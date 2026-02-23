Прогноз погоди в Україні на 24 лютого — Гідрометцентр попередив про опади

Гідрометцентр попередив про сильні опади та ожеледицю завтра
У вівторок, 24 лютого, в Україні очікується нестійка та волога погода. У більшості регіонів прогнозують опади та ожеледицю на дорогах.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого
За даними синоптиків, протягом доби буде хмарно. В більшості областей пройде помірний мокрий сніг із дощем, а в північних регіонах і вночі на сході — невеликі опади. У Карпатах та на північному сході країни місцями можливі ожеледь і налипання мокрого снігу.
На дорогах, за винятком південних та південно-східних областей, утвориться ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.
Вітер західний та південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від -2°С до +3°С. У східних областях у нічні години прогнозують -5…0°С, тоді як удень на Закарпатті та в південній частині країни потеплішає до +3…+8°С.
Погода в Україні
Після періоду холодів до України приходить потепління. За прогнозами синоптиків, уже цього тижня температура повітря може підвищитися до +10 °С і вище.
Синоптик Наталка Діденко 24 лютого в Україні прогнозує дощі, мокрий сніг та густі тумани, які місцями знизять видимість на дорогах. Водночас сильні морози відступили — у більшості регіонів очікується плюсова температура.
