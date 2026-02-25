Видео
Лучший сорт клубники 2026 — сладкие ягоды будете собирать ведрами

Лучший сорт клубники 2026 — сладкие ягоды будете собирать ведрами

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 03:13
Какой сорт клубники посадить в 2026 году, чтобы получить щедрый урожай сладких ягод
Самый урожайный сорт клубники. Колаж: Новини.LIVE

Кто из дачников не мечтает о сладких ягодах клубники на своей грядке. Опытные огородники советуют посадить новый сорт клубники, который сочетает высокую урожайность, сладкий вкус и устойчивость к переменам погоды.

Новини.LIVE рассказывает, что это за сорт клубники, каковы его особенности и почему вы захотите его посадить в этом сезоне.

Какой сорт клубники посадить в 2026 году

Огородники советуют в этом сезоне обратить внимание на американский селекционный ремонтантный сорт — Сан Андреас. Он подходит как для маленьких участков, так и для фермерских хозяйств.

Секрет популярности этого сорта кроется в сочетании нескольких важных качеств:

1. Стабильно высокая урожайность

При правильном уходе с одного квадратного метра можно получить примерно 10 кг ягод.

2. Длительное плодоношение

Ягоды созревают волнами, примерно с конца мая и вплоть до осеннего периода. Плоды часто формируются гроздьями на высоких цветоносах.

3. Выносливость

Сорт отличается выносливостью к перепадам температур и устойчивостью к распространенным болезням клубники. А еще он хорошо переносит украинские зимы.

4. Плоды имеют привлекательный вид и хороший вкус

Ягоды правильной конической формы, без деформаций, равномерно окрашены в ярко-красный цвет. Мякоть плотная, сочная, насыщенно красная внутри. Вкус отличается естественной сладостью, почти медовой.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
