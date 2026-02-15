Видео
Лучшее время сеять клубнику — даты, гарантирующие большой урожай

Лучшее время сеять клубнику — даты, гарантирующие большой урожай

Дата публикации 15 февраля 2026 01:12
Когда сеять клубнику на рассаду 2026 - благоприятные дни и правильная подготовка
Человек сажает клубнику в саду. Фото: Pinterest

Клубника из семян требует точных сроков высева и правильной подготовки, но результат того стоит — рассада получается крепкой и меньше болеет. Удачный день посева напрямую влияет на размер и раннее плодоношение ягод.

Новини.LIVE объясняет, когда высевать клубнику в феврале и марте 2026 года и как провести посев правильно, чтобы получить сильную рассаду.

Читайте также:

Когда сеять клубнику по Лунному календарю

  • Оптимальный период посева: середина февраля — середина марта.
  • Для раннего урожая сеют с начала февраля.
  • Благоприятные дни в феврале 2026 года: 6, 8-9, 14, 19-23, 26.
  • В марте 2026 лучше всего сеять 1, 6-9, 12, 15-17, 22, 24-27, 30.

Как подготовить семена: стратификация

  • Выложить семена между влажными салфетками.
  • Держать 2 дня в тепле, затем 10-14 дней в холодильнике.
  • Периодически увлажнять салфетки.
  • Семена готовы к посеву, когда набухли, но не проросли.

Посев клубники на рассаду

  • Грунт: легкий субстрат или смесь земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1).
  • Емкость: 3 см дренажа + 15 см грунта.
  • Семена раскладывать в бороздки на расстоянии 2 см, присыпать совсем тонким слоем.
  • Накрыть пленкой, поставить в теплое место без прямого солнца.
  • Вечером обязательно досвечивание фитолампой.

Уход за рассадой до пересадки

  • Ростки появляются через 2-3 недели — в этот момент пленку снимают.
  • Поливать осторожно, без перелива.
  • При появлении 5 листьев — пикировать в отдельные стаканчики.
  • Раз в неделю выносить на балкон для закалки.
  • Высаживать в открытый грунт в начале мая, когда температура стабильно выше +15°С.

урожай советы огород сад клубника рассада
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
