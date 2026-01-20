Видео
Посадите это после клубники — результат удивит

Посадите это после клубники — результат удивит

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 23:45
Что посадить после клубники - лучшие культуры для огорода
Клубника растет в саду. Фото: Pinterest

После клубники грядка нуждается в правильном продолжении, ведь не все культуры хорошо растут после ягод. Неудачный выбор может привести к слабым всходам и низкому урожаю, даже при хорошем уходе.

Новини.LIVE рассказывает, что посадить после клубники, какие культуры лучше всего приживаются и как получить стабильный урожай.

Читайте также:

Какой овощ лучше всего сажать после клубники

После ягод не стоит высаживать другие ягоды — в почве накапливаются болезни и вредители. Лучший выбор — корнеплоды, которые растут в более глубоких слоях земли. Морковь считается идеальным вариантом: она не конкурирует с клубникой за питательные вещества и хорошо формирует корнеплод даже на истощенном участке.

Что еще можно сажать

Если морковь уже не нужна, обратите внимание на:

  • свеклу — хорошо растет после клубники и помогает "очистить" почву;
  • зелень — петрушку, укроп, шпинат, базилик;
  • листовые культуры с коротким периодом вегетации.

Чего сажать не стоит

После клубники не рекомендуют высаживать:

  • другие ягодные культуры;
  • растения с одинаковыми болезнями и вредителями.

Правильный севооборот после клубники поможет восстановить землю и получить стабильный и щедрый урожай уже в сезоне 2026 года.

Мы объясняли то, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Также рассказывали о том, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.

Ранее сообщалось о том, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

урожай растения советы огород сад клубника эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
