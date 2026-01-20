Что посадить после клубники - лучшие культуры для огорода

Посадите это после клубники — результат удивит
После клубники грядка нуждается в правильном продолжении, ведь не все культуры хорошо растут после ягод. Неудачный выбор может привести к слабым всходам и низкому урожаю, даже при хорошем уходе.
Новини.LIVE рассказывает, что посадить после клубники, какие культуры лучше всего приживаются и как получить стабильный урожай.
Какой овощ лучше всего сажать после клубники
После ягод не стоит высаживать другие ягоды — в почве накапливаются болезни и вредители. Лучший выбор — корнеплоды, которые растут в более глубоких слоях земли. Морковь считается идеальным вариантом: она не конкурирует с клубникой за питательные вещества и хорошо формирует корнеплод даже на истощенном участке.
Что еще можно сажать
Если морковь уже не нужна, обратите внимание на:
- свеклу — хорошо растет после клубники и помогает "очистить" почву;
- зелень — петрушку, укроп, шпинат, базилик;
- листовые культуры с коротким периодом вегетации.
Чего сажать не стоит
После клубники не рекомендуют высаживать:
- другие ягодные культуры;
- растения с одинаковыми болезнями и вредителями.
Правильный севооборот после клубники поможет восстановить землю и получить стабильный и щедрый урожай уже в сезоне 2026 года.
