Які рослини не можна садити поруч із полуницею: ягоди виростуть кислими і дрібними

Не садіть це біля полуниці: ягоди виростуть кислими і дрібними
Полуниця нескладна у вирощуванні культура. Але й вона потребує правильного догляду. Особливу ролі відіграє сусідство, адже деякі рослини здатні зіпсувати врожай. Вони буквально "крадуть" поживні речовини, затіняють кущі або провокують хвороби. В результаті ягоди ростуть дрібними та кислими.
Новини.LIVE розповідає, які культури можуть зіпсувати врожай полуниці і як цього уникнути.
Які рослини несуть найбільшу загрозу полуниці
До найнебезпечніших сусідів належать помідори та картопля. Вони "з'їдають" усі поживні речовини з ґрунту. Також ці овочі переносять фітофтороз — грибкове захворювання, яке швидко поширюється у вологу погоду. Через це кущі полуниці слабшають, а ягоди стають дрібними та втрачають солодкість.
Які рослини затіняють полуницю і "висушують" ґрунт
Біля полуниці категорично не можна садити високі та агресивні рослини, які забирають вологу з ґрунту. До них належать:
- соняшник;
- топінамбур;
- декоративні гвоздики.
Вони створюють тінь, через що полуниця недоотримує сонячне світло, і ягоди не набирають цукрів. А від дефіциту вологи кущі слабшають й врожайність падає.
Яка культура найбільший конкурент для полуниці
Сусід, який змушує полуницю "голодувати", — малина. Її потужна коренева система швидко розростається і витягує з ґрунту воду та поживні речовини.
Який овоч призведе до гниття полуниці
Поганим сусідом буде капуста. Цей овоч потребує рясних поливів. Для полуниці це небезпечно. Надлишок вологи може спричинити загнивання коренів і розвиток грибкових інфекцій.
