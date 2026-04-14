Главная Дом и огород Ложка этого средства, и огурцы завалят урожаем: что добавить в лунки

Дата публикации 14 апреля 2026 21:21
Что добавить в лунку при посадке огурцов: средство, которое увеличит урожай вдвое
Посадка рассады огурцов в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Секрет щедрого урожая огурцов на самом деле не в дорогих удобрениях. Есть простое и дешевое средство, которое работает как ценная подкормка. Его надо вносить при посадке рассады в открытый грунт. Тогда растения быстрее приживутся, обильно будут цвести и дадут вдвое больше плодов.

Новини.LIVE рассказывает, что именно добавить в лунку при посадке огурцов, чтобы ваш урожай вырос всем на зависть.

Что добавить в лунку при посадке огурцов

Секрет прост и доступен — обычная овсянка. Для молодой рассады это настоящий "энергетический старт", ведь эта крупа содержит целый комплекс полезных веществ:

  • калий;
  • кальций;
  • железо;
  • цинк;
  • витамины группы B;
  • белки;
  • аминокислоты.

Почему овсянка работает лучше большинства удобрений

Овсянка имеет несколько положительных эффектов на огурцы:

  1. Быстрое укоренение рассады.
  2. Обильное цветение и завязь. Растение формирует больше цветов и почти не дает пустоцветов.
  3. Укрепление иммунитета. Огурцы лучше противостоят болезням и перепадам температуры.
  4. Естественная защита от вредителей.

Как подготовить овсянку для посадки огурцов

Для максимальной эффективности, важно правильно приготовить удобрение. Вам понадобится сухая овсянка и лимонная кислота.

Способ приготовления:

  1. Возьмите 200-250 г овсянки.
  2. Добавьте одну чайную ложку лимонной кислоты.
  3. Хорошо перемешайте смесь.
  4. Залейте 300 мл кипятка и сразу перемешайте.
  5. Овсянка должна хорошо увлажниться и "набухнуть". На это может уйти 20-30 мин.
  6. Слейте воду.
  7. У вас должна остаться распаренная крупа, а не жидкая масса.

Как правильно использовать подкормки во время посадки рассады огурцов

Во время посадки рассады:

  • в каждую лунку добавьте одну чайную ложку подготовленной овсянки;
  • слегка перемешайте ее с почвой;
  • высадите рассаду огурцов как обычно.

Уже через несколько дней вы заметите разницу: растения будут выглядеть крепче, листья станут насыщеннее, а рост — активнее.

подкормка огурцов урожай овощей рассада огурцов
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
