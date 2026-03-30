Главная Дом и огород Эти сорта низкорослых огурцов дают рекордный урожай: что посадить

Дата публикации 30 марта 2026 03:13
Посев низкорослого сорта огурцов. Коллаж: Новини.LIVE

Огурцы — популярная огородная культура, без которой трудно представить летний стол и домашние заготовки на зиму. Есть невероятно урожайные сорта огурцов, которые занимают мало места на огороде и не требуют сложного ухода.

Новини.LIVE рассказывает, какие компактные низкорослые сорта огурцов стоит посадить в 2026 году.

Какие преимущества низкорослых сортов огурцов

Кустовые огурцы — это практичное решение, которое имеет ряд важных преимуществ:

  • подходят для небольших участков и даже выращивания в больших контейнерах;
  • просты в уходе;
  • дают ранний урожай;
  • имеют большое плодоношение, когда большинство плодов созревает одновременно;
  • удобный сбор без необходимости поднимать плети;
  • лучшая вентиляция, что снижает риск болезней;
  • подходят и для салатов, и для консервации.

Какие низкорослые сорта огурцов самые урожайные

В 2026 году огородникам советуют пять сортов, которые хорошо показывают себя в климатических условиях Украины:

  • Малыш F1

Ранний сорт, который не подводит даже при минимальном уходе. Но стоит учитывать, что он пчелоопыляемый. Дает небольшие, плотные и хрустящие плоды, что подходит для засолки.

  • Кустовой

Один из самых выносливых. Хорошо переносит перепады температур, устойчив к болезням и плодоносит дольше других компактных сортов. Огурцы не желтеют и долго хранятся.

  • Малышок-крепышок F1

Ультраранний сорт устойчив к низким температурам и распространенным болезням. Овощ не имеет горечи и пустот, поэтому идеально подходит для консервирования и засолки.

  • Солон F1

Ультраранний самоопыляемый гибрид корнишонного типа. Устойчив к различным заболеваниям. Плоды до 14 см, хрустящие, лишены горечи и не образуют внутренних пустот.

  • Пучини F1

Среднеспелый стрессоустойчивый урожайный гибрид с мощной корневой системой. Плоды цилиндрической формы с темно-зеленой окраской длиной до 10 см. Не имеет горького привкуса.

Как ухаживать за кустовыми огурцами

Следуйте простым правилам:

  1. Выбирайте солнечные участки, защищенные от ветра.
  2. Не загущайте посадки.
  3. Поливайте теплой водой под корень.
  4. В начале роста давайте азот, а во время цветения и плодоношения — калий и фосфор.
  5. Используйте мульчу
  6. Регулярно собирайте плоды. Чем чаще вы это будете делать, тем активнее растение будет формировать новые.

