Когда и как сажать клубнику весной 2026: условия для богатого урожая

Сладких ягод будет море: когда и как сажать клубнику весной 2026
Невозможно представить начало лета без сладкой клубники. А еще приятнее срывать ягоды прямо с собственной грядки. Но важно определиться, когда посадить кусты клубники, чтобы собрать большой урожай.
Новини.LIVE делится секретами, когда и как сажать клубнику, чтобы ваши грядки запестрели красными ягодами.
Когда сажать клубнику весной 2026 года
Успех во многом зависит от температуры почвы, а не только от календаря. Начинать работы стоит тогда, когда земля на глубине корней прогреется от +8°C и более, а ночью не прогнозируют заморозков. В большинстве регионов Украины оптимальный период приходится на середину апреля или начало мая. С агроволокном высадку можно начать раньше, ведь оно защищает растения от холода.
Важно: когда температура воздуха стабильно превышает 25°C, рассада хуже приживается и нуждается в постоянном поливе.
Почему весенняя посадка клубники выгодна
Весна дает растениям природные преимущества, которые сложно воспроизвести в другие сезоны:
- Почва насыщена влагой после зимы, что помогает корням быстро развиваться;
- Умеренное тепло стимулирует активный рост куста;
- К лету растение успевает окрепнуть и лучше переносит зиму;
- Меньше вредителей на старте сезона.
Особенно хорошо весенняя посадка подходит для ремонтантной клубники, которая может дать урожай уже в первый год. А вот обычные сорта часто не плодоносят в первый сезон.
Как подготовить рассаду и почву
Перед посадкой обязательно осмотрите саженцы. Качественная рассада должна иметь:
- 2-3 здоровых листа;
- крепкие корни длиной около 10 см.
Слишком длинные корни лучше немного подрезать, это стимулирует развитие новых отростков. Перед высадкой замочите растения в воде или стимуляторе роста на 2-3 часа.
Участок нужно подготовить заранее:
- очистить от сорняков;
- перекопать почву;
- внести питательную смесь.
На один квадратный метр хорошо добавить компост, фосфорные и калийные удобрения и немного азота. Такой состав обеспечит быстрый старт.
Правила посадки клубники: главный секрет
Самая распространенная ошибка — неправильная глубина посадки. Запомните простое правило: так называемое "сердечко" должно быть на уровне земли. Иначе растение начнет гнить. А если посадить высоко, то корни пересохнут или вымерзнут.
Еще несколько важных моментов:
- корни расправляйте вниз, не загибайте;
- лунки делайте достаточно глубокими;
- после посадки хорошо уплотните землю.
Уход после посадки: как получить большой урожай
Сразу после высадки клубнику нужно обильно полить. Лучшее решение — капельный полив, который поддерживает стабильную влажность на нужной глубине.
Чтобы защитить будущий урожай:
- присыпьте грядки тонким слоем песка — это уменьшит появление слизней;
- следите за влажностью почвы;
- удаляйте первые цветоносы у обычных сортов.
Читайте Новини.LIVE!