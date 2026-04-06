Коли сіяти огірки у квітні 2026 за місячним календарем: урожайні дати

Посів огірків у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Яким буде врожай огірків, вирішує не тільки догляд, а й правильні терміни посіву. Варто звертати увагу на погоду, а також місячний посівний календар на квітень. Тоді результат вас приємно здивує.

Новини.LIVE розповідає, які дні будуть сприятливими за фазами Місяця у квітні 2026, а також які секрети допоможуть виростити гарний врожай.

Коли сіяти огірки у квітні 2026 за місячним календарем

Огірки належать до культур, що дають урожай над землею, тому їх рекомендують сіяти під час Місяця, що росте. У цей час в рослині активізується сокорух, вона швидше формує сильну надземну частину.

Сприятливі дні для посіву огірків у квітні 2026: 1, 3, 4, 5, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 число.

Водночас не бажано сіяти насіння на повний Місяць (2 квітня) та на молодик (17 квітня). У ці періоди рослини можуть бути слабшими, а сходи — менш дружними.

Коли сіяти огірки на розсаду і як правильно

Квітень — ідеальний місяць для вирощування розсади огірків. У цей час вже достатньо світла, а температура поступово стабілізується. Щоб отримати сильні рослини:

висівайте насіння одразу в окремі стаканчики або торф'яні горщики;

забезпечте тепло і хороше освітлення;

поливайте помірно, без перезволоження.

Огірки не люблять пересаджування, тому мінімальний стрес для коренів — ключ до гарного результату.

Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: погодні умови

Прямий посів огірків у ґрунт дає більш витривалі рослини, але тут важливо дочекатися стабільного тепла. Інакше насіння може довго не сходити або навіть загнити. Основні умови:

температура ґрунту не нижче +14°C;

відсутність нічних заморозків;

стабільне потепління.

Якщо у вас є теплиця, тоді посів можна починати вже на початку квітня. Там легше контролювати температуру, що дозволяє отримати ранній урожай.

