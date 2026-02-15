Когда сеять клубнику на рассаду 2026 - благоприятные дни и правильная подготовка

Лучшее время сеять клубнику — даты, гарантирующие большой урожай
Клубника из семян требует точных сроков высева и правильной подготовки, но результат того стоит — рассада получается крепкой и меньше болеет. Удачный день посева напрямую влияет на размер и раннее плодоношение ягод.
Новини.LIVE объясняет, когда высевать клубнику в феврале и марте 2026 года и как провести посев правильно, чтобы получить сильную рассаду.
Когда сеять клубнику по Лунному календарю
- Оптимальный период посева: середина февраля — середина марта.
- Для раннего урожая сеют с начала февраля.
- Благоприятные дни в феврале 2026 года: 6, 8-9, 14, 19-23, 26.
- В марте 2026 лучше всего сеять 1, 6-9, 12, 15-17, 22, 24-27, 30.
Как подготовить семена: стратификация
- Выложить семена между влажными салфетками.
- Держать 2 дня в тепле, затем 10-14 дней в холодильнике.
- Периодически увлажнять салфетки.
- Семена готовы к посеву, когда набухли, но не проросли.
Посев клубники на рассаду
- Грунт: легкий субстрат или смесь земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1).
- Емкость: 3 см дренажа + 15 см грунта.
- Семена раскладывать в бороздки на расстоянии 2 см, присыпать совсем тонким слоем.
- Накрыть пленкой, поставить в теплое место без прямого солнца.
- Вечером обязательно досвечивание фитолампой.
Уход за рассадой до пересадки
- Ростки появляются через 2-3 недели — в этот момент пленку снимают.
- Поливать осторожно, без перелива.
- При появлении 5 листьев — пикировать в отдельные стаканчики.
- Раз в неделю выносить на балкон для закалки.
- Высаживать в открытый грунт в начале мая, когда температура стабильно выше +15°С.
