Что посадить возле свеклы, чтобы увеличить урожай вдвое: список растений-копманьонов

Эти растения увеличат урожай свеклы вдвое: список лучших соседей
Свекла неприхотливая культура. Но чтобы получить действительно крупные и сладкие корнеплоды, кроме базового ухода стоит учесть, что посадить рядом. Правильно подобранные растения-компаньоны способны увеличить урожай свеклы вдвое.
Новини.LIVE рассказывает, что именно стоит посадить рядом, чтобы собирать вкусную свеклу с огорода мешками.
Лучшие овощи-компаньоны для свеклы
Хорошо растут рядом со свеклой:
- капуста, брокколи, цветная капуста и кольраби;
- огурцы и кабачки;
- редис;
- лук и лук-порей;
- чеснок;
- фасоль и горох.
Эти овощи не создают сильную конкуренцию и хорошо уживаются на одном участке. Более того, лук и чеснок помогают уменьшить риск появления вредителей благодаря своему резкому запаху. Фасоль и горох обогащают почву азотом, что положительно влияет на развитие корнеплодов и повышает урожай.
Какие ароматные травы защищают свеклу от вредителей
Некоторые пряные растения — настоящие природные защитники огорода. Их аромат отпугивает вредителей и даже может уменьшать активность грызунов. Полезно высаживать рядом со свеклой:
- мяту;
- орегано;
- майоран;
- кориандр;
- тмин;
- чабер садовый.
Какие цветы работают как природный барьер
Не только овощи и травы могут быть полезными. Некоторые декоративные растения выполняют важную функцию - оздоравливают почву. Также они уменьшают количество вредителей, в частности личинок и нематод, которые повреждают корни.
Обязательно обратите внимание на:
- бархатцы;
- календулу;
- настурцию.
