Чому помідори та огірки не можна садити поруч на одній грядці: дві важливі причини

Майже на кожному городі помідори й огірки ростуть поруч. Це здається зручним і логічним. Але саме ця звичка часто стає причиною втрати врожаю. Тому важливо знати, чому ж їх не можна садити поруч та сусідство, з якими рослинами принесе користь овочам. Правильно організовані грядки стануть запорукою успіху.

Новини.LIVE розповідає, які є важливі причини ніколи не садити томати та огірки поруч та які рослини стануть кращими сусідами для цих культур.

Чому не можна садити помідори та огірки поруч: дві причини

Різний мікроклімат

Томати й огірки люблять різні умови вирощування. Особливо рослини страждають, якщо ростуть поруч у теплиці. Огірки потребують високої вологості повітря — приблизно 80-90%. У сухому середовищі вони швидко реагують: листя починає скручуватися, зав'язь обсипається, а врожайність падає. З'являється ризик шкідників, зокрема павутинного кліща. Помідори, навпаки, не переносять вологе повітря. Надлишок вологи — це сприятливе середовище для розвитку фітофтори та інших грибкових захворювань. Тому їх поливають тільки під корінь і уникають намокання листя.

У відкритому ґрунті ситуація трохи краща, адже повітря вільно циркулює. Але навіть там при щільній посадці формується свій мікроклімат, і конфлікт між культурами нікуди не зникає.

Різні правила поливу

Ще один важливий момент — режим поливу. І тут теж повна протилежність. Огірки потребують частого та рясного зволоження, особливо у спеку. Полив може знадобитися навіть щодня або через день. Помідори поливають рідше — приблизно раз на кілька днів, але більш глибоко. Такий підхід стимулює розвиток кореневої системи.

Якщо орієнтуватися на потреби огірків, томати почнуть гнити та погано рости. Якщо ж поливати, як потрібно помідорам, огірки почнуть гірчити і формуватимуть менше плодів.

Що посадити поруч із помідорами

Щоб отримати хороший урожай томатів, важливо правильно підібрати сусідів. Ось кілька вдалих варіантів:

базилік — допомагає відлякувати шкідників і покращує ріст томатів;

— допомагає відлякувати шкідників і покращує ріст томатів; морква — розпушує ґрунт і не конкурує за поживні речовини;

— розпушує ґрунт і не конкурує за поживні речовини; цибуля та часник — захищають від хвороб і комах;

— захищають від хвороб і комах; чорнобривці — ефективні проти нематод і попелиці;

— ефективні проти нематод і попелиці; петрушка — нейтральний сусід із додатковою користю.

Які сусіди найкращі для огірків

Огірки мають інші "дружні" культури, які підтримують їх розвиток:

кріп — приваблює запилювачів і зменшує ризик шкідників;

— приваблює запилювачів і зменшує ризик шкідників; квасоля та горох — збагачують ґрунт азотом;

— збагачують ґрунт азотом; салат і шпинат — швидко ростуть і не заважають;

— швидко ростуть і не заважають; цибуля-порей — допомагає у боротьбі зі шкідниками;

— допомагає у боротьбі зі шкідниками; кукурудза — створює тінь у спеку і може слугувати природною опорою;

— створює тінь у спеку і може слугувати природною опорою; чорнобривці — захист від комах.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Які сім поширених помилок під час посадки розсади томатів здатні зіпсувати врожай.

Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт за народними прикметами, щоб врожай був багатий та смачний.

Що варто додати в лунки під час посадки розсади огірків, щоб врожай вас приємно здивував.