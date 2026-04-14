Що додати в лунку під час посадки огірків: засіб, що збільшить врожай вдвічі

Секрет щедрого врожаю огірків насправді не у дорогих добривах. Є простий та дешевий засіб, який працює як цінне підживлення. Його треба вносити під час посадки розсади у відкритий ґрунт. Тоді рослини швидше приживуться, рясно цвістимуть і дадуть вдвічі більше плодів.

Новини.LIVE розповідає, що саме додати в лунку під час посадки огірків, щоб ваш врожай виріс усім на заздрість.

Що додати в лунку при посадці огірків

Секрет простий і доступний — звичайна вівсянка. Для молодої розсади це справжній "енергетичний старт", адже ця крупа містить цілий комплекс корисних речовин:

калій;

кальцій;

залізо;

цинк;

вітаміни групи B;

білки;

амінокислоти.

Чому вівсянка працює краще за більшість добрив

Вівсянка має кілька позитивних ефектів на огірки:

Швидке укорінення розсади. Рясне цвітіння та зав'язь. Рослина формує більше квітів і майже не дає пустоцвітів. Зміцнення імунітету. Огірки краще протистоять хворобам і перепадам температури. Природний захист від шкідників.

Як підготувати вівсянку для посадки огірків

Для максимальної ефективності, важливо правильно приготувати удобрення. Вам знадобиться суха вівсянка та лимонна кислота.

Спосіб приготування:

Візьміть 200-250 г вівсянки. Додайте одну чайну ложку лимонної кислоти. Добре перемішайте суміш. Залийте 300 мл окропу і одразу перемішайте. Вівсянка має добре зволожитися і "набухнути". На це може піти 20-30 хв. Злийте воду. У вас має залишитися розпарена крупа, а не рідка маса.

Як правильно використовувати підживлення під час посадки розсади огірків

Під час посадки розсади:

у кожну лунку додайте одну чайну ложку підготовленої вівсянки;

злегка перемішайте її з ґрунтом;

висадіть розсаду огірків як зазвичай.

Уже через кілька днів ви помітите різницю: рослини виглядатимуть міцнішими, листя стане насиченішим, а ріст — активнішим.

