Яблуня підкаже: коли сіяти огірки на городі за народними прикметами

Яблуня підкаже: коли сіяти огірки на городі за народними прикметами

Дата публікації: 23 квітня 2026 22:33
Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: перевірені роками народні прикмети
Посів огірків у відкритий ґрунт під час цвітіння яблук. Колаж: Новини.LIVE

Огірки можна успішно вирощувати не лише через розсаду, а й прямим посівом у відкритий ґрунт. Але головне тут — визначити ідеальні терміни для посіву овочу. Найнадійніші підказки часто дає не календар, а сама природа. Досвідчені городники вже давно орієнтуються на народні прикмети.

Новини.LIVE ділиться простими та перевіреними роками порадами, коли сіяти огірки у відкритий ґрунт, щоб врожай був багатий та смачний.

Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт за народними прикметами

Народні прикмети здатні підказати дуже точний час:

  • Якщо зацвіла черемха — можна готувати грядки до посіву.
  • Масово зацвіли кульбаби — земля прогрілася достатньо для посіву огірків.
  • Якщо яблуневий цвіт почав опадати — стабільне тепло вже встановилося й можна закладати насіння у відкритий ґрунт. 
  • Якщо на березі з'явилися перші листочки — холодів більше не буде.
  • Активно квакають жаби ввечері — ґрунт добре прогрівся.

Секрети швидкого росту огірків, про які мало хто знає

Є кілька простих, але ефективних порад, які значно впливають на результат:

  • сійте огірки лише в добре прогрітий ґрунт;
  • обирайте сонячні, захищені від вітру ділянки;
  • не заглиблюйте насіння більше ніж на 2-3 см;
  • поливайте теплою водою після посіву;
  • накрийте грядку агроволокном у прохолодні ночі.

Де краще сіяти огірки: правила сівозміни

Щоб отримати сильні рослини та уникнути хвороб, важливо правильно обрати місце для посадки. Найкращі попередники для огірків:

Читайте також:
  • капуста;
  • картопля;
  • цибуля;
  • томати;
  • перець;
  • морква.

Не варто висівати огірки після гарбузових культур, адже це підвищує ризик захворювань і виснажує ґрунт.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Які низькорослі сорти огірків варто посадити у 2026 році.

Як швидко перевірити насіння огірків на схожість за допомогою солі.

Що варто додати в лунки під час посадки розсади огірків, щоб врожай вас приємно здивував.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
