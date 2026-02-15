Когда сеять клубнику на рассаду 2026 - благоприятные дни и правильная подготовка

Человек сажает клубнику в саду. Фото: Pinterest

Клубника из семян требует точных сроков высева и правильной подготовки, но результат того стоит — рассада получается крепкой и меньше болеет. Удачный день посева напрямую влияет на размер и раннее плодоношение ягод.

Новини.LIVE объясняет, когда высевать клубнику в феврале и марте 2026 года и как провести посев правильно, чтобы получить сильную рассаду.

Когда сеять клубнику по Лунному календарю

Оптимальный период посева: середина февраля — середина марта.

Для раннего урожая сеют с начала февраля.

Благоприятные дни в феврале 2026 года: 6, 8-9, 14, 19-23, 26.

В марте 2026 лучше всего сеять 1, 6-9, 12, 15-17, 22, 24-27, 30.

Как подготовить семена: стратификация

Выложить семена между влажными салфетками.

Держать 2 дня в тепле, затем 10-14 дней в холодильнике.

Периодически увлажнять салфетки.

Семена готовы к посеву, когда набухли, но не проросли.

Посев клубники на рассаду

Грунт: легкий субстрат или смесь земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1).

Емкость: 3 см дренажа + 15 см грунта.

Семена раскладывать в бороздки на расстоянии 2 см, присыпать совсем тонким слоем.

Накрыть пленкой, поставить в теплое место без прямого солнца.

Вечером обязательно досвечивание фитолампой.

Уход за рассадой до пересадки

Ростки появляются через 2-3 недели — в этот момент пленку снимают.

Поливать осторожно, без перелива.

При появлении 5 листьев — пикировать в отдельные стаканчики.

Раз в неделю выносить на балкон для закалки.

Высаживать в открытый грунт в начале мая, когда температура стабильно выше +15°С.

