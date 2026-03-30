Ці сорти низькорослих огірків дають рекордний урожай: що посадити

Огірки — популярна городня культура, без якої важко уявити літній стіл та домашні заготовки на зиму. Є неймовірно врожайні сорти огірків, які займають мало місця на городі й не потребують складного догляду.

Які переваги низькорослих сортів огірків

Кущові огірки — це практичне рішення, яке має ряд важливих переваг:

підходять для невеликих ділянок та навіть вирощування у великих контейнерах;

прості у догляді;

дають ранній урожай;

мають велике плодоношення, коли більшість плодів дозріває одночасно;

зручний збір без необхідності піднімати батоги;

краща вентиляція, що знижує ризик хвороб;

підходять і для салатів, і для консервації.

Які низькорослі сорти огірків найурожайніші

У 2026 році городникам радять п'ять сортів, які добре показують себе у кліматичних умовах України:

Малюк F1

Ранній сорт, який не підводить навіть за мінімального догляду. Але варто враховувати, що він бджолозапильний. Дає невеликі, щільні та хрусткі плоди, що підходить для засолювання.

Кущовий

Один із найвитриваліших. Добре переносить перепади температур, стійкий до хвороб і плодоносить довше за інші компактні сорти. Огірки не жовтіють і довго зберігаються.

Малишок-кріпишок F1

Ультраранній сорт стійкий до низьких температур та поширених хвороб. Овоч не має гіркоти та порожнин, тому ідеально підходить для консервування та засолювання.

Солон F1

Ультраранній самозапильний гібрид корнішонного типу. Стійкий до різних захворювань. Плоди до 14 см, хрусткі, позбавлені гіркоти та не утворюють внутрішніх порожнеч.

Пучіні F1

Середньостиглий стресостійкий урожайний гібрид з потужною кореневою системою. Плоди циліндричної форми з темно-зеленим забарвленням довжиною до 10 см. Не має гіркого присмаку.

Як доглядати за кущовими огірками

Дотримуйтесь простих правил:

Обирайте сонячні ділянки, захищені від вітру. Не загущуйте посадки. Поливайте теплою водою під корінь. На початку росту давайте азот, а під час цвітіння і плодоношення — калій і фосфор. Використовуйте мульчу Регулярно збирайте плоди. Чим частіше ви це робитимете, тим активніше рослина формуватиме нові.

