Как защитить клубнику от долгоносика в апреле 2026: народные средства без химии

Как спасти клубнику от долгоносика в апреле: секреты наших бабушек

Как спасти клубнику от долгоносика в апреле: секреты наших бабушек

Дата публикации 8 апреля 2026 12:00
Защита кустов клубники от долгоносика. Колаж: Новини.LIVE

В апреле, когда кусты клубники "оживают" и начинают активно расти, просыпаются и вредители, в частности долгоносики. Если вовремя не вмешаться, можно потерять большинство ягод еще до цветения. Но не нужно покупать дорогие средства для обработки. Есть доступные и действенные методы защиты растений, которые сохранят урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как легко избавиться от долгоносиков на клубнике без химии.

Чем опасен долгоносик для клубники

Долгоносик — небольшой жук, имеющий длинный хоботок. Он появляется в апреле и становится настоящей проблемой для садоводов и огородников. Сначала он повреждает листья, оставляя мелкие отверстия.

Но главная угроза начинается во время бутонизации. Самка откладывает яйца внутри еще не раскрытых цветов и подгрызает их. В результате бутон засыхает и падает на землю, а вместе с ним исчезает и будущая ягода. Впоследствии личинки развиваются в почве, превращаются в новых жуков и продолжают вредить растению до самой осени.

Какие признаки, что клубнику атаковал долгоносик

Важно вовремя заметить первые сигналы:

  • на листьях появляются мелкие дырки;
  • в центре цветков видны темные точки;
  • бутоны начинают массово опадать без видимой причины.

Как защитить клубнику в апреле без химии

Горчичный раствор

Один из самых простых и в то же время эффективных способов. Горчица имеет резкий запах, который отпугивает вредителя. Это средство хорошо работает как профилактика и на ранних стадиях заражения. Как приготовить раствор:

  • 2 ст. л. сухой горчицы растворите в 1 л теплой воды;
  • тщательно перемешайте;
  • опрыскайте кусты через пульверизатор.

Раствор из мятного порошка

Еще один неочевидный, но действенный вариант. Мятный аромат создает неблагоприятные условия для вредителя. Приготовьте раствор по тому же принципу, что и горчичный. Обрабатывать листья и бутоны нужно в сухую погоду.

Отвар полыни

Полынь — классический природный инсектицид, который использовали еще наши бабушки. Более того, отвар помогает не только отпугнуть долгоносика, но и укрепить растения. Как приготовить:

  • возьмите примерно 1 кг подвяленной травы;
  • залейте 4 л воды и прокипятите 10 мин;
  • процедите, доведите объем до 10 л;
  • добавьте немного хозяйственного мыла для лучшего прилипания.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
