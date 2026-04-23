Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: перевірені роками народні прикмети

Посів огірків у відкритий ґрунт під час цвітіння яблук.

Огірки можна успішно вирощувати не лише через розсаду, а й прямим посівом у відкритий ґрунт. Але головне тут — визначити ідеальні терміни для посіву овочу. Найнадійніші підказки часто дає не календар, а сама природа. Досвідчені городники вже давно орієнтуються на народні прикмети.

Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт за народними прикметами

Народні прикмети здатні підказати дуже точний час:

Якщо зацвіла черемха — можна готувати грядки до посіву.

Масово зацвіли кульбаби — земля прогрілася достатньо для посіву огірків.

Якщо яблуневий цвіт почав опадати — стабільне тепло вже встановилося й можна закладати насіння у відкритий ґрунт.

Якщо на березі з'явилися перші листочки — холодів більше не буде.

Активно квакають жаби ввечері — ґрунт добре прогрівся.

Секрети швидкого росту огірків, про які мало хто знає

Є кілька простих, але ефективних порад, які значно впливають на результат:

сійте огірки лише в добре прогрітий ґрунт;

обирайте сонячні, захищені від вітру ділянки;

не заглиблюйте насіння більше ніж на 2-3 см;

поливайте теплою водою після посіву;

накрийте грядку агроволокном у прохолодні ночі.

Де краще сіяти огірки: правила сівозміни

Щоб отримати сильні рослини та уникнути хвороб, важливо правильно обрати місце для посадки. Найкращі попередники для огірків:

Читайте також:

капуста;

картопля;

цибуля;

томати;

перець;

морква.

Не варто висівати огірки після гарбузових культур, адже це підвищує ризик захворювань і виснажує ґрунт.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Які низькорослі сорти огірків варто посадити у 2026 році.

Як швидко перевірити насіння огірків на схожість за допомогою солі.

Що варто додати в лунки під час посадки розсади огірків, щоб врожай вас приємно здивував.