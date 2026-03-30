Эти сорта низкорослых огурцов дают рекордный урожай: что посадить
Огурцы — популярная огородная культура, без которой трудно представить летний стол и домашние заготовки на зиму. Есть невероятно урожайные сорта огурцов, которые занимают мало места на огороде и не требуют сложного ухода.
Какие компактные низкорослые сорта огурцов стоит посадить в 2026 году.
Какие преимущества низкорослых сортов огурцов
Кустовые огурцы — это практичное решение, которое имеет ряд важных преимуществ:
- подходят для небольших участков и даже выращивания в больших контейнерах;
- просты в уходе;
- дают ранний урожай;
- имеют большое плодоношение, когда большинство плодов созревает одновременно;
- удобный сбор без необходимости поднимать плети;
- лучшая вентиляция, что снижает риск болезней;
- подходят и для салатов, и для консервации.
Какие низкорослые сорта огурцов самые урожайные
В 2026 году огородникам советуют пять сортов, которые хорошо показывают себя в климатических условиях Украины:
- Малыш F1
Ранний сорт, который не подводит даже при минимальном уходе. Но стоит учитывать, что он пчелоопыляемый. Дает небольшие, плотные и хрустящие плоды, что подходит для засолки.
- Кустовой
Один из самых выносливых. Хорошо переносит перепады температур, устойчив к болезням и плодоносит дольше других компактных сортов. Огурцы не желтеют и долго хранятся.
- Малышок-крепышок F1
Ультраранний сорт устойчив к низким температурам и распространенным болезням. Овощ не имеет горечи и пустот, поэтому идеально подходит для консервирования и засолки.
- Солон F1
Ультраранний самоопыляемый гибрид корнишонного типа. Устойчив к различным заболеваниям. Плоды до 14 см, хрустящие, лишены горечи и не образуют внутренних пустот.
- Пучини F1
Среднеспелый стрессоустойчивый урожайный гибрид с мощной корневой системой. Плоды цилиндрической формы с темно-зеленой окраской длиной до 10 см. Не имеет горького привкуса.
Как ухаживать за кустовыми огурцами
Следуйте простым правилам:
- Выбирайте солнечные участки, защищенные от ветра.
- Не загущайте посадки.
- Поливайте теплой водой под корень.
- В начале роста давайте азот, а во время цветения и плодоношения — калий и фосфор.
- Используйте мульчу
- Регулярно собирайте плоды. Чем чаще вы это будете делать, тем активнее растение будет формировать новые.
