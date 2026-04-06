Когда сеять огурцы в апреле 2026 по лунному календарю: урожайные даты

Каким будет урожай огурцов, решает не только уход, но и правильные сроки посева. Стоит обращать внимание на погоду, а также лунный посевной календарь на апрель. Тогда результат вас приятно удивит.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни будут благоприятными по фазам Луны в апреле 2026, а также какие секреты помогут вырастить хороший урожай.

Когда сеять огурцы в апреле 2026 по лунному календарю

Огурцы относятся к культурам, дающим урожай над землей, поэтому их рекомендуют сеять во время растущей Луны. В это время в растении активизируется сокодвижение, оно быстрее формирует сильную надземную часть.

Благоприятные дни для посева огурцов в апреле 2026: 1, 3, 4, 5, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 число.

В то же время не желательно сеять семена в полнолуние (2 апреля) и на новолуние (17 апреля). В эти периоды растения могут быть слабыми, а всходы — менее дружными.

Когда сеять огурцы на рассаду и как правильно

Апрель — идеальный месяц для выращивания рассады огурцов. В это время уже достаточно света, а температура постепенно стабилизируется. Чтобы получить сильные растения:

высевайте семена сразу в отдельные стаканчики или торфяные горшочки;

обеспечьте тепло и хорошее освещение;

поливайте умеренно, без переувлажнения.

Огурцы не любят пересаживания, поэтому минимальный стресс для корней — ключ к хорошему результату.

Когда сеять огурцы в открытый грунт: погодные условия

Прямой посев огурцов в грунт дает более выносливые растения, но здесь важно дождаться стабильного тепла. Иначе семена могут долго не всходить или даже загнить. Основные условия:

температура почвы не ниже +14°C;

отсутствие ночных заморозков;

стабильное потепление.

Если у вас есть теплица, тогда посев можно начинать уже в начале апреля. Там легче контролировать температуру, что позволяет получить ранний урожай.

