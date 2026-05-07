Які овочі посадити після гороху та квасолі, щоб зібрати рекордний врожай

Посадка овочів після квасолі та гороху. Колаж: Новини.LIVE

Горох та квасоля здатні буквально "оживити" виснажену грядку. Після них ґрунт стає пухким, поживним і насиченим природним азотом. Є городні культури, які після таких попередників ростуть удвічі активніше, формують великі плоди та рідше хворіють.

Новини.LIVE розповідає, які овочі найкраще посадити після бобових, щоб зібрати рекордний врожай.

Як горох і квасоля покращують ґрунт

Горох, квасоля, нут і соя вважаються одними з найкращих попередників для багатьох овочів. Їхня головна перевага — здатність насичувати землю азотом.

На корінні бобових живуть такі собі бульбочкові бактерії, які поглинають азот із повітря та перетворюють його на доступне живлення для рослин. Після збору врожаю коріння бобових залишається у ґрунті та поступово перегниває. Завдяки цьому земля стає більш родючою, пухкою та добре утримує вологу. Крім того, активізуються корисні ґрунтові мікроорганізми, що позитивно впливає на розвиток наступних культур.

Які овочі варто посадити після гороху та квасолі

Томати, перці та баклажани. Пасльонові культури потребують багато азоту на старті росту. Якщо посадити їх після бобових, рослини формуватимуть міцні стебла та здорове листя. Білокачанна капуста, броколі та цвітна капуста дуже швидко виснажують землю. Але після квасолі чи гороху вони отримують ідеальні умови для росту та формування великих качанів. Огірки та кабачки та інші гарбузові культури люблять родючий і добре зволожений ґрунт. Після бобових грядка стає саме такою. Огірки після квасолі швидко нарощують батоги, мають насичене зелене листя та довше плодоносять. Кабачки також формують більше зав'язі. Морква та буряк у такому ґрунті ростуть рівними, великими, соковитими, солодкими та без деформацій.

Що не можна садити після бобових

Не варто висаджувати горох після квасолі або навпаки. Адже у ґрунті можуть накопичуватися спільні хвороби та шкідники, зокрема фузаріоз. Повертати бобові на ту саму грядку рекомендують не раніше ніж через три-чотири роки.

Читайте також:

Також не варто садити цибулю або часник, оскільки вони не люблять надлишок азоту. Через це рослини можуть активно нарощувати зелене перо, але самі головки будуть дрібними та гірше зберігатимуться взимку.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Що посадити поруч з буряком, щоб коренеплід виріс великим та солодким.

Чому не можна садити поруч томати та огірки.

Яку рослину категорично не можна садити поруч із капустою.