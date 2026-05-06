Що посадити біля буряку, щоб збільшити врожай вдвічі: список рослин-копманьйонів

Буряк невибаглива культура. Але щоб отримати дійсно великі та солодкі коренеплоди, окрім базового догляду варто врахувати, що посадити поруч. Правильно підібрані рослини-компаньйони здатні збільшити врожай буряку вдвічі.

Новини.LIVE розповідає, що саме варто посадити поруч, щоб збирати смачні буряки з городу мішками.

Найкращі овочі-компаньйони для буряку

Добре ростуть поруч із буряком:

капуста, броколі, цвітна капуста та кольрабі;

огірки та кабачки;

редис;

цибуля та цибуля-порей;

часник;

квасоля та горох.

Ці овочі не створюють сильну конкуренцію і добре уживаються на одній ділянці. Більше того, цибуля та часник допомагають зменшити ризик появи шкідників завдяки своєму різкому запаху. Квасоля та горох збагачують ґрунт азотом, що позитивно впливає на розвиток коренеплодів і підвищує врожай.

Які ароматні трави захищають буряк від шкідників

Деякі пряні рослини — справжні природні захисники городу. Їхній аромат відлякує шкідників і навіть може зменшувати активність гризунів. Корисно висаджувати поруч із буряком:

м'яту;

орегано;

майоран;

коріандр;

кмин;

чабер садовий.

Які квіти працюють як природний бар'єр

Не лише овочі та трави можуть бути корисними. Деякі декоративні рослини виконують важливу функцію — оздоровлюють ґрунт. Також вони зменшують кількість шкідників, зокрема личинок і нематод, які пошкоджують коріння.

Обов'язково зверніть увагу на:

чорнобривці;

календулу;

настурцію.

