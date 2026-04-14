Що додати в лунку під час посадки огірків: засіб, що збільшить врожай вдвічі

Ложка цього засобу, і огірки завалять врожаєм: що додати в лунки
Секрет щедрого врожаю огірків насправді не у дорогих добривах. Є простий та дешевий засіб, який працює як цінне підживлення. Його треба вносити під час посадки розсади у відкритий ґрунт. Тоді рослини швидше приживуться, рясно цвістимуть і дадуть вдвічі більше плодів.
Що додати в лунку при посадці огірків
Секрет простий і доступний — звичайна вівсянка. Для молодої розсади це справжній "енергетичний старт", адже ця крупа містить цілий комплекс корисних речовин:
- калій;
- кальцій;
- залізо;
- цинк;
- вітаміни групи B;
- білки;
- амінокислоти.
Чому вівсянка працює краще за більшість добрив
Вівсянка має кілька позитивних ефектів на огірки:
- Швидке укорінення розсади.
- Рясне цвітіння та зав'язь. Рослина формує більше квітів і майже не дає пустоцвітів.
- Зміцнення імунітету. Огірки краще протистоять хворобам і перепадам температури.
- Природний захист від шкідників.
Як підготувати вівсянку для посадки огірків
Для максимальної ефективності, важливо правильно приготувати удобрення. Вам знадобиться суха вівсянка та лимонна кислота.
Спосіб приготування:
- Візьміть 200-250 г вівсянки.
- Додайте одну чайну ложку лимонної кислоти.
- Добре перемішайте суміш.
- Залийте 300 мл окропу і одразу перемішайте.
- Вівсянка має добре зволожитися і "набухнути". На це може піти 20-30 хв.
- Злийте воду.
- У вас має залишитися розпарена крупа, а не рідка маса.
Як правильно використовувати підживлення під час посадки розсади огірків
Під час посадки розсади:
- у кожну лунку додайте одну чайну ложку підготовленої вівсянки;
- злегка перемішайте її з ґрунтом;
- висадіть розсаду огірків як зазвичай.
Уже через кілька днів ви помітите різницю: рослини виглядатимуть міцнішими, листя стане насиченішим, а ріст — активнішим.
