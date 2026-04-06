Какие растения нельзя сажать рядом с клубникой: ягоды вырастут кислыми и мелкими

Не сажайте это возле клубники: ягоды вырастут кислыми и мелкими

Не сажайте это возле клубники: ягоды вырастут кислыми и мелкими

Дата публикации 6 апреля 2026 23:45
Уход за клубникой на огороде. Фото: shutterstock.com

Клубника несложная в выращивании культура. Но и она нуждается в правильном уходе. Особую роль играет соседство, ведь некоторые растения способны испортить урожай. Они буквально "воруют" питательные вещества, затеняют кусты или провоцируют болезни. В результате ягоды растут мелкими и кислыми.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры могут испортить урожай клубники и как этого избежать.

Какие растения несут наибольшую угрозу клубнике

К самым опасным соседям относятся помидоры и картофель. Они "съедают" все питательные вещества из почвы. Также эти овощи переносят фитофтороз — грибковое заболевание, которое быстро распространяется во влажную погоду. Из-за этого кусты клубники ослабевают, а ягоды становятся мелкими и теряют сладость.

Какие растения затеняют клубнику и "высушивают" почву

Возле клубники категорически нельзя сажать высокие и агрессивные растения, которые забирают влагу из почвы. К ним относятся:

  • подсолнечник;
  • топинамбур;
  • декоративные гвоздики.

Они создают тень, из-за чего клубника недополучает солнечный свет, и ягоды не набирают сахаров. А от дефицита влаги кусты ослабевают и урожайность падает.

Какая культура самый большой конкурент для клубники

Сосед, который заставляет клубнику "голодать", — малина. Ее мощная корневая система быстро разрастается и вытягивает из почвы воду и питательные вещества.

Какой овощ приведет к гниению клубники

Плохим соседом будет капуста. Этот овощ нуждается в обильных поливах. Для клубники это опасно. Избыток влаги может вызвать загнивание корней и развитие грибковых инфекций.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
