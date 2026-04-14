Что добавить в лунку при посадке огурцов: средство, которое увеличит урожай вдвое

Посадка рассады огурцов в открытый грунт.

Секрет щедрого урожая огурцов на самом деле не в дорогих удобрениях. Есть простое и дешевое средство, которое работает как ценная подкормка. Его надо вносить при посадке рассады в открытый грунт. Тогда растения быстрее приживутся, обильно будут цвести и дадут вдвое больше плодов.

Новини.LIVE рассказывает, что именно добавить в лунку при посадке огурцов, чтобы ваш урожай вырос всем на зависть.

Что добавить в лунку при посадке огурцов

Секрет прост и доступен — обычная овсянка. Для молодой рассады это настоящий "энергетический старт", ведь эта крупа содержит целый комплекс полезных веществ:

калий;

кальций;

железо;

цинк;

витамины группы B;

белки;

аминокислоты.

Почему овсянка работает лучше большинства удобрений

Овсянка имеет несколько положительных эффектов на огурцы:

Быстрое укоренение рассады. Обильное цветение и завязь. Растение формирует больше цветов и почти не дает пустоцветов. Укрепление иммунитета. Огурцы лучше противостоят болезням и перепадам температуры. Естественная защита от вредителей.

Как подготовить овсянку для посадки огурцов

Для максимальной эффективности, важно правильно приготовить удобрение. Вам понадобится сухая овсянка и лимонная кислота.

Способ приготовления:

Возьмите 200-250 г овсянки. Добавьте одну чайную ложку лимонной кислоты. Хорошо перемешайте смесь. Залейте 300 мл кипятка и сразу перемешайте. Овсянка должна хорошо увлажниться и "набухнуть". На это может уйти 20-30 мин. Слейте воду. У вас должна остаться распаренная крупа, а не жидкая масса.

Как правильно использовать подкормки во время посадки рассады огурцов

Во время посадки рассады:

в каждую лунку добавьте одну чайную ложку подготовленной овсянки;

слегка перемешайте ее с почвой;

высадите рассаду огурцов как обычно.

Уже через несколько дней вы заметите разницу: растения будут выглядеть крепче, листья станут насыщеннее, а рост — активнее.

