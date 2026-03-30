Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ці сорти низькорослих огірків дають рекордний урожай: що посадити

Ці сорти низькорослих огірків дають рекордний урожай: що посадити

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 03:13
Посів низькорослого сорту огірків. Колаж: Новини.LIVE

Огірки — популярна городня культура, без якої важко уявити літній стіл та домашні заготовки на зиму. Є неймовірно врожайні сорти огірків, які займають мало місця на городі й не потребують складного догляду.

Новини.LIVE розповідає, які компактні низькорослі сорти огірків варто посадити у 2026 році.

Які переваги низькорослих сортів огірків

Кущові огірки — це практичне рішення, яке має ряд важливих переваг:

  • підходять для невеликих ділянок та навіть вирощування у великих контейнерах;
  • прості у догляді;
  • дають ранній урожай;
  • мають велике плодоношення, коли більшість плодів дозріває одночасно;
  • зручний збір без необхідності піднімати батоги;
  • краща вентиляція, що знижує ризик хвороб;
  • підходять і для салатів, і для консервації.

Які низькорослі сорти огірків найурожайніші

У 2026 році городникам радять п'ять сортів, які добре показують себе у кліматичних умовах України:

  • Малюк F1

Ранній сорт, який не підводить навіть за мінімального догляду. Але варто враховувати, що він бджолозапильний. Дає невеликі, щільні та хрусткі плоди, що підходить для засолювання.

  • Кущовий

Один із найвитриваліших. Добре переносить перепади температур, стійкий до хвороб і плодоносить довше за інші компактні сорти. Огірки не жовтіють і довго зберігаються.

  • Малишок-кріпишок F1

Ультраранній сорт стійкий до низьких температур та поширених хвороб. Овоч не має гіркоти та порожнин, тому ідеально підходить для консервування та засолювання.

  • Солон F1

Ультраранній самозапильний гібрид корнішонного типу. Стійкий до різних захворювань. Плоди до 14 см, хрусткі, позбавлені гіркоти та не утворюють внутрішніх порожнеч.

  • Пучіні F1

Середньостиглий стресостійкий урожайний гібрид з потужною кореневою системою. Плоди циліндричної форми з темно-зеленим забарвленням довжиною до 10 см. Не має гіркого присмаку.

Як доглядати за кущовими огірками

Дотримуйтесь простих правил:

  1. Обирайте сонячні ділянки, захищені від вітру.
  2. Не загущуйте посадки.
  3. Поливайте теплою водою під корінь.
  4. На початку росту давайте азот, а під час цвітіння і плодоношення — калій і фосфор.
  5. Використовуйте мульчу
  6. Регулярно збирайте плоди. Чим частіше ви це робитимете, тим активніше рослина формуватиме нові.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації