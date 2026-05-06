Что посадить возле свеклы, чтобы увеличить урожай вдвое: список растений-копманьонов

Свекла неприхотливая культура. Но чтобы получить действительно крупные и сладкие корнеплоды, кроме базового ухода стоит учесть, что посадить рядом. Правильно подобранные растения-компаньоны способны увеличить урожай свеклы вдвое.

Лучшие овощи-компаньоны для свеклы

Хорошо растут рядом со свеклой:

капуста, брокколи, цветная капуста и кольраби;

огурцы и кабачки;

редис;

лук и лук-порей;

чеснок;

фасоль и горох.

Эти овощи не создают сильную конкуренцию и хорошо уживаются на одном участке. Более того, лук и чеснок помогают уменьшить риск появления вредителей благодаря своему резкому запаху. Фасоль и горох обогащают почву азотом, что положительно влияет на развитие корнеплодов и повышает урожай.

Какие ароматные травы защищают свеклу от вредителей

Некоторые пряные растения — настоящие природные защитники огорода. Их аромат отпугивает вредителей и даже может уменьшать активность грызунов. Полезно высаживать рядом со свеклой:

мяту;

орегано;

майоран;

кориандр;

тмин;

чабер садовый.

Какие цветы работают как природный барьер

Не только овощи и травы могут быть полезными. Некоторые декоративные растения выполняют важную функцию - оздоравливают почву. Также они уменьшают количество вредителей, в частности личинок и нематод, которые повреждают корни.

Обязательно обратите внимание на:

бархатцы;

календулу;

настурцию.

