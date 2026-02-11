Видео
Идеальная капуста без трещин — секрет, который работает всегда

Идеальная капуста без трещин — секрет, который работает всегда

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:01
Как избежать трещин на капусте и собрать большой урожай - секрет стабильного полива и подкормок
Мужчина держит капусту. Фото: Tumblr

Трещины на головках капусты появляются из-за нестабильной влажности и слабого питания, но простой режим ухода полностью устраняет эти проблемы. Правильный полив и подкормка гарантируют ровное формирование и высокий урожай.

Новини.LIVE объясняет, как вырастить капусту без трещин и обеспечить рекордную урожайность.

Читайте также:

Почему капуста трескается и как это остановить

Главная причина трещин — резкие изменения влажности. После длительной засухи резкий обильный полив вызывает быстрое набухание тканей, и головка разрывается. Чтобы избежать этого, увлажняй грядки равномерно и небольшими порциями, поддерживая стабильный уровень влаги в течение всего периода роста.

Правильный режим полива для крепких головок

Важно поливать капусту чаще, но меньшими дозами, особенно во время активного формирования головки. Такой режим полива:

  • предотвращает внутреннее натяжение;
  • обеспечивает равномерное ростовой рост; обеспечивает равномерный рост;
  • снижает риск трещин даже в жару.

Регулярность важнее количества — именно она позволяет сформировать плотную, крепкую капусту.

Схема подкормки, укрепляющей иммунитет и урожайность

Для бездефектного формирования головки нужны 3 этапа подкормки:

  • после появления первых листьев;
  • во время начала закладки головки;
  • за 2-3 недели до сбора.

Используют комплексные удобрения с балансом микроэлементов. Избыток также вреден, так как провоцирует некачественное формирование тканей и слабый иммунитет.

Результат: плотные головки и рекордный урожай

Сочетание стабильной влаги и сбалансированного питания позволяет капусте развиваться равномерно, без внутреннего давления. Головки получаются плотными, здоровыми, хорошо сохраняются зимой и дают стабильно высокий урожай. Соблюдение этого режима минимизирует риск болезней и обеспечивает прогнозируемый результат каждый сезон.

Мы уже писали о том, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.

Ранее объясняли то, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.

Подробнее рассказывали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
