фосфор, і потребує стабільної вологи. Якщо поруч ростуть "невдалі сусіди", починається конкуренція за ресурси, а разом із нею — проблеми з ростом, хвороби та нашестя шкідників.

Овочі та квіти на городі.

Які культури не можна садити поруч із капустою

Інші хрестоцвіті культури

Одна з найпоширеніших помилок — висаджувати поруч споріднені овочі. Адже вони мають однакові потреби й однакових "ворогів". На городі швидко поширюються шкідники капусти, зокрема блішки, капустяна білянка та міль зростає ризик хвороб, таких як кіла капусти або чорна ніжка. Тож, біля капусти не садіть:

редиска;

ріпа;

броколі;

цвітна капуста;

кольрабі;

гірчиця;

рукола;

хрін.

Полуниця

Обидві культури активно забирають поживні речовини з ґрунту. У результаті капуста недоотримує живлення й формує дрібні качани, так само й врожай полуниця виходить мізерним. Також через те, що полуниця швидко розростається та "забирає" простір, можливе поширення грибкових захворювань.

Томати

Основні проблеми такого сусідства:

різні вимоги до поливу: капуста любить вологу, томати — помірність, а надлишок вологи провокує хвороби томатів;

можлива взаємна конкуренція за поживні речовини.

Кукурудза та соняшник

Ці культури створюють густу тінь. Капуста потребує сонця, тому навіть часткове затінення вже шкодить. Крім того кукурудза та соняшник мають потужне коріння й забирають воду та мінерали, уповільнюючи формування качанів.

Кріп у великій кількості

Кріп вважають корисним, але тут є нюанс. Якщо його занадто багато він може пригнічувати ріст капусти та створює конкуренцію за поживні речовини. Невелика кількість допустима.

Ділимося іншими корисними статтями з городництва

Які ранні сорти капусти варто посадити у 2026 році, щоб зібрати великий врожай.

Що посадити поруч з кавунами та динями, щоб врожай був багатий.

Чим не можна підживлювати цибулю навесні.