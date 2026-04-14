Головна Дім та город Ложка цього засобу, і огірки завалять врожаєм: що додати в лунки

Ложка цього засобу, і огірки завалять врожаєм: що додати в лунки

Дата публікації: 14 квітня 2026 21:21
Що додати в лунку під час посадки огірків: засіб, що збільшить врожай вдвічі
Посадка розсади огірків у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Секрет щедрого врожаю огірків насправді не у дорогих добривах. Є простий та дешевий засіб, який працює як цінне підживлення. Його треба вносити під час посадки розсади у відкритий ґрунт. Тоді рослини швидше приживуться, рясно цвістимуть і дадуть вдвічі більше плодів.

Новини.LIVE розповідає, що саме додати в лунку під час посадки огірків, щоб ваш врожай виріс усім на заздрість.

Що додати в лунку при посадці огірків

Секрет простий і доступний — звичайна вівсянка. Для молодої розсади це справжній "енергетичний старт", адже ця крупа містить цілий комплекс корисних речовин:

  • калій;
  • кальцій;
  • залізо;
  • цинк;
  • вітаміни групи B;
  • білки;
  • амінокислоти.

Чому вівсянка працює краще за більшість добрив

Вівсянка має кілька позитивних ефектів на огірки:

  1. Швидке укорінення розсади.
  2. Рясне цвітіння та зав'язь. Рослина формує більше квітів і майже не дає пустоцвітів.
  3. Зміцнення імунітету. Огірки краще протистоять хворобам і перепадам температури.
  4. Природний захист від шкідників.

Як підготувати вівсянку для посадки огірків

Для максимальної ефективності, важливо правильно приготувати удобрення. Вам знадобиться суха вівсянка та лимонна кислота.

Читайте також:

Спосіб приготування:

  1. Візьміть 200-250 г вівсянки.
  2. Додайте одну чайну ложку лимонної кислоти.
  3. Добре перемішайте суміш.
  4. Залийте 300 мл окропу і одразу перемішайте.
  5. Вівсянка має добре зволожитися і "набухнути". На це може піти 20-30 хв.
  6. Злийте воду.
  7. У вас має залишитися розпарена крупа, а не рідка маса.

Як правильно використовувати підживлення під час посадки розсади огірків

Під час посадки розсади:

  • у кожну лунку додайте одну чайну ложку підготовленої вівсянки;
  • злегка перемішайте її з ґрунтом;
  • висадіть розсаду огірків як зазвичай.

Уже через кілька днів ви помітите різницю: рослини виглядатимуть міцнішими, листя стане насиченішим, а ріст — активнішим.

Також ділимося іншими корисними порадами з вирощування овочів

Які дати сприятливі для посіву огірків у квітні 2026 за місячним календарем.

Як можна швидко перевірити насіння огірків на схожість за допомогою солі.

Які низькорослі сорти огірків варто посадити у 2026 році

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
