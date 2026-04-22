Яку рослину не можна садити біля капусти, щоб шкідники не знищили врожай

Городник дивиться капусту на грядках. Фото: freepik.com

Капуста одна з тих культур, яка особливо чутлива до оточення, адже легко піддається атакам шкідників і грибкових хвороб. Тому важливо знати, що не можна садити поруч з капустою, щоб не втратити врожай. Одна рослина особливо небезпечна.

Новини.LIVE розповідає, яку культуру потрібно тримати якомога далі від капустяної грядки.

Яку рослину категорично не можна садити біля капусти

Головний небажаний сусід для капусти — гірчиця. Попри те, що її часто використовують як сидерат для покращення ґрунту, у цьому випадку вона працює проти вас. Причина проста: і капуста, і гірчиця належать до однієї родини. А тому вони мають спільних шкідників і однакові хвороби.

Чим небезпечне сусідство капусти з гірчицею

1. Нашестя шкідників

Гірчиця активно приваблює хрестоцвіту блішку — одного з найнебезпечніших ворогів капусти. Спочатку комаха поїдає гірчицю, а потім швидко переходить на капустяне листя.

Читайте також:

2. Поширення хвороб капусти

Ще одна серйозна загроза — кіла. Це грибкове захворювання вражає кореневу систему. А найгірше те, що ефективного лікування майже не існує. Якщо одна рослина заражена, хвороба легко переходить на інші. Ознаки проблеми такі:

на корінні з'являються нарости;

рослина в'яне навіть при достатньому поливі;

качани не формуються або залишаються дрібними.

Що посадити поруч із капустою для захисту

Щоб захистити врожай капусти і зменшити ризик появи шкідників, краще обрати рослини, які працюють як природний захист. Хороші сусіди для капусти:

чорнобривці — відлякують шкідників своїм запахом;

настурція — діє як природний бар'єр проти комах;

селера — допомагає знизити активність шкідників;

кріп — приваблює корисних комах.

