Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сладких ягод будет море: когда и как сажать клубнику весной 2026

Сладких ягод будет море: когда и как сажать клубнику весной 2026

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 18:58
Когда и как сажать клубнику весной 2026: условия для богатого урожая
Посадка клубники весной в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Невозможно представить начало лета без сладкой клубники. А еще приятнее срывать ягоды прямо с собственной грядки. Но важно определиться, когда посадить кусты клубники, чтобы собрать большой урожай.

Новини.LIVE делится секретами, когда и как сажать клубнику, чтобы ваши грядки запестрели красными ягодами.

Когда сажать клубнику весной 2026 года

Успех во многом зависит от температуры почвы, а не только от календаря. Начинать работы стоит тогда, когда земля на глубине корней прогреется от +8°C и более, а ночью не прогнозируют заморозков. В большинстве регионов Украины оптимальный период приходится на середину апреля или начало мая. С агроволокном высадку можно начать раньше, ведь оно защищает растения от холода.

Важно: когда температура воздуха стабильно превышает 25°C, рассада хуже приживается и нуждается в постоянном поливе.

Почему весенняя посадка клубники выгодна

Весна дает растениям природные преимущества, которые сложно воспроизвести в другие сезоны:

Читайте также:
  1. Почва насыщена влагой после зимы, что помогает корням быстро развиваться;
  2. Умеренное тепло стимулирует активный рост куста;
  3. К лету растение успевает окрепнуть и лучше переносит зиму;
  4. Меньше вредителей на старте сезона.

Особенно хорошо весенняя посадка подходит для ремонтантной клубники, которая может дать урожай уже в первый год. А вот обычные сорта часто не плодоносят в первый сезон.

Как подготовить рассаду и почву

Перед посадкой обязательно осмотрите саженцы. Качественная рассада должна иметь:

  • 2-3 здоровых листа;
  • крепкие корни длиной около 10 см.

Слишком длинные корни лучше немного подрезать, это стимулирует развитие новых отростков. Перед высадкой замочите растения в воде или стимуляторе роста на 2-3 часа.

Участок нужно подготовить заранее:

  • очистить от сорняков;
  • перекопать почву;
  • внести питательную смесь.

На один квадратный метр хорошо добавить компост, фосфорные и калийные удобрения и немного азота. Такой состав обеспечит быстрый старт.

Правила посадки клубники: главный секрет

Самая распространенная ошибка — неправильная глубина посадки. Запомните простое правило: так называемое "сердечко" должно быть на уровне земли. Иначе растение начнет гнить. А если посадить высоко, то корни пересохнут или вымерзнут.

Еще несколько важных моментов:

  • корни расправляйте вниз, не загибайте;
  • лунки делайте достаточно глубокими;
  • после посадки хорошо уплотните землю.

Уход после посадки: как получить большой урожай

Сразу после высадки клубнику нужно обильно полить. Лучшее решение — капельный полив, который поддерживает стабильную влажность на нужной глубине.

Чтобы защитить будущий урожай:

  • присыпьте грядки тонким слоем песка — это уменьшит появление слизней;
  • следите за влажностью почвы;
  • удаляйте первые цветоносы у обычных сортов.

урожай клубники полезные советы посадка клубники
Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации