Прогноз погоди в Україні на 24 лютого — Гідрометцентр попередив про опади

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 24 лютого, в Україні очікується нестійка та волога погода. У більшості регіонів прогнозують опади та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого

За даними синоптиків, протягом доби буде хмарно. В більшості областей пройде помірний мокрий сніг із дощем, а в північних регіонах і вночі на сході — невеликі опади. У Карпатах та на північному сході країни місцями можливі ожеледь і налипання мокрого снігу.

На дорогах, за винятком південних та південно-східних областей, утвориться ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.

Вітер західний та південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від -2°С до +3°С. У східних областях у нічні години прогнозують -5…0°С, тоді як удень на Закарпатті та в південній частині країни потеплішає до +3…+8°С.

Карта погоди на 24 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні

Після періоду холодів до України приходить потепління. За прогнозами синоптиків, уже цього тижня температура повітря може підвищитися до +10 °С і вище.

Синоптик Наталка Діденко 24 лютого в Україні прогнозує дощі, мокрий сніг та густі тумани, які місцями знизять видимість на дорогах. Водночас сильні морози відступили — у більшості регіонів очікується плюсова температура.