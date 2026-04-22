Коли та як садити полуницю навесні 2026: умови для багатого врожаю

Посадка полуниці навесні у відкритий ґрунт.

Неможливо уявити початок літа без солодкої полуниці. А ще приємніше зривати ягоди прямо з власної грядки. Але важливо визначитися, коли посадити кущі полуниці, щоб зібрати великий врожай.

Коли садити полуницю навесні 2026

Успіх багато в чому залежить від температури ґрунту, а не лише від календаря. Починати роботи варто тоді, коли земля на глибині коріння прогріється від +8°C і більше, а вночі не прогнозують заморозків. У більшості регіонів України оптимальний період припадає на середину квітня або початок травня. З агроволокном висадку можна розпочати раніше, адже воно захищає рослини від холоду.

Важливо: коли температура повітря стабільно перевищує 25°C, розсада гірше приживається і потребує постійного поливу.

Чому весняна посадка полуниці вигідна

Весна дає рослинам природні переваги, які складно відтворити в інші сезони:

Читайте також:

Ґрунт насичений вологою після зими, що допомагає кореням швидко розвиватися; Помірне тепло стимулює активний ріст куща; До літа рослина встигає зміцніти і краще переносить зиму; Менше шкідників на старті сезону.

Особливо добре весняна посадка підходить для ремонтантної полуниці, яка може дати врожай вже в перший рік. А от звичайні сорти часто не плодоносять у перший сезон.

Як підготувати розсаду та ґрунт

Перед посадкою обов'язково огляньте саджанці. Якісна розсада повинна мати:

2-3 здорових листки;

міцне коріння довжиною близько 10 см.

Занадто довге коріння краще трохи підрізати, це стимулює розвиток нових відростків. Перед висадкою замочіть рослини у воді або стимуляторі росту на 2-3 години.

Ділянку потрібно підготувати заздалегідь:

очистити від бур'янів;

перекопати ґрунт;

внести поживну суміш.

На один квадратний метр добре додати компост, фосфорні та калійні добрива і трохи азоту. Такий склад забезпечить швидкий старт.

Правила посадки полуниці: головний секрет

Найпоширеніша помилка — неправильна глибина посадки. Запам'ятайте просте правило: так зване "сердечко" повинно бути на рівні землі. Інакше рослина почне гнити. А якщо посадити високо, то коріння пересохне або вимерзне.

Ще кілька важливих моментів:

коріння розправляйте вниз, не загинайте;

лунки робіть достатньо глибокими;

після посадки добре ущільніть землю.

Догляд після посадки: як отримати великий врожай

Одразу після висадки полуницю потрібно рясно полити. Найкраще рішення — крапельний полив, який підтримує стабільну вологість на потрібній глибині.

Щоб захистити майбутній урожай:

присипте грядки тонким шаром піску — це зменшить появу слимаків;

слідкуйте за вологістю ґрунту;

видаляйте перші квітконоси у звичайних сортів.

Також пропонуємо дізнатися інші секрети успішного садівництва

Як врятувати полуницю від довгоносика народними засобами.

Що не можна садити поруч з полуницею, щоб ягоди не стали дрібними та кислими.

Який сорт полуниці неймовірно солодкий та дає стабільно високий врожай.