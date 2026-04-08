Как защитить клубнику от долгоносика в апреле 2026: народные средства без химии

Защита кустов клубники от долгоносика. Колаж: Новини.LIVE

В апреле, когда кусты клубники "оживают" и начинают активно расти, просыпаются и вредители, в частности долгоносики. Если вовремя не вмешаться, можно потерять большинство ягод еще до цветения. Но не нужно покупать дорогие средства для обработки. Есть доступные и действенные методы защиты растений, которые сохранят урожай.

Чем опасен долгоносик для клубники

Долгоносик — небольшой жук, имеющий длинный хоботок. Он появляется в апреле и становится настоящей проблемой для садоводов и огородников. Сначала он повреждает листья, оставляя мелкие отверстия.

Но главная угроза начинается во время бутонизации. Самка откладывает яйца внутри еще не раскрытых цветов и подгрызает их. В результате бутон засыхает и падает на землю, а вместе с ним исчезает и будущая ягода. Впоследствии личинки развиваются в почве, превращаются в новых жуков и продолжают вредить растению до самой осени.

Какие признаки, что клубнику атаковал долгоносик

Важно вовремя заметить первые сигналы:

Читайте также:

на листьях появляются мелкие дырки;

в центре цветков видны темные точки;

бутоны начинают массово опадать без видимой причины.

Как защитить клубнику в апреле без химии

Горчичный раствор

Один из самых простых и в то же время эффективных способов. Горчица имеет резкий запах, который отпугивает вредителя. Это средство хорошо работает как профилактика и на ранних стадиях заражения. Как приготовить раствор:

2 ст. л. сухой горчицы растворите в 1 л теплой воды;

тщательно перемешайте;

опрыскайте кусты через пульверизатор.

Раствор из мятного порошка

Еще один неочевидный, но действенный вариант. Мятный аромат создает неблагоприятные условия для вредителя. Приготовьте раствор по тому же принципу, что и горчичный. Обрабатывать листья и бутоны нужно в сухую погоду.

Отвар полыни

Полынь — классический природный инсектицид, который использовали еще наши бабушки. Более того, отвар помогает не только отпугнуть долгоносика, но и укрепить растения. Как приготовить:

возьмите примерно 1 кг подвяленной травы;

залейте 4 л воды и прокипятите 10 мин;

процедите, доведите объем до 10 л;

добавьте немного хозяйственного мыла для лучшего прилипания.

Также делимся другими полезными советами по защите урожая

Какое копеечное средство прогонит муравьев с участка.

Как защитить двор от клещей без дорогих средств и сложных процедур.

Какие растения посадить на участке, чтобы прогнать грызунов.