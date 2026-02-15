Коли сіяти полуницю на розсаду 2026 - сприятливі дні та правильна підготовка

Людина садить полуницю в саду. Фото: Pinterest

Полуниця з насіння потребує точних строків висіву та правильної підготовки, але результат того вартий — розсада виходить міцною й менше хворіє. Вдалий день посіву прямо впливає на розмір і раннє плодоношення ягід.

Новини.LIVE пояснює, коли висівати полуницю у лютому та березні 2026 року й як провести посів правильно, щоб отримати сильну розсаду.

Коли сіяти полуницю за Місячним календарем

Оптимальний період посіву: середина лютого — середина березня.

Для раннього врожаю сіють із початку лютого.

Сприятливі дні у лютому 2026: 6, 8-9, 14, 19-23, 26.

У березні 2026 найкраще сіяти 1, 6-9, 12, 15-17, 22, 24-27, 30.

Як підготувати насіння: стратифікація

Викласти насіння між вологими серветками.

Тримати 2 дні у теплі, потім 10-14 днів у холодильнику.

Періодично зволожувати серветки.

Насіння готове до посіву, коли набрякло, але не проросло.

Посів полуниці на розсаду

Ґрунт: легкий субстрат або суміш землі, перегною, торфу та піску (2:1:1).

Ємність: 3 см дренажу + 15 см ґрунту.

Насіння розкладати у борозенки на відстані 2 см, присипати зовсім тонким шаром.

Накрити плівкою, поставити у тепле місце без прямого сонця.

Увечері обов’язкове досвічування фітолампою.

Догляд за розсадою до пересадки

Паростки з’являються через 2-3 тижні — у цей момент плівку знімають.

Поливати обережно, без переливу.

За появи 5 листків — пікірувати в окремі стаканчики.

Раз на тиждень виносити на балкон для загартування.

Висаджувати у відкритий ґрунт на початку травня, коли температура стабільно вище +15°С.

