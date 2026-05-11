Що посадити біля полуниці, щоб ягоди виросли великими та солодкими: п'ять рослин

Вирощування полуниці на городі. Колаж: Новини.LIVE

Велика, соковита й солодка полуниця на грядках — мрія кожного городника. Але навіть найкращий сорт може не порадувати врожаєм, якщо поруч ростуть погані сусіди. Є рослини-компаньйони, які здатні захистити полуницю від шкідників, покращити ґрунт і навіть зробити ягоди більшими та солодшими.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, що посадити біля полуниці, щоб ягоди виросли великими та солодкими.

Як правильне сусідство вплине на врожай полуниці

Правильне сусідство на грядці — це ціле мистецтво. Одні рослини-компаньйони відлякують попелицю та білокрилку, інші приваблюють бджіл для кращого запилення, а деякі насичують землю корисними речовинами.

Якщо грамотно підібрати сусідів для полуниці, ви отримаєте одразу кілька переваг:

поліпшення якості ґрунту;

захист від шкідників без зайвої хімії;

краще запилення;

міцніші й здоровіші кущі;

більші, соковитіші та солодші ягоди.

Які рослини-компаньйони допоможуть виростити велику та солодку полуницю

Огіркова трава (бораго)

Ця рослина з яскравими квітами вважається справжнім магнітом для бджіл та інших корисних комах. Чим більше запилювачів на ділянці, тим ряснішим буде врожай полуниці. Огіркова трава також покращує структуру ґрунту. Найкраще висаджувати її на сонячному місці у добре дреновану землю.

Читайте також:

Базилік

Запашний базилік не лише стане чудовою зеленню для ваших страв, а й надійно захистить полуничні кущі. Ефірні олії цієї рослини відлякують мух, комарів, попелицю та інших шкідників, які часто пошкоджують ягоди. Найкраще обирати лимонний і коричний сорти базиліку.

Часник

Це природний спосіб захисту грядки без хімії. Його сильний аромат відлякує багатьох комах завдяки сірчаним сполукам. А ще він маскує солодкий запах стиглої полуниці, через який шкідники часто знаходять ягоди.

Чебрець

Рослина відлякує шкідників своїм запахом та приваблює бджіл дрібними яскравими квітами. А ще чебрець створює щільний зелений покрив, який допомагає землі довше зберігати вологу. Для полуниці це справжній бонус у спекотні дні.

Чорнобривці

Чорнобривці — найкращі захисники саду та городу. Аромат квітів відлякує попелицю, білокрилку та навіть ґрунтових шкідників. Рослину варто висаджувати по краях полуничних грядок.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Які рослини категорично не можна садити біля полуниці, щоб ягоди не виросли дрібними та кислими.

Як правильно поливати полуницю, щоб збільшити врожай вдвічі.

Коли та як садити полуницю навесні, щоб кущі щедро плодоносили.