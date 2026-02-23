Видео
Видео

Главная Метео Гидрометцентр прогнозирует завтра осадки и гололед

Дата публикации 23 февраля 2026 20:04
Погода в Украине 24 февраля — прогноз Гидрометцентра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 24 февраля, в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода. В большинстве регионов прогнозируют осадки и гололедицу на дорогах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля

По данным синоптиков, в течение суток будет облачно. В большинстве областей пройдет умеренный мокрый снег с дождем, а в северных регионах и ночью на востоке — небольшие осадки. В Карпатах и на северо-востоке страны местами возможны гололед и налипание мокрого снега.

На дорогах, за исключением южных и юго-восточных областей, образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ветер западный и юго-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -2°С до +3°С. В восточных областях в ночные часы прогнозируют -5...0°С, тогда как днем на Закарпатье и в южной части страны потеплеет до +3...+8°С.

Погода в Україні 24 лютого
Карта погоды на 24 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине

После периода холодов в Украину приходит потепление. По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе температура воздуха может повыситься до +10 °С и выше.

Синоптик Наталья Диденко 24 февраля в Украине прогнозирует дожди, мокрый снег и густые туманы, которые местами снизят видимость на дорогах. В то же время сильные морозы отступили — в большинстве регионов ожидается плюсовая температура.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
