Україна
Найкращий час сіяти полуницю — дати, що гарантують великий урожай

Найкращий час сіяти полуницю — дати, що гарантують великий урожай

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 01:12
Коли сіяти полуницю на розсаду 2026 - сприятливі дні та правильна підготовка
Людина садить полуницю в саду. Фото: Pinterest

Полуниця з насіння потребує точних строків висіву та правильної підготовки, але результат того вартий — розсада виходить міцною й менше хворіє. Вдалий день посіву прямо впливає на розмір і раннє плодоношення ягід.

Новини.LIVE пояснює, коли висівати полуницю у лютому та березні 2026 року й як провести посів правильно, щоб отримати сильну розсаду.

Читайте також:

Коли сіяти полуницю за Місячним календарем

  • Оптимальний період посіву: середина лютого — середина березня.
  • Для раннього врожаю сіють із початку лютого.
  • Сприятливі дні у лютому 2026: 6, 8-9, 14, 19-23, 26.
  • У березні 2026 найкраще сіяти 1, 6-9, 12, 15-17, 22, 24-27, 30.

Як підготувати насіння: стратифікація

  • Викласти насіння між вологими серветками.
  • Тримати 2 дні у теплі, потім 10-14 днів у холодильнику.
  • Періодично зволожувати серветки.
  • Насіння готове до посіву, коли набрякло, але не проросло.

Посів полуниці на розсаду

  • Ґрунт: легкий субстрат або суміш землі, перегною, торфу та піску (2:1:1).
  • Ємність: 3 см дренажу + 15 см ґрунту.
  • Насіння розкладати у борозенки на відстані 2 см, присипати зовсім тонким шаром.
  • Накрити плівкою, поставити у тепле місце без прямого сонця.
  • Увечері обов’язкове досвічування фітолампою.

Догляд за розсадою до пересадки

  • Паростки з’являються через 2-3 тижні — у цей момент плівку знімають.
  • Поливати обережно, без переливу.
  • За появи 5 листків — пікірувати в окремі стаканчики.
  • Раз на тиждень виносити на балкон для загартування.
  • Висаджувати у відкритий ґрунт на початку травня, коли температура стабільно вище +15°С.

Ми вже писали про те, як зробити ефективну мульчу з газет і чому цей метод працює краще, ніж прополювання.

Раніше пояснювали те, як використати коробки з-під взуття для саду, підвіконня чи балкона з максимальною користю.

Детальніше розповідали про те, як відсіяти порожні насінини й залишити лише якісні перед посівом.

врожай поради город сад полуниця розсада
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
