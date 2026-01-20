Что посадить после клубники - лучшие культуры для огорода

Клубника растет в саду. Фото: Pinterest

После клубники грядка нуждается в правильном продолжении, ведь не все культуры хорошо растут после ягод. Неудачный выбор может привести к слабым всходам и низкому урожаю, даже при хорошем уходе.

Новини.LIVE рассказывает, что посадить после клубники, какие культуры лучше всего приживаются и как получить стабильный урожай.

Какой овощ лучше всего сажать после клубники

После ягод не стоит высаживать другие ягоды — в почве накапливаются болезни и вредители. Лучший выбор — корнеплоды, которые растут в более глубоких слоях земли. Морковь считается идеальным вариантом: она не конкурирует с клубникой за питательные вещества и хорошо формирует корнеплод даже на истощенном участке.

Что еще можно сажать

Если морковь уже не нужна, обратите внимание на:

свеклу — хорошо растет после клубники и помогает "очистить" почву;

зелень — петрушку, укроп, шпинат, базилик;

листовые культуры с коротким периодом вегетации.

Чего сажать не стоит

После клубники не рекомендуют высаживать:

другие ягодные культуры;

растения с одинаковыми болезнями и вредителями.

Правильный севооборот после клубники поможет восстановить землю и получить стабильный и щедрый урожай уже в сезоне 2026 года.

