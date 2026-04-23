Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: перевірені роками народні прикмети

Яблуня підкаже: коли сіяти огірки на городі за народними прикметами
Огірки можна успішно вирощувати не лише через розсаду, а й прямим посівом у відкритий ґрунт. Але головне тут — визначити ідеальні терміни для посіву овочу. Найнадійніші підказки часто дає не календар, а сама природа. Досвідчені городники вже давно орієнтуються на народні прикмети.
Новини.LIVE ділиться простими та перевіреними роками порадами, коли сіяти огірки у відкритий ґрунт, щоб врожай був багатий та смачний.
Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт за народними прикметами
Народні прикмети здатні підказати дуже точний час:
- Якщо зацвіла черемха — можна готувати грядки до посіву.
- Масово зацвіли кульбаби — земля прогрілася достатньо для посіву огірків.
- Якщо яблуневий цвіт почав опадати — стабільне тепло вже встановилося й можна закладати насіння у відкритий ґрунт.
- Якщо на березі з'явилися перші листочки — холодів більше не буде.
- Активно квакають жаби ввечері — ґрунт добре прогрівся.
Секрети швидкого росту огірків, про які мало хто знає
Є кілька простих, але ефективних порад, які значно впливають на результат:
- сійте огірки лише в добре прогрітий ґрунт;
- обирайте сонячні, захищені від вітру ділянки;
- не заглиблюйте насіння більше ніж на 2-3 см;
- поливайте теплою водою після посіву;
- накрийте грядку агроволокном у прохолодні ночі.
Де краще сіяти огірки: правила сівозміни
Щоб отримати сильні рослини та уникнути хвороб, важливо правильно обрати місце для посадки. Найкращі попередники для огірків:
- капуста;
- картопля;
- цибуля;
- томати;
- перець;
- морква.
Не варто висівати огірки після гарбузових культур, адже це підвищує ризик захворювань і виснажує ґрунт.
