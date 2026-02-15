Коли сіяти полуницю на розсаду 2026 - сприятливі дні та правильна підготовка

Найкращий час сіяти полуницю — дати, що гарантують великий урожай
Полуниця з насіння потребує точних строків висіву та правильної підготовки, але результат того вартий — розсада виходить міцною й менше хворіє. Вдалий день посіву прямо впливає на розмір і раннє плодоношення ягід.
Новини.LIVE пояснює, коли висівати полуницю у лютому та березні 2026 року й як провести посів правильно, щоб отримати сильну розсаду.
Коли сіяти полуницю за Місячним календарем
- Оптимальний період посіву: середина лютого — середина березня.
- Для раннього врожаю сіють із початку лютого.
- Сприятливі дні у лютому 2026: 6, 8-9, 14, 19-23, 26.
- У березні 2026 найкраще сіяти 1, 6-9, 12, 15-17, 22, 24-27, 30.
Як підготувати насіння: стратифікація
- Викласти насіння між вологими серветками.
- Тримати 2 дні у теплі, потім 10-14 днів у холодильнику.
- Періодично зволожувати серветки.
- Насіння готове до посіву, коли набрякло, але не проросло.
Посів полуниці на розсаду
- Ґрунт: легкий субстрат або суміш землі, перегною, торфу та піску (2:1:1).
- Ємність: 3 см дренажу + 15 см ґрунту.
- Насіння розкладати у борозенки на відстані 2 см, присипати зовсім тонким шаром.
- Накрити плівкою, поставити у тепле місце без прямого сонця.
- Увечері обов’язкове досвічування фітолампою.
Догляд за розсадою до пересадки
- Паростки з’являються через 2-3 тижні — у цей момент плівку знімають.
- Поливати обережно, без переливу.
- За появи 5 листків — пікірувати в окремі стаканчики.
- Раз на тиждень виносити на балкон для загартування.
- Висаджувати у відкритий ґрунт на початку травня, коли температура стабільно вище +15°С.
