Дата публикации 24 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 24 февраля, в Украине - Укргидрометцентр
Снежная погода. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 24 февраля, сообщили синоптики. В этот день облачно, ожидается умеренный мокрый снег и дождь (в северных, ночью и в восточных областях небольшие осадки). В Карпатах и на северо-востоке страны местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть западный и юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью и днем составит -2...+3 °С (ночью и похожие страны 0...-5 °С, днем на Закарпатье и в южной части +3...+8 °С).

Прогноз погоди в Україні 24 лютого
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 24 февраля прогнозируется облачная погода. Ожидается небольшой снег и дождь, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем -2...+5 °С.

В Киеве тем временем ночью было около 0 °С, днем будет +1...+3 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на этой неделе в Украине предполагаются осадки, мокрый снег, дожди и туманы. Что касается 24 февраля, в большинстве областей будет тепло. В частности, на ночь Диденко прогнозировала 0...+3 °С, на юге и западе +3...+8 °С.

Тем временем в Киеве ожидается дождь и туман. Ночью около 0 °С, днем +2 °С.

Напомним, недавно мы писали, как спасти урожай в феврале 2026 года из-за морозов и подтопления.

Также мы информировали, какие овощи и зелень стоит сеять на рассаду уже в феврале, чтобы собрать первый урожай до конца весны или в начале лета.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
