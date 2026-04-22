Когда и как сажать клубнику весной 2026: условия для богатого урожая

Посадка клубники весной в открытый грунт.

Невозможно представить начало лета без сладкой клубники. А еще приятнее срывать ягоды прямо с собственной грядки. Но важно определиться, когда посадить кусты клубники, чтобы собрать большой урожай.

Когда и как сажать клубнику, чтобы ваши грядки запестрели красными ягодами.

Когда сажать клубнику весной 2026 года

Успех во многом зависит от температуры почвы, а не только от календаря. Начинать работы стоит тогда, когда земля на глубине корней прогреется от +8°C и более, а ночью не прогнозируют заморозков. В большинстве регионов Украины оптимальный период приходится на середину апреля или начало мая. С агроволокном высадку можно начать раньше, ведь оно защищает растения от холода.

Важно: когда температура воздуха стабильно превышает 25°C, рассада хуже приживается и нуждается в постоянном поливе.

Почему весенняя посадка клубники выгодна

Весна дает растениям природные преимущества, которые сложно воспроизвести в другие сезоны:

Почва насыщена влагой после зимы, что помогает корням быстро развиваться; Умеренное тепло стимулирует активный рост куста; К лету растение успевает окрепнуть и лучше переносит зиму; Меньше вредителей на старте сезона.

Особенно хорошо весенняя посадка подходит для ремонтантной клубники, которая может дать урожай уже в первый год. А вот обычные сорта часто не плодоносят в первый сезон.

Как подготовить рассаду и почву

Перед посадкой обязательно осмотрите саженцы. Качественная рассада должна иметь:

2-3 здоровых листа;

крепкие корни длиной около 10 см.

Слишком длинные корни лучше немного подрезать, это стимулирует развитие новых отростков. Перед высадкой замочите растения в воде или стимуляторе роста на 2-3 часа.

Участок нужно подготовить заранее:

очистить от сорняков;

перекопать почву;

внести питательную смесь.

На один квадратный метр хорошо добавить компост, фосфорные и калийные удобрения и немного азота. Такой состав обеспечит быстрый старт.

Правила посадки клубники: главный секрет

Самая распространенная ошибка — неправильная глубина посадки. Запомните простое правило: так называемое "сердечко" должно быть на уровне земли. Иначе растение начнет гнить. А если посадить высоко, то корни пересохнут или вымерзнут.

Еще несколько важных моментов:

корни расправляйте вниз, не загибайте;

лунки делайте достаточно глубокими;

после посадки хорошо уплотните землю.

Уход после посадки: как получить большой урожай

Сразу после высадки клубнику нужно обильно полить. Лучшее решение — капельный полив, который поддерживает стабильную влажность на нужной глубине.

Чтобы защитить будущий урожай:

присыпьте грядки тонким слоем песка — это уменьшит появление слизней;

следите за влажностью почвы;

удаляйте первые цветоносы у обычных сортов.

