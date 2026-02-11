Відео
Головна Дім та город Ідеальна капуста без тріщин — секрет, який працює завжди

Ідеальна капуста без тріщин — секрет, який працює завжди

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:01
Як уникнути тріщин на капусті та зібрати великий урожай - секрет стабільного поливу й підживлень
Чоловік тримає капусту. Фото: Tumblr

Тріщини на головках капусти з’являються через нестабільну вологість і слабке живлення, але простий режим догляду повністю усуває ці проблеми. Правильний полив і підживлення гарантують рівне формування й високий урожай.

Новини.LIVE пояснює, як виростити капусту без тріщин та забезпечити рекордну врожайність.

Читайте також:

Чому капуста тріскає і як це зупинити

Головна причина тріщин — різкі зміни вологості. Після тривалої посухи різкий рясний полив спричиняє швидке набухання тканин, і головка розривається. Щоб уникнути цього, зволожуй грядки рівномірно та невеликими порціями, підтримуючи стабільний рівень вологи протягом усього періоду росту.

Правильний режим поливу для міцних головок

Важливо поливати капусту частіше, але меншими дозами, особливо під час активного формування головки. Такий режим:

  • запобігає внутрішньому натягу;
  • забезпечує рівномірне ростіння;
  • знижує ризик тріщин навіть у спеку.

Регулярність важливіша за кількість — саме вона дозволяє сформувати щільну, міцну капусту.

Схема підживлення, що зміцнює імунітет і врожайність

Для бездефектного формування головки потрібні 3 етапи підживлення:

  • після появи перших листків;
  • під час початку закладки головки;
  • за 2-3 тижні до збору.

Використовують комплексні добрива з балансом мікроелементів. Надлишок також шкідливий, бо провокує неякісне формування тканин і слабкий імунітет.

Результат: щільні головки та рекордний урожай

Поєднання стабільної вологи та збалансованого живлення дозволяє капусті розвиватися рівномірно, без внутрішнього тиску. Головки виходять щільними, здоровими, добре зберігаються взимку й дають стабільно високий урожай. Дотримання цього режиму мінімізує ризик хвороб і забезпечує прогнозований результат щосезону.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
