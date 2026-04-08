Як врятувати полуницю від довгоносика у квітні: секрети наших бабусь

Як врятувати полуницю від довгоносика у квітні: секрети наших бабусь

Дата публікації: 8 квітня 2026 12:00
Як захистити полуницю від довгоносика у квітні 2026: народні засоби без хімії
Захист кущів полуниці від довгоносика. Колаж: Новини.LIVE

У квітні, коли кущі полуниці "оживають" й починають активно рости, прокидаються й шкідники, зокрема довгоносики. Якщо вчасно не втрутитися, можна втратити більшість ягід ще до цвітіння. Але не потрібно купувати дорогі засоби для обробки. Є доступні та дієві методи захисту рослин, які збережуть врожай.

Новини.LIVE розповідає, як легко позбутися довгоносиків на полуниці без хімії.

Чим небезпечний довгоносик для полуниці

Довгоносик — невеличкий жук, що має довгий хоботок. Він з'являється у квітні і стає справжньою проблемою для садівників та городників. Спочатку він пошкоджує листя, залишаючи дрібні отвори.

Але головна загроза починається під час бутонізації. Самка відкладає яйця всередині ще не розкритих квітів і підгризає їх. У результаті бутон засихає і падає на землю, а разом із ним зникає і майбутня ягода. Згодом личинки розвиваються у ґрунті, перетворюються на нових жуків і продовжують шкодити рослині до самої осені.

Які ознаки, що полуницю атакував довгоносик

Важливо вчасно помітити перші сигнали:

  • на листі з'являються дрібні дірки;
  • у центрі квіток видно темні крапки;
  • бутони починають масово опадати без видимої причини.

Як захистити полуницю у квітні без хімії

Гірчичний розчин

Один із найпростіших і водночас ефективних способів. Гірчиця має різкий запах, який відлякує шкідника. Цей засіб добре працює як профілактика і на ранніх стадіях зараження. Як приготувати розчин:

  • 2 ст. л. сухої гірчиці розчиніть у 1 л теплої води;
  • ретельно перемішайте;
  • обприскайте кущі через пульверизатор.

Розчин із м'ятного порошку

Ще один неочевидний, але дієвий варіант. М'ятний аромат створює несприятливі умови для шкідника. Приготуйте розчин за тим самим принципом, що і гірчичний. Обробляти листя і бутони потрібно у суху погоду.

Відвар полину

Полин — класичний природний інсектицид, який використовували ще наші бабусі. Щобільше, відвар допомагає не лише відлякати довгоносика, а й зміцнити рослини. Як приготувати:

  • візьміть приблизно 1 кг підв'яленої трави;
  • залийте 4 л води і прокип'ятіть 10 хв;
  • процідіть, доведіть об'єм до 10 л;
  • додайте трохи господарського мила для кращого прилипання.

боротьба зі шкідниками догляд за полуницею врожай полуниці
Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
