Україна
Найкращий сорт полуниці 2026 — збиратимете ягоди солодкі, мов мед

Найкращий сорт полуниці 2026 — збиратимете ягоди солодкі, мов мед

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 03:13
Який сорт полуниці посадити 2026 року — високий урожай і солодкі ягоди
Найврожайніший сорт полуниці.Колаж: Новини.LIVE

Досвідчені городники поділились особливим сортом полуниці, який поєднує високу врожайність, солодкий смак та стійкість до погодних змін. А ще його особливо цінують, бо кущі плодоносять кілька разів за сезон.

Новини.LIVE розповідає, що це за сорт полуниці, які його особливості та чому ви захочете його посадити цього сезону.

Читайте також:

Який сорт полуниці посадити у 2026 році

Городники радять цього сезону звернути увагу на американський селекційний ремонтантний сорт — Сан Андреас. Він підходить як для маленьких ділянок, так і для фермерських господарств. 

Секрет популярності цього сорту криється в поєднанні кількох важливих якостей:

1. Стабільно висока урожайність

За правильного догляду з одного квадратного метра можна отримати приблизно 10 кг ягід.

2. Тривале плодоношення

Ягоди дозрівають хвилями, приблизно з кінця травня і аж до осіннього періоду. Плоди часто формуються гронами на високих квітконосах.

3. Витривалість

Сорт відзначається витривалістю до перепадів температур і стійкістю до поширених хвороб полуниці. А ще він добре переносить українські зими.

4. Плоди мають привабливий вигляд та гарний смак

Ягоди правильної конічної форми, без деформацій, рівномірно забарвлені в яскраво-червоний колір. М'якоть щільна, соковита, насичено червона всередині. Смак вирізняється природною солодкістю, майже медовою.

Вас можуть зацікавити інші наші новини, які підкажуть, що посіяти 2026 року

Які найвитриваліші сорти картоплі радять городники.

Який сорт кабачків можна посадити, щоб отримати врожай вже у травні.

Які витривалі гібриди огірків дарують стабільний врожай.

Які сорти перцю стійкі до капризів погоди та мають солодкі плоди.

ягоди поради город полуниця сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
