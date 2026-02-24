Погода сьогодні, 24 лютого, в Україні — Укргідрометцентр

Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 24 лютого, повідомили синоптики. В цей день хмарно, очікується помірний мокрий сніг та дощ (у північних, вночі й у східних областях невеликі опади). В Карпатах та на північному сході країни подекуди ожеледь налипання мокрого снігу. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Про це у понеділок, 23 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 24 лютого

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме західний та південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме -2...+3 °С (вночі та схожі країни 0...-5 °С, вдень на Закарпатті та у південній частині +3...+8 °С).

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 24 лютого прогнозується хмарна погода. Очікується невеликий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень -2...+5 °С.

У Києві тим часом вночі було близько 0 °С, вдень буде +1...+3 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на цьому тижні в Україні передбачаються опади, мокрий сніг, дощі і тумани. Щодо 24 лютого, в більшості областей буде тепло. Зокрема, на ніч Діденко прогнозувала 0...+3 °С, на півдні та заході +3...+8 °С.

Тим часом у Києві очікується дощ і туман. Вночі близько 0 °С, вдень +2 °С.

