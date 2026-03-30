Ці сорти низькорослих огірків дають рекордний урожай: що посадити
Огірки — популярна городня культура, без якої важко уявити літній стіл та домашні заготовки на зиму. Є неймовірно врожайні сорти огірків, які займають мало місця на городі й не потребують складного догляду.
Новини.LIVE розповідає, які компактні низькорослі сорти огірків варто посадити у 2026 році.
Які переваги низькорослих сортів огірків
Кущові огірки — це практичне рішення, яке має ряд важливих переваг:
- підходять для невеликих ділянок та навіть вирощування у великих контейнерах;
- прості у догляді;
- дають ранній урожай;
- мають велике плодоношення, коли більшість плодів дозріває одночасно;
- зручний збір без необхідності піднімати батоги;
- краща вентиляція, що знижує ризик хвороб;
- підходять і для салатів, і для консервації.
Які низькорослі сорти огірків найурожайніші
У 2026 році городникам радять п'ять сортів, які добре показують себе у кліматичних умовах України:
- Малюк F1
Ранній сорт, який не підводить навіть за мінімального догляду. Але варто враховувати, що він бджолозапильний. Дає невеликі, щільні та хрусткі плоди, що підходить для засолювання.
- Кущовий
Один із найвитриваліших. Добре переносить перепади температур, стійкий до хвороб і плодоносить довше за інші компактні сорти. Огірки не жовтіють і довго зберігаються.
- Малишок-кріпишок F1
Ультраранній сорт стійкий до низьких температур та поширених хвороб. Овоч не має гіркоти та порожнин, тому ідеально підходить для консервування та засолювання.
- Солон F1
Ультраранній самозапильний гібрид корнішонного типу. Стійкий до різних захворювань. Плоди до 14 см, хрусткі, позбавлені гіркоти та не утворюють внутрішніх порожнеч.
- Пучіні F1
Середньостиглий стресостійкий урожайний гібрид з потужною кореневою системою. Плоди циліндричної форми з темно-зеленим забарвленням довжиною до 10 см. Не має гіркого присмаку.
Як доглядати за кущовими огірками
Дотримуйтесь простих правил:
- Обирайте сонячні ділянки, захищені від вітру.
- Не загущуйте посадки.
- Поливайте теплою водою під корінь.
- На початку росту давайте азот, а під час цвітіння і плодоношення — калій і фосфор.
- Використовуйте мульчу
- Регулярно збирайте плоди. Чим частіше ви це робитимете, тим активніше рослина формуватиме нові.
Ділимося також іншими корисними порадами з городництва
Який солодкий сорт моркви варто посіяти цього сезону.
Які сорти гарбуза мають смак ананасу та меду й не бояться перепадів температури.
Який сорт томату має високу врожайність і екзотичний смак тропічних фруктів.
Читайте Новини.LIVE!