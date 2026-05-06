Эти растения увеличат урожай свеклы вдвое: список лучших соседей

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 23:55
Что посадить возле свеклы, чтобы увеличить урожай вдвое: список растений-копманьонов
Урожай крупной красной свеклы. Фото: shutterstock.com

Свекла неприхотливая культура. Но чтобы получить действительно крупные и сладкие корнеплоды, кроме базового ухода стоит учесть, что посадить рядом. Правильно подобранные растения-компаньоны способны увеличить урожай свеклы вдвое.

Новини.LIVE рассказывает, что именно стоит посадить рядом, чтобы собирать вкусную свеклу с огорода мешками.

Лучшие овощи-компаньоны для свеклы

Хорошо растут рядом со свеклой:

  • капуста, брокколи, цветная капуста и кольраби;
  • огурцы и кабачки;
  • редис;
  • лук и лук-порей;
  • чеснок;
  • фасоль и горох.

Эти овощи не создают сильную конкуренцию и хорошо уживаются на одном участке. Более того, лук и чеснок помогают уменьшить риск появления вредителей благодаря своему резкому запаху. Фасоль и горох обогащают почву азотом, что положительно влияет на развитие корнеплодов и повышает урожай.

Какие ароматные травы защищают свеклу от вредителей

Некоторые пряные растения — настоящие природные защитники огорода. Их аромат отпугивает вредителей и даже может уменьшать активность грызунов. Полезно высаживать рядом со свеклой:

Читайте также:
  • мяту;
  • орегано;
  • майоран;
  • кориандр;
  • тмин;
  • чабер садовый.

Какие цветы работают как природный барьер

Не только овощи и травы могут быть полезными. Некоторые декоративные растения выполняют важную функцию - оздоравливают почву. Также они уменьшают количество вредителей, в частности личинок и нематод, которые повреждают корни.

Обязательно обратите внимание на:

  • бархатцы;
  • календулу;
  • настурцию.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Какие сладкие сорта свеклы посеять в 2026 году, чтобы собрать большой урожай.

Какие недостатки почвы приведут к тому, что свекла вырастет мелкой и невкусной.

Как быстро прорастить семена свеклы с помощью минерального наполнителя.

растения-компаньоны выращивание овощей урожай свеклы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
