Посадите эти пять растений возле клубники: ягоды вырастут с кулак

Посадите эти пять растений возле клубники: ягоды вырастут с кулак

Дата публикации 11 мая 2026 07:32
Что посадить возле клубники, чтобы ягоды выросли крупными и сладкими: пять растений
Выращивание клубники на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Крупная, сочная и сладкая клубника на грядках — мечта каждого огородника. Но даже самый лучший сорт может не порадовать урожаем, если рядом растут плохие соседи. Есть растения-компаньоны, которые способны защитить клубнику от вредителей, улучшить почву и даже сделать ягоды больше и слаще.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, что посадить возле клубники, чтобы ягоды выросли большими и сладкими.

Как правильное соседство повлияет на урожай клубники

Правильное соседство на грядке — это целое искусство. Одни растения-компаньоны отпугивают тлю и белокрылку, другие привлекают пчел для лучшего опыления, а некоторые насыщают землю полезными веществами.

Если грамотно подобрать соседей для клубники, вы получите сразу несколько преимуществ:

  • улучшение качества почвы;
  • защиту от вредителей без лишней химии;
  • лучшее опыление;
  • более крепкие и здоровые кусты;
  • более крупные, сочные и сладкие ягоды.

Какие растения-компаньоны помогут вырастить большую и сладкую клубнику

  • Огуречная трава (бораго)

Это растение с яркими цветами считается настоящим магнитом для пчел и других полезных насекомых. Чем больше опылителей на участке, тем обильнее будет урожай клубники. Огуречная трава также улучшает структуру почвы. Лучше всего высаживать ее на солнечном месте в хорошо дренированную землю.

  • Базилик

Душистый базилик не только станет прекрасной зеленью для ваших блюд, но и надежно защитит клубничные кусты. Эфирные масла этого растения отпугивают мух, комаров, тлю и других вредителей, которые часто повреждают ягоды. Лучше всего выбирать лимонный и коричный сорта базилика.

  • Чеснок

Это естественный способ защиты грядки без химии. Его сильный аромат отпугивает многих насекомых благодаря серным соединениям. А еще он маскирует сладкий запах спелой клубники, из-за которого вредители часто находят ягоды.

  • Тимьян

Растение отпугивает вредителей своим запахом и привлекает пчел мелкими яркими цветами. А еще тимьян создает плотный зеленый покров, который помогает земле дольше сохранять влагу. Для клубники это настоящий бонус в жаркие дни.

  • Бархатцы

Бархатцы — лучшие защитники сада и огорода. Аромат цветов отпугивает тлю, белокрылку и даже почвенных вредителей. Растение стоит высаживать по краям клубничных грядок.

