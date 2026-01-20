Що посадити після полуниці - найкращі культури для городу

Полуниця росте в саду. Фото: Pinterest

Після полуниці грядка потребує правильного продовження, адже не всі культури добре ростуть після ягід. Невдалий вибір може призвести до слабких сходів і низького врожаю, навіть за хорошого догляду.

Новини.LIVE розповідає, що посадити після полуниці, які культури найкраще приживаються та як отримати стабільний врожай.

Який овоч найкраще садити після полуниці

Після ягід не варто висаджувати інші ягоди — у ґрунті накопичуються хвороби та шкідники. Найкращий вибір — коренеплоди, які ростуть у глибших шарах землі. Морква вважається ідеальним варіантом: вона не конкурує з полуницею за поживні речовини й добре формує коренеплід навіть на виснаженій ділянці.

Що ще можна садити

Якщо морква вже не потрібна, зверніть увагу на:

буряк — добре росте після полуниці та допомагає "очистити" ґрунт;

зелень — петрушку, кріп, шпинат, базилік;

листові культури з коротким періодом вегетації.

Чого садити не варто

Після полуниці не рекомендують висаджувати:

інші ягідні культури;

рослини з однаковими хворобами та шкідниками.

Правильна сівозміна після полуниці допоможе відновити землю та отримати стабільний і щедрий урожай уже в сезоні 2026 року.

